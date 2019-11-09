圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧到訪柏林期間與德國總理默克爾會見。

美國國務卿蓬佩奧訪問德國期間發表演講，警告俄羅斯和中國帶來的危險，呼籲北約發展對策，應對「當今的挑戰」。

蓬佩奧在柏林的演說中提到，東德人「異常熟悉」中國用來鎮壓自己人民的方法。他還指責俄羅斯入侵鄰國並壓制異議。

他並嘲笑法國總統馬克龍近期有關北約已是「腦死亡」狀態的評論。

蓬佩奧在德國對記者表示：「七十年來……北約需要發展和改變。它需要面對當今的現實和當今的挑戰。」

「如果各國認為他們無需向北約提供其所需資源，還能獲得安全利益，如果他們不兌現其承諾，那麼北約就很可能失效或過時。」

圖片版權 Getty Images Image caption 為對付蘇聯入侵歐洲而成立的北約組織現在把俄羅斯當作主要威脅。

美國總統特朗普經常指責北約的歐洲成員國未能投入足夠軍事經費，以及過分依賴美國進行防禦。

北約下個月將在倫敦峰會上慶祝其成立70週年。

蓬佩奧還說了什麼？

美國國務卿蓬佩奧於柏林牆倒塌30週年紀念日前一天在柏林發表講話。

蓬佩奧在談到這一歷史事件時說：「西方，包括我們所有人，都為這個時刻感到驕傲，卻在它的餘輝中迷失了方向。」

他表示，美國及其盟國應當「捍衛1989年得來不易的勝利」，並且「意識到我們正處於與非民主自由的國家展開價值觀的競爭」。

「我們原以為可以將資源從盟國和軍隊中轉移出去。可我們錯了。」他說。

「今天，俄羅斯入侵其鄰國並殺害政治對手，該國由曾駐德國德累斯頓的前克格勃官員（俄羅斯總統弗拉基米爾·普京）領導。」

團結的呼聲——但並非所有人都同意

分析：BBC防務和外交記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）

為了紀念第一次冷戰的結束，美國國務卿蓬佩奧在柏林似乎要宣佈第二次冷戰的爆發。

他堅稱「自由國家」的一方與另一方的俄羅斯和中國正在進行「價值觀的競爭」，意味著這實際上是意識形態的鬥爭。

他完全否定莫斯科與西方國家成為伙伴的可能性，蓬佩奧顯然是將此次講話作為西方團結的呼聲。他的語調帶有鷹派色彩，但許多人不禁疑問：到底美國的基本觀點是什麼？

美國總統特朗普對莫斯科的反對態度似乎少得多，而且似乎並不像他的國務卿那樣，要將莫斯科、北京與西方之間的關係置於戰略格局當中。

很明顯，甚至許多華盛頓的盟友也不完全贊同蓬佩奧尖銳的分析。而莫斯科和北京則急切地想利用這種緊張關係和分歧大做文章。

自從2014年，俄羅斯「吞併」鄰國烏克蘭的克里米亞半島後，華盛頓與莫斯科的關係急劇下降。

美國情報機構發現克里姆林宮干預了2016年總統大選後，兩國關係進一步緊張。

儘管如此，特朗普總統和普京總統的個人關係似乎依舊良好。特朗普星期五（11月8日）表示，在俄羅斯領導人的邀請下，他正考慮明年五月前往莫斯科參加勝利日的慶祝活動。

蓬佩奧指責中國共產黨「正在塑造一種這個世界很長時間都沒有見過的新威權主義」，並警告德國政府應禁止中國電信巨頭華為參與其5G網絡建設。

中國外交部發言人耿爽對此作出了強烈反應，指責蓬佩奧充滿意識形態上偏見，具有冷戰零和博弈思維。

他說：「企圖割裂中國人民和中國共產黨的言行，就是對全體中國人民的挑釁，注定不會得逞。」

馬克龍說了什麼？

法國總統馬克龍接受《經濟學人》採訪時說，他認為，北約主導國美國對聯盟承諾的履行程度正在降低。

他還警告歐洲各國說，不應再依賴美國捍衛北約盟國，北約建立於冷戰開始時，旨在加強北美與西歐的安全。

圖片版權 Reuters Image caption 美國官員認為，中國經濟影響力擴大，軍力增長，加大了對北約的威脅。

他批評美國最近逕自決定自敘利亞北部撤軍，沒有事先徵詢其他北約盟國意見。

馬克龍還質疑北約是否仍致力於共同防禦。

北約另一關鍵盟友，德國總理默克爾周四（11月7日）發表講話稱，她不同意馬克龍的「激烈言辭」。

默克爾和來訪的北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會談時承認存在問題，但她不認為「這種以偏概全的判斷是有必要的」。

但是，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，馬克龍「凖確描述了北約現狀。」

她在社交媒體臉書上寫道：「說得好。誠實的話，直擊徵結所在的話。」