圖片版權 Reuters Image caption 習近平在希臘總統帕夫洛普洛斯夫婦陪同下，參觀雅典衛城博物館。

中國國家主席習近平11月10日抵達雅典，開始對希臘的國事訪問。這是習近平在過去五年中第二次訪問希臘。

值得一提的是，本次習近平對希臘的訪問，距離希臘總理米佐塔基斯島到上海參加進口博覽會，只隔了幾天時間。

兩國領導人在如此短暫的時間內密集互訪的事實，無疑是這兩個國家關係密切的體現。

2014年7月，習近平曾經在前往巴西出席金磚國家領導人會談時，「技術經停」希臘羅德島。儘管如此，希臘時任總統和總理專程前往羅德島會見習近平，顯示出希臘當局對中國的高度重視。

中希關係

對中國而言，希臘地處巴爾幹半島南端，面向地中海，扼歐洲、亞洲和非洲要衝。希臘近10年來與中國關係日益密切，被視為中國「一帶一路」戰略中與歐洲國家合作最穩固的橋頭堡。

希臘除了獨特的地理位置，還有獨特的國際地位。這個位於南歐的古國，是歐盟成員國和北約成員國。它是歐盟政治、經濟體系的一部分，也是美國為首的西方軍事同盟中的重要環節。

然而，希臘直到1972年才斷絶與台灣的外交關係，與中國正式建交。

在建交後的前30年間，中、希兩國似乎並沒有多少互動。有一種說法認為，中國和希臘彼此走近，多虧了體育運動的牽線搭橋：希臘雅典舉辦了2004年的奧運會，而北京舉辦了2008年的奧運會。

中國與希臘建立全面戰略伙伴關係，恰好是在2006年。

本次習近平訪問希臘期間，中國與希臘簽署了《加強全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，其中明確「肯定希方在推動中歐伙伴關係中的重要作用」，另外，「雙方將共同推動和深化中國－歐盟全面戰略伙伴關係」。

債務危機

習近平訪問期間在希臘媒體上發表署名文章，強調中國、希臘這兩個文明古國的「相似、相知、相親」的友好關係，卻也提及中國在希臘面臨經濟和債務問題時提供了「全心全意」的幫助。

2009年，希臘出現債務危機後，中國動用外匯儲備購買並持有希臘國債，其後又參與希臘新發行國債的認購。

也就是在2009年10月，中遠公司取得希臘比雷埃夫斯港2號和3號集裝箱碼頭35年特許經營權，這是中國企業首次獲得歐洲大型港口特許經營權。

圖片版權 AFP Image caption 希臘總理米佐塔基思11月4日在上海參加進博會與習近平會談，11月11日在雅典再次會見習近平。

2015年，希臘債務危機使其面臨退出歐元區的風險。關鍵時刻，中國總理李克強同歐盟領導人會面後表態說，雖然希臘債務問題是歐洲內部事務，但希臘能否留在歐元區不僅關係歐元穩定，也事關世界金融穩定和經濟復蘇。

中國社科院學部委員、中國人民銀行前貨幣政策委員會委員，經濟學家餘永定曾如此總結說：強大的歐洲經濟和強大的歐元符合中國利益。「中國政府和中國人民銀行自歐洲主權債務危機爆發後所釋放出的一系列支持歐洲、支持歐元、支持歐洲金融市場的信號是完全正確的。」

撤僑行動

中國外交部網站上有關與希臘的雙邊關係，提及2014年8月2日，79名中國公民搭乘希「薩拉米斯」號護衛艦安全撤離利比亞並順利抵達希臘比雷埃夫斯港。

按照中國方面的說法，這是希臘政府第四次協助中國大規模撤離海外公民。

由此來看，希臘獨特的地理位置起到了極為關鍵的作用。

另外，希臘作為歐盟成員國，還曾在中國南海問題和中國人權問題等方面，為中國助上一臂之力。

圖片版權 AFP Image caption 希臘總統帕夫洛普洛斯舉行儀式歡迎中國國家主席習近平。

2016年7月海牙的國際常設仲裁法院就菲律賓針對中國提出的南海仲裁案作出裁決，否定中國對南海所提九段線的歷史主張後，由於包括希臘在內的歐盟成員國的反對，歐盟未能達成一致的聲明。

2017年6月，聯合國人權理事會在日內瓦舉行的會議上，歐盟試圖重新提起對中國侵犯人權問題的關注，也因為希臘的反對意見而沒有達成聲明。

歐洲門戶

習近平本次發表在希臘媒體上的署名文章承諾，中國要提升與希臘在各個領域的合作水平，「以比雷埃夫斯港口項目為龍頭，加大合作和投資規模」，並承諾中國將購買更多希臘的農產品。

實際上，早在2014年6月，中國總理李克強訪問希臘期間，雙方就簽署了深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明，提及中國「高度重視希臘作為進入歐洲門戶的獨特區位優勢，希望擴大在希臘的港口、公路、鐵路等基礎設施方面的合作」。

這正是習近平2014年7月過境訪問希臘，受到希臘當局熱忱歡迎的伏筆。

希臘對中國資本的擁抱，兩國關係之密切，自然引起國際間的注意。

習近平訪問希臘之前，今年10月，美國國務卿麥克·蓬佩奧訪問巴爾幹多個北約盟國，曾經到訪希臘，雙方簽署了一份修訂後的《共同防禦合作協議》。

蓬佩奧在簽署這一協議的同時，也在希臘發出警告：歐盟把中國稱為「系統性競爭對手（systemic rival），希臘有必要認真對待」。

美國官方提升對希臘重視程度提出「重返希臘」的同時，美國商界也看到了希臘的商務前景。2018年9月，美國商務部長羅斯在希臘薩洛尼卡國際博覽會開幕式上稱，特朗普政府視希臘為朋友和盟友，並打算盡快增加對希臘的投資達18億美元。

根據希臘銀行的數據，在2008-2018年間，美國對希臘的直接投資金額超過中國排在全球第六位，中國位居第七。第一名是德國，其後是法國、瑞士、塞浦路斯和加拿大。

圖片版權 Xinhua Image caption 比雷埃夫斯港項目是中國與希臘共建「一帶一路」的旗艦項目，中國遠洋海運公司2008年獲得比雷埃夫斯港兩個碼頭的特許經營權。

那麼，究竟是什麼讓國際間特別關注中國在希臘的影響力呢？比雷埃夫斯港口應該是一個極為重要的因素。

龍頭港口

比雷埃夫斯港位於希臘首都雅典西南約10公里，是希臘最大港口。這個港口有記載的歷史可以上溯到公元前490年。雅典人當時就認識到這一深水港口的戰略重要性，也是它其後被轉變為軍港的重要原因。

公元前480年，就在這個港口附近發生了古代歷史上著名的薩拉米斯大海戰：古希臘人戰勝了波斯人。

2009年10月，中遠公司花費43億歐元取得希臘比雷埃夫斯港2號和3號集裝箱碼頭35年特許經營權。至2018年，比雷埃夫斯港集裝箱吞吐量從2010年的88萬標凖箱增至近500萬標凖箱。

2015年1月，3號碼頭擴建工程正式啟動。2016年1月，中遠海運集團成功中標比雷埃夫斯港港務局私有化項目。6月，希臘議會批准了這一項目，使中國企業首次在海外接管整個港口。

習近平此次訪問希臘時在比雷埃夫斯港說了這樣一番話：中國倡議的「一帶一路」不是口號和傳說，而是成功的實踐和精彩的現實。