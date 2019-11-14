黎巴嫩抗議示威：WhatsApp稅引發的與眾不同的群體事件

Image caption 黎巴嫩經濟困境導致民眾普遍不滿。貝魯特街頭牆上抗議的圖畫和前面坐著的婦女。

2019年秋冬之際，黎巴嫩一直受到該國十多年來最猛烈的反政府抗議活動的震撼。

示威抗議已經跨越了宗派界線，這是自該國毀滅性的內戰（1975-1990）結束以來罕見的現象，社會各行各業的人士都參與進來。

他們一致表示，對於領導人未能應對經濟不景氣、物價上漲、高失業率、公共服務不佳和腐敗感到憤怒。

抗議者已經迫使總理哈里裏辭職。但他們還希望達到更多目標，包括徹底改革國家政治體系和組建一個獨立的、非宗派的政府。

導火索：野火和社交媒體WhatsApp稅

10月份是黎巴嫩繁忙的一個月，因為當局在對付接踵而來的一個又一個危機。

一開始，進口商抱怨該國商業銀行美元短缺，導致黎巴嫩鎊對美元貶值，在新興的黑市上，這是20年來首次貶值。當小麥和燃料進口商要求以美元支付貨款時，麵包店和加油站工會於是號召罷工。

10月14日，一場空前的野火席捲了該國西部山區，因為據透露，黎巴嫩自己的滅火飛機因缺乏資金而無法對付這場大火災，該國向塞浦路斯、希臘和約旦尋求幫助。

該國的居民們對此這個事情沒有好感，一些人注意到，配備水炮的防暴警察車輛是如何得到充分維護的，它們應該能夠幫助撲滅大火。

三天後，政府提議徵收新的稅，包括對通過WhatsApp等社交媒體的短信服務進行語音通話，對煙草、汽油等收稅，以爭取增加更多的政府收入。

使用WhatsApp的社交媒體用戶每月要交6美元的費用，這激起了民眾廣泛的憤怒，幾十個人開始在貝魯特市中心的政府總部外抗議。

這種強烈反應迫使政府幾小時內就取消了擬議中的稅收，但它似乎引發了黎巴嫩社會多年來積蓄醞釀的不滿情緒。

第二天，史無前例的抗議運動迅速從首都貝魯特蔓延到黎巴嫩其他地區，數以萬計的黎巴嫩各界人士走上街頭，要求哈里裏先生及其民族團結政府的辭職下台。

此後，多達一百萬人加入了示威遊行，使這個國家幾乎陷入停頓，學校、商店和銀行紛紛關閉。

民眾這麼憤怒的深層原因是什麼？

圖片版權 EPA Image caption 不同宗教信仰的黎巴嫩人這次都團結一起出來抗議

黎巴嫩正在應對數十年來最嚴重的經濟危機。

該國公共債務佔國內生產總值（GDP）的比例位居世界第三，為150%。根據官方數據，青年失業率已經達到37%，而整體失業率為25%。

據世界銀行稱，現在幾乎三分之一的人口生活在貧困線以下。

與此同時，黎巴嫩鎊在黑市上的大幅貶值也引發了人們對商品短缺和價格上漲的擔憂。

長期以來，人們也對政府未能提供基本公共服務感到憤怒。他們必須應對日常停電、缺乏安全飲用水、缺乏公共醫療保健以及時斷時續和信號微弱的互聯網連接。

該國的公共基礎設施在1975-1989年內戰後就從未完全大規模重建，近年來，隨著來自鄰國敘利亞的100多萬難民的到來，它已經到了瀕臨崩潰的境地。

所有這些因素都使長期的緊張不滿積蓄到了一個臨界點。直到現在，公眾的憤怒才指向那些統治政壇多年、積累了財富，同時未能解決經濟下滑問題的統治精英。

那麼這個制度出了什麼問題？

大多數分析家指出一個關鍵因素：政治宗派主義。

黎巴嫩官方正式承認有18個宗教族群，包括4個穆斯林、12個基督教、德魯茲教派和猶太教派的族群。

根據1943年簽訂的一項被稱為《國民公約》的協議，該國三個主要的政治權利機構被瓜分到三個最大的族群社區。

總統必須永遠是馬龍教派基督徒，議會議長必須是什葉派穆斯林，總理必須是遜尼派穆斯林。

議會的128個席位也由基督徒和穆斯林平均分配。

正是這種宗教多樣性，使得該國很容易成為外部勢力干涉的目標，比如伊朗支持積極參與敘利亞內戰的什葉派激進組織真主黨運動。

真主黨現在是黎巴嫩政治體系中的重要權力代理人，並主導了由西方支持的遜尼派主要領導人、即將卸任的哈里裏領導的政府。

1989年結束的黎巴嫩內戰的《塔伊夫協定》鞏固了《國民公約》，這場衝突的標誌性特點就是宗派分歧和外國干涉。

自那時以來，每個教派的政治領導人都通過各自的網絡維持其權力和影響力，保護他們所代表的宗教團體的利益，並提供合法和非法的經濟幫助。

在透明國際的全球腐敗展望指數中，黎巴嫩在180個國家中排名第138位。這份報告說，腐敗滲透到黎巴嫩社會各階層，政黨、議會和警察被視為該國最腐敗的機構。

這一國際監察機構說，正是宗派權力分享制度助長了這些關係網絡，阻礙了黎巴嫩治理體系的發展。

觀察家們說，數十年的腐敗導致經濟急劇下滑，使普通民眾陷入貧困。

現在這些抗議活動和過去的有何不同？

街頭抗議對黎巴嫩並不是一個新現象，對經濟不滿也不是新現象。

該國上一次發生同樣規模的大規模示威遊行是在2005年，當時前總理拉菲克·哈里裏（現任總理薩阿德的父親）在貝魯特的一次炸彈襲擊中喪生。

許多黎巴嫩人指責是敘利亞發動了這次襲擊，抗議活動最終導致當時已經駐扎在該國29年的敘利亞軍隊撤出。

十年後，貝魯特再次遭到大規模抗議，因為當局沒有安排好另外其他替代地點，就關閉了該市附近的主要垃圾填埋場。街道上垃圾堆積如山。

Image caption 抗議者不分老少。一名老人在書寫抗議標語。

人們指責腐敗和無能是政府垃圾危機的核心問題，並呼籲對政治體系進行徹底改革。

當時那些示威活動也跨越了宗派界線，但規模較小，僅限於首都地區。今年的抗議活動規模巨大，從北部的的黎波里到南部的提爾，已經蔓延到全國各地。

與2005年不同，當時抗議是由反對敘利亞政府及其黎巴嫩盟友的團體領導的，而最近的抗議活動似乎來自一個基層、不分黨派的抗議運動，且沒有明顯的領導人。

現在抗議的民眾不僅要求政府對有關問題負責，而且要求追究自己教派領導人的責任。抗議者採用的主要口號之一是：他們是一丘之貉。

據報道，的黎波里的遜尼派抗議者甚至高呼支持提爾的什葉派示威者，後者曾受到真主黨和另一個什葉派組織阿邁勒的威脅和恐嚇。

在黎巴嫩一個難得的時刻，抗議者因他們共同的不滿而聚，而不是因為他們的宗派身份團結到一起。