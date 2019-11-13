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外界高度矚目的美中貿易第一階段協議遲遲未有公開進展，美國總統特朗普12日表示兩國「接近」 達成首期協議，但未透露關於協議的任何細節。專家分析，協議公開信息缺失，顯示雙方仍在就條款拉鋸，雖然協議「接近」達成，但談判的最後一里路也許十分艱難。

特朗普當日表示：「這可能很快發生，不過我們只會接受一個對美國、我們工人以及偉大公司有好處的協議，因為我們受了很大打擊，很多年來都存有貿易逆差。」

特朗普當日在紐約以美國經濟為題發表演講，借強勁經濟的東風，為明年大選造勢。外界原本預期特朗普將在演講中提及中美貿易協議的新進展，然而，他沒有透露任何具體政策信息。

在這場極具特氏風格的演講中，他維持一貫口風，批評中國是偷走美國工作崗位和財富的盜賊，但把主要矛頭指向此前的美國政府不作為。「我責怪我們（以往的）領袖，而不是中國。」他回顧早前訪問北京，形容中國國家主席習近平「頗有氣勢」。

特朗普還表示，如果中國不與美國達成協議，他會「在很大程度上」提高對中國商品的關稅，還威脅對其他虧待美國的國家採取同樣的措施。

亞洲協會政策研究所副總裁、前貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）分析，特朗普形容中國的經濟下行，美國在談判中佔絶對優勢，但北京很可能並不這樣想。特朗普在國內的政治地位並不穩如泰山，他正面臨民主黨人髮起的彈劾調查，並將在明年11月迎來總統大選。卡特勒認為，雙方矛盾的看法無疑將複雜化談判局面。

澳洲前總理陸克文認為，第一階段協議會在2019年年底前出爐，而第二階段協議在明年達成的前提，很可能是美方因應中方要求，移除所有在貿易戰期間新增的關稅。「在大選年，移除所有關稅將十分困難，所以談判很可能持續至2020年年底。」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普此前接見中國談判代表劉鶴

中美貿易第一階段協議為何難產？

BBC中文駐美記者 馮兆音 發自華盛頓

智利峰會取消之後，中美貿易協議談判似乎失去了要在某個日期前完成的急迫感，再無關於協議的具體信息釋出。

貿易談判此前多次開倒車，導致目前雙方互信偏低，談判的衝刺階段變得尤其艱難。再有，特朗普很可能以第一階段協議作為政績，為2020年大選增加籌碼，希望從中方手上爭取盡量多的紅利。但從中國的角度出發，特朗普的權力並不穩固，大選存在未知數；特朗普「隨時翻臉不認人」的作風，也讓北京不願讓利。

預定要在12月15日生效、針對價值1560億美元中國商品的對華關稅是否會取消或延遲執行，華盛頓目前仍未表態。在11月中旬習特會因外界因素破局後，12月15日或許是下一個值得關注的日期，第一階段協議有望在那之前達成，或至少現出基本的形態。