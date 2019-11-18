中國茶壺百萬英鎊拍賣 盤點十件天價古瓷器

圖片版權 Duke's Auctions

又一件中國瓷器最近英國拍賣市場高價落槌：一個清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價。

這個茶壺，高13厘米。英國多切斯特（Dorchester）的杜克拍賣行最初的估價是1000至2000英鎊。出人意料的是，最後賣價超出估價1000倍。

茶壺屬於多切斯特的一個普通人家，它的「重出江湖」也屬機緣巧合：賣主把鑒寶專家請到家中，原本是要給其他幾件古玩估價，順便請鑒寶專家看了一眼這個茶壺，結果專家發現了茶壺底部的乾隆年制印記。

隨著中國最近幾十年經濟發展，人們對中國瓷器、文物、古董的興趣大增。在國際市場上，近年來的中國古董拍賣價格不斷創下高紀錄。

下面就來看看近年來在拍賣市場上出現的十件高價古瓷器：

1）2003年9月由紐約朵爾（Doyle）拍賣行拍賣的元代青花朝聖龍紋扁壺，成交價為583.15萬美元。

2）2005年07月13日，倫敦佳士得拍賣行以1568萬英鎊的價格拍賣了一件元代青花鬼谷子下山大罐，當年創下中國瓷器和中國工藝品全球最高價紀錄。

圖片版權 Doyle Image caption 元代青花朝聖龍紋扁壺

3）2005年10月23日，在香港蘇富比拍賣會上，一件清乾隆御製琺琅彩「古月軒」題詩花石錦雞圖雙耳瓶以約1.15億港元成交。

4）2006年11月28日，香港佳士得拍賣的清乾隆御製琺琅彩杏林春燕圖碗以1.513億港元成交。

5）2010年10月08日，清乾隆淺黃地洋彩錦上添花「萬壽連延」長頸葫蘆瓶以2.5266億港元在香港拍賣。

6）2010年11月11日在倫敦西北Bainbridges拍賣行以4300萬英鎊拍賣了清朝乾隆粉彩鏤空「吉慶有餘」轉心瓶。

7）2011年7月11日，在中國江蘇萬達拍賣會上，明宣德青花海水白龍紋扁瓶拍出2.24億元人民幣。

圖片版權 AFP Image caption 清朝乾隆皇帝在位60年，其間是瓷器製作的鼎盛期。

8）2012年4月2日，北宋汝窯天青釉葵花洗在香港拍賣出2.0786億港元，創造宋代瓷器新的世界拍賣紀錄。

9）2014年4月8日，中國明代成化年間一隻斗彩瓷器雞缸杯在香港蘇富比拍賣行以3600萬美元成交。

10）2017年10月，有900多年歷史的宋朝汝窯天青釉洗，在香港拍賣出了3800萬美元的高價。