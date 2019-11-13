詹姆斯·勒梅熱勒：敘利亞民防組織「白頭盔」創始人在土耳其身亡
在敘利亞創辦俗稱「白頭盔」（White Helmets）的公民防衛組織，因而得到英女王嘉獎的英國前陸軍軍官詹姆斯·勒梅熱勒（James Le Mesurier）被發現死於土耳其。
勒梅熱勒在2016年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）。「白頭盔」組織內的消息源向BBC透露，他的屍體於11月11日在其位於伊斯坦布爾的住所附近被發現。
勒梅熱勒還創立了「危機救援」（Mayday Rescue）組織，幫助訓練「白頭盔」的志願軍。
他目前死因未明，土耳其方面已經啟動了調查。
「白頭盔」在推特（Twitter）上發帖稱，該組織「懷著震驚與悲傷得到消息」，勒梅熱勒已經身亡。
勒梅熱勒的朋友、另一個倡議組織負責人哈米什·德布萊頓－戈登（Hamish de Bretton-Gordon）表示：「這絶對是個悲劇。他是少數在敘利亞印下人道主義足跡的人之一。」
德布萊頓－戈登指，「白頭盔」有一個非常「堅固的團隊」，他們的工作將會繼續。不過他說，勒梅熱勒的死亡留下了一下「有待填補的空白」。
目前所知
勒梅熱勒的屍體在當地時間凌晨4時30分（格林尼治標凖時間1時30分）被發現於他住所附近的街上，距離他在伊斯坦布爾市貝伊奧盧（Beyoglu）區的辦公室亦不遠。
土耳其媒體稱，他被發現時，頭部和腿部均有骨折，相信有可能是從他家的陽台上墮下。
伊斯坦布爾政府辦公室表示，已經啟動「全面」的調查。
勒梅熱勒其人
一般相信勒梅熱勒年紀為40多歲。他曾為聯合國工作，也被看作是「白頭盔」的創辦人之一。
該組織的另一個名稱是敘利亞公民防衛組織（Syria Civil Defence）。他們幫助營救被困在敘利亞反政府武裝控制區內的平民。
2016年，該組織獲得「正確生活方式獎（Right Livelihood Award）」，表彰他們「在拯救平民的行動中過人的勇敢、熱忱和人道精神」。
不過，敘利亞政府及其盟友俄羅斯和伊朗則曾指控，「白頭盔」公開協助恐怖主義組織，而俄羅斯外交部上周還指勒梅熱勒是英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）——即軍情六處（MI6）的前特工人員。
英國駐聯合國大使凱倫·皮爾斯（Karen Pierce）在周一強烈否認了俄羅斯的指控：「俄羅斯通過其外交部對他作出的指控，說他是間諜，這絶非事實。」
勒梅熱勒在2016年獲英女王授予大英帝國官佐勳章，表彰他在「敘利亞公民防衛組織的貢獻和對敘利亞平民的保護」。
「白頭盔」組織
- 始創於2014年，是一個依靠捐款運作的志願組織
- 因他們的成員頭戴白色安全帽而得名
- 組織成員過去從事各類工作，包括麵包師、裁縫、木工以及其他行業
- 該組織稱，他們已經拯救過超過10萬人
- 自稱已有252名成員在行動中身亡，受傷超過500人
- 在2016年曾被提名諾貝爾和平獎
- 自稱政治中立，會拯救戰爭衝突中任何陣營的人他們還會從事維修工作，連接電纜和修復建築樓等
- 被敘利亞政府視為恐怖組織