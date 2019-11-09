圖片版權 Getty Images Image caption 在印度首都德里最高法做出判決的同時，阿約迪亞部署了數千名警察，商店和學校暫時關閉，社交媒體受到管控。

印度最高法院作出判決表示，印度北部極具宗教爭議的阿約提亞聖地應該交給那些希望在那裏修建寺廟的印度教徒。

在過去數十年來，印度的印度教徒和穆斯林一直就這塊北方邦土地的所有權問題進行激烈的爭奪。

印度最高法同時表示，穆斯林將獲得另一塊土地來建造一座清真寺。

許多印度教徒認為，這個地方是他們最崇敬的神之一羅摩神的出生地。

穆斯林說，他們過去在那裏的清真寺崇拜已經有數百年。

這個案例為何可謂是世界上最具爭議的房地產案之一呢？

數千人血案

這場爭議的核心事件是16世紀就建成的巴布里清真寺被毀案。該清真寺於1992年被印度教暴徒摧毀，引發了大規模騷亂，造成近2000人死亡。

許多印度教徒認為，巴布里清真寺實際上是在16世紀被穆斯林侵略者摧毀的印度教寺廟的廢墟上建造的。

穆斯林團體說，他們在清真寺祈禱數百年平安無事，直到印巴分治後的1949年12月，當時一些印度教徒把羅摩的偶像放到清真寺，並開始崇拜偶像。

圖片版權 Mansi Thapliyal Image caption 一名印度律師代理印度羅摩神已經十年。

這兩大宗教團體已經多次上訴到印度法庭，以決定誰應該控制這個地方。

自1992年清真寺被毀以來，有人一直呼籲在清真寺曾經矗立的地方建造一座寺廟。

印度教是印度最大的宗教，被認為有4000多年的歷史。而印度第一個伊斯蘭王朝建立於13世紀初。

印度最高法院怎麼說？

印度最高法院在一致做出的裁決中說，印度考古調查局的一份報告為裁決提供了證據，證明被拆除的巴布里清真寺結構下是一座「並非伊斯蘭」的建築遺跡。

法院說，鑒於現在所有的證據，法院決定將有爭議的土地交給印度教徒，作為羅摩神的寺廟。而穆斯林則將獲得在其他地方建造一個新的清真寺的土地。

然後，法院指示印度聯邦政府建立一個信託會，以管理和監督寺廟的建設工作。

然而，法院也補充判決表示，當年拆毀巴布里清真寺是違反法治精神的。

圖片版權 Mansi Thap[iyal Image caption 許多印度教徒認為，阿約提亞是他們最崇敬的神之一羅摩神的出生地。

判決後的反應

鑒於此案的宗教敏感性，印度政府事先警告民眾不要對判決結果做出慶祝，但旁聽此案法庭裁決的BBC記者說，在法庭判決宣佈後，在法庭外面等候的印度教民眾歡呼讚頌羅摩神的口號。

印度教政黨的一個代理律師不久後對記者表示，法院裁決公平，這是印度人民的勝利。

最初，穆斯林訴訟當事人的一名代理律師表示對判決不滿，將在審核整個判決書後決定是否要求複審。

但是，代表穆斯林的主要訴訟團體現已表示不會就判決提出上訴。

在法庭外，局勢基本平靜。由於擔心判決引發暴力事件，數百人在判決前在阿約迪亞被拘留。該市還部署了數千名警察，商店和學校暫時關閉。

印度政府還發佈命令，禁止出版巴布里清真寺被毀的畫面。

印度政府還對社交媒體平台進行了監控，禁止網民發佈有煽動性的內容，而印度警方甚至直接回復一些社交媒體的貼子，要求用戶主動刪除它們。

總理納倫德拉·莫迪在推特上對判決做出了回應表示，判決結果不應該被看作是任何人的輸贏。

圖片版權 Mansi Thapliyal Image caption 阿約提亞市場上出售的幼年羅摩神小塑像。

BBC記者蘇提克·比斯瓦斯的分析

這場可以說是世界上最有爭議的財產糾紛之一終於結束了。

圍繞這塊土地的爭論使印度民眾態度兩極分化、沮喪和疲憊。

原因是，這不是一件乏味的民事事件。它牽涉到印度教徒和穆斯林群體之間的信仰分歧，暴力和明爭暗鬥。

由印度最高法院5位最資深法官的一致做出的這個判決，有望促成該國迫切需要的某種和解。

這一判決是否能讓過去的敵意結束，並有助於消除印度日益加深的宗教裂痕？只有時間能說明一切。

目前，印度的主要社區需要避免獲勝而志高氣昂，因為這基本上是一場信仰之爭，最終沒有勝利者和被征服者。

近年來，印度的宗教緊張局勢有所緩解嗎？

自莫迪領導的印度教民族主義的印度人民黨於 2014 年首次掌權以來，印度的社會和宗教分歧不斷加深。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿約提亞市裏一面牆上的羅摩神及他的妻子的畫像。

在阿約提亞建造印度教寺廟的呼聲特別響亮，而且大部分呼聲來自印度人民黨的議員、部長和領導人。

大多數印度教徒認為牛是神聖的動物，所以實施對牛的銷售和屠宰的限制，這導致印度教徒動用私刑殺害了一些人，其中大多數是運送牛的穆斯林牛販商。

在其他地區，印度教民族主義的強硬表現也助長了宗教緊張。

最近，該國內政部長阿米特·沙阿表示，他將通過最近在東北部阿薩姆邦實施的政府計劃，將被稱為非法移民的很多穆斯林從該國驅逐出境。