特朗普彈劾案：首日公開聽證會披露哪些新信息

你的器材不支持播放多媒體材料 總統特朗普對首日公開聽證會的回應：「我一分鐘都沒看。」（英文）

針對美國總統特朗普的彈劾調查公開聽證會星期三（11月13日）揭開帷幕，在全美直播的國會聽證會猶如政治「超級碗」。

彈劾調查案的背景是，先後有兩名匿名舉報人指，特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，特朗普要求烏克蘭調查美國2020年總統大選競爭對手拜登（Joe Biden），讓外國干預美國大選。

特朗普否認過失，表示這是民主黨人針對他的政治迫害。

第一日公開聽證發生了什麼？

美國國務院官員肯特（George Kent）和美國駐烏克蘭代理大使泰勒（Bill Taylor）作為證人出席聽證會，兩人的證詞都指向特朗普為了個人的政治利益，將美國對烏克蘭的軍事援助、以及與澤倫斯基在白宮會面的邀請作為交換條件。

由於證人此前在民主黨人主持的閉門聽證會中發表的證詞，早前已公諸於眾，在當日公開聽證會中出現新信息不多。

泰勒披露一則新細節，指他的一名助手透露，曾在7月26日、即特朗普與烏克蘭總理通話第二日，聽見美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）與特朗普通電話。根據該名助手引述，桑德蘭當時說，「烏克蘭人凖備推進事情進展」。電話之後，助手詢問桑德蘭，特朗普對烏克蘭持有何種看法，桑德蘭回答說，特朗普更關心對拜登父子的調查。

特朗普表示，他不記得上述對話，並認為這是二手信息。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國駐烏克蘭代理大使泰勒

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·肯特、瑪麗·約萬諾維奇和比爾·泰勒都將會在彈劾案調查中作證。

共和黨議員在聽證會中質疑兩名證人的證言，並指出匿名舉報者的身份不明。

美國前駐烏克蘭大使瑪麗·約萬諾維奇將在本周五作為證人出席聽證會。

白宮怎麼說？

特朗普否認自己有任何不當行為，他在推特上讓人們去閲讀通話的文本，並稱之為「完美」。

當日，他在白宮會見土耳其總統埃爾多安，在記者會上，特朗普稱自己當日很忙，「聽證會連一分鐘都沒有看」。