全球抗議不斷 南美兩國政局為何紛紛變天

圖片版權 Reuters Image caption 四美分讓智利天下大亂。

在大規模的抗議騷亂背景下，智利政府決定重新制定憲法，玻利維亞左翼總統莫拉雷斯辭職下台。

2019年冬至，在全球經濟增長下滑、世界貿易發展前景不明的背景下，南美國家經濟困難重重，底層民眾生活困難，社會出現普遍動蕩。

在過去幾個月來，智利首都聖地亞哥發生大規模反政府遊行示威，並伴隨打砸搶燒等暴力活動。

雖然玻利維亞總統莫拉萊斯10月份剛剛又在大選中獲勝連任總統，但全國爆發抗議活動不斷。

風起青萍之末，止於草莽之間。預言似乎正在實現，歷史又進入了輪迴。

為何這兩國不久前似乎還都正在國家發展的道路上向前，好像忽然就陷入國家危機、領導人被迫下野的境地呢？

四美分讓智利天下大亂

10月初，智利首都聖地亞哥的地鐵票漲價了30比索（約合美元4美分，或人民幣3毛錢，或港幣約0.31元，或新台幣1.2元），引發首都的大規模抗議，以及隨之即來的大規模騷亂，交通停頓，社會秩序失控，縱火搶劫事件到處發生。

這個背後是智利民眾對社會貧富差距長期積累的不滿情緒的爆發。此前，與民眾生活息息相關的物價不斷上漲，而民眾一直呼籲要求的稅收、勞工法規和養老金製度的改革卻一直沒有得到實施。

智利隨之撤換多名政府部長、宣佈工資上漲、宣佈撤銷公交漲價、總統道歉等等，於此同時，自從皮諾切特軍事獨裁政府以來，智利首次調集大批軍隊在部署首都街頭鎮壓騷亂，實施宵禁。但即使軍警鐵腕鎮壓，10月份以來，仍有至少約20人死亡，數百人受傷，抗議和暴力活動愈演愈烈，似乎一切都已經晚了。

圖片版權 AFP Image caption 自從皮諾切特軍事獨裁政府以來，智利首次調集大批軍隊在部署首都街頭鎮壓騷亂，實施宵禁。

在國際上，智利外交也陷入困境，被迫宣佈取消全球矚目原定在智利舉行的亞太經合組織（APCE）峰會和聯合國氣候協議峰會兩場重大國際會議。

智利內政部長布盧梅爾在與皮涅拉總統、內閣成員和政治領導人會晤後宣佈表示，為回應公民社會普遍要求，允許廣泛的公民社會參與，同意開始召集制憲會議，下一步還將實施經濟改革和消除不平等的社會方案。

大選獲勝卻讓執政已久的總統下野

同在南美的玻利維亞總統莫拉萊斯10月份還在慶祝自己又一次贏得總統大選，可隨後反對黨質疑選舉舞弊，全國罷工，經濟商業受到重創，大城市街頭出現抗議及暴力，演變成騷亂和動蕩，玻利維亞很快就陷入全國性政治危機。

莫拉萊斯是南美洲在任時間最久的左翼領導人。他2005年當選，是玻利維亞獨立後首位印第安人總統。此前，他在2009年和2014年總統選舉中都成功連任。

玻利維亞是南美地區最貧窮的國家，雖然近年來經濟增長領跑拉美，但隨著經濟增長放緩，物價高企，民眾對政府腐敗和反民主行為不滿嚴重，莫拉萊斯的支持率有所下滑。

圖片版權 Reuters Image caption 智利聖地亞哥抗議和暴力活動愈演愈烈，迫使該國政府取消兩大國際外交活動。

美洲國家組織大選後公布的報告稱，玻利維亞近日舉行的大選中存在偽造簽名等造假行為，建議廢除這次大選結果，重新舉行選舉。

在全國出現抗議和騷亂形勢下，玻利維亞武裝部隊總司令和警察總司令分別發表聲明，要求莫拉萊斯辭職，以利於國家的安全與穩定。失去軍隊支持的莫拉萊斯隨即宣佈下野，玻利維亞副總統加西亞也隨之宣佈辭職。

能否平息事態

智利修改憲法是示威者們的主要訴求之一。但他們還呼籲對教育，健康，退休等領域的不公平現象進行改革。

研究智利憲法的學者說，從皮諾切特獨裁時代以來，智利憲法已經有超過200次的修改。

圖片版權 Reuters Image caption 玻利維亞的抗議民眾歡呼莫拉萊斯下台。

智利內政部長布盧梅爾也沒有就修憲和改革宣佈設定最後期限，但表示政府將尋求迅速實現有關目標。

而玻利維亞莫拉萊斯下台後，目前尚未有關於重新舉行大選的信息。

BBC駐南美記者凱蒂·沃森指出，莫拉萊斯下台是因為他失去了該國軍方支持，並不是該國民主的自然發展。