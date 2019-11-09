美國大選：億萬富翁布隆伯格有意參選，或撼動戰局

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正處在群雄混戰狀態的美國民主黨黨內初選，可能再添重量級的參選人。根據媒體報道，前紐約市長、億萬富翁布隆伯格（Michael Bloomberg） 正在考慮是否參加美國2020年總統大選的民主黨初選，可能撼動原本就戰況激烈的戰局。

根據媒體報道，他的團隊預計將在本周五提交參加阿拉巴馬州黨內初選的文件。

今年三月，布隆伯格曾以公開信的形式宣佈，不競選下屆美國總統，轉而集中精力和資源來為民主黨候選人助選，力阻特朗普連任。

但眼看民主黨中偏左的進步派參選人沃倫（Elizabeth Warren）聲勢見漲，而與布隆伯格政治立場較為接近、同屬中間溫和派的前副總統拜登領先優勢縮小，布隆伯格坐不住了。他的顧問稱，布隆伯格目前有意入主白宮，但未作最後決定。

布隆伯格是誰？

77歲，財經傳媒大亨，白手起家創立彭博集團

他以555億美元財富排名2019年福布斯全球億萬富豪榜的第九位

2001年至2013年擔任紐約市長，當年以共和黨人身份競選市長，如今是民主黨人

布隆伯格參選，將如何撼動2020年大選？

布隆伯格的顧問表示，以布隆伯格的領導力、成就和凝聚群眾來推動變革的能力，他能夠對壘特朗普並勝出選舉。

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「我們現在需要為我們的工作收尾，保證特朗普會被擊敗。但邁克（布隆伯格）越來越擔心，如今參選的候選人無法做到這一點，」其顧問的聲明中寫道。如今民調領先的三名民主黨人分別是前副總統拜登、參議員沃倫及2016年也曾參選的參議員桑德斯。後兩位參選人立場比拜登偏左，目前數個民調顯示，他們會在與特朗普的一對一對決中佔下風。

目前民主黨黨內初選呈群雄逐鹿的態勢，目前共有17名參選人。如果財力雄厚、管治經驗豐富的布隆伯格加入，勢必將讓黨內競爭更為激烈，他也將成為現任總統特朗普的勁敵。除了阿拉巴馬州之外，布隆伯格近期還需要在多個州份註冊參選，才能趕在截止之前獲得參加初選的資格。

沃倫表示，歡迎布隆伯格參選。另一位民主黨大選參選人桑德斯沒有點名布隆伯格，但說「億萬富翁階層害怕了，而他們應該感到害怕。」沃倫和桑德斯都提倡向富人加徵稅收，正正瞄凖了布隆伯格在內的億萬富翁群體。

特朗普則在8日在白宮前對記者表示，布隆伯格如果參選，將會吞下失敗的苦果。

對華爭議

布隆伯格在今年較早前接受媒體採訪時曾說，中國國家主席習近平不是獨裁者，中國共產黨希望保持執政權，因此聽取人民的呼聲，正在就對抗空氣污染採取行動。

「當大眾說，我沒辦法呼吸這樣的空氣，習近平不是獨裁者，他需要去讓他的人民滿意，不然他就無法持續保有權力……問題是你無法一夜間把污染空氣的水泥廠和發電廠都搬到城市之外……這些事情需要時間。」當被主持人質問中國並沒有民主投票時，布隆伯格說，沒有政權能夠在大部分人民不滿意的情況下延續下去，因此「習近平需要提供（公共）服務。」

一些反對者批評布隆伯格這番發言體現他對共產主義有錯誤的理解，並指出他對中國採取綏靖主義早有前科。

在2013年，曾有彭博社的前僱員透露，彭博社為免觸怒北京當局、維繫在中國的生意，曾經封殺有關中國領導人的調查性報道。布隆伯格否認自我審查的指控。

2012年，彭博社在發表一系列關於中國領導人的家族財富報道之後，與北京當局的關係一度緊張，但其後逐漸回溫。2015年，布隆伯格還被時任副總理張高麗接見。2016年，中國駐美大使崔天凱為布隆伯格頒發"中美友好使者"獎項。

在特朗普對中國發起貿易戰、國會兩黨對華一致鷹派的大環境下，可以預料的是，若布隆伯格正式參選，他的對華爭議性往績將會成為其對手瞄凖的標靶。