圖片版權 Getty Images Image caption 德累斯頓也是反伊斯蘭佩吉達（Pegida，即愛國的歐洲人反對西方伊斯蘭化的字母縮寫）運動從 2014 年開始的地方，它們至今繼續在那裏舉行集會。

德國德累斯頓稱其存在極右勢力的嚴重問題，宣佈進入「納粹緊急狀態」，折射歐洲對極端主義思潮的擔憂。

德國東部城市德累斯頓是薩克森州首府，長期以來一直被視為極右勢力的堡壘，是德國反伊斯蘭佩吉達運動的發源地。

作為2025年歐洲文化之都的競爭城市之一，該市的議員已經批准了一項決議，稱需要做更多的工作來解決極右翼的問題。

但反對者們說，這太過分了。

在歐洲、甚至全世界，如何維護自由、民主的環境，允許有不同意見的人和平理性地表達觀點，是一個焦點爭議問題。

什麼是「納粹緊急狀態」？

「納粹緊急狀態」的表述，類似於氣候緊急狀態，說明有嚴重的、需要應對的問題。

來自一個左傾政黨、提出動議的地方議員馬克斯·阿申巴赫告訴BBC，開放的民主社會正受到威脅。他認為，有必要採取行動，因為政治家們沒有採取足夠的立場鮮明的行動來反對極右派。

他表示，他在地方議會提出這個動議是試圖改變這種狀況。他也想知道，在德累斯頓市議會裏，他和什麼樣的人坐在一起。

該決議承認右翼極端主義的態度和行動等等越來越頻繁地表現出來，呼籲該市幫助極右暴力的受害者，保護少數民族和加強民主。

2019年11月初，德累斯頓市議會投票表決，以39票對29票通過阿申巴赫的動議。

阿申巴赫表示，市議會通過這項議案表明它致力於培養一個自由、民主的社會，保護少數民族，堅決反對納粹。

不同意見與議案的作用

德國執政黨基督教民主聯盟（CDU）的議員們反對這項決議。

基民盟市議會小組主席揚·敦豪瑟（Jan Donhauser）對BBC表示，從其觀點來看，這主要是有意挑釁。

他表示，緊急狀態是指公共秩序崩潰或受到嚴重威脅，不該隨便輕易提出。而對右翼極端主義的關注無助於該市民眾所需做的事情。作為議員，應該是自由民主基本秩序的守護者，無論暴力來自哪個極端主義方面，不論極左還是極右，都不符合自由民主精神。

敦豪瑟補充稱，德累斯頓的絶大多數人既不是右翼極端分子，也不是反民主分子。

基民盟在反對該決議的同時表示，希望加強最適合用來打擊出於政治動機的暴力的機構。

德國政治學教授凱•阿茨海默曾就極右極端主義問題撰寫過大量文章，他表示，該決議的主要影響具有象徵意義，但這可能意味著，未來將撥出更多資金用於打擊極端主義的計劃。

他還說，就他所知，沒有任何其他德國城市宣佈過納粹緊急狀態的決議，但反對右翼極端主義的決議並不罕見。

圖片版權 AFP Image caption 反對極右翼佩吉達運動的民眾也在德累斯頓舉行抗議示威。

德累斯頓與極右派有什麼聯繫？

德累斯頓長期以來一直以與極右派的聯繫而聞名。

阿茨海默先生說，20世紀90年代初，新納粹組織開始在那裏舉行集會，紀念他們所謂的「盟軍轟炸大屠殺」。二戰時期，這座城市在1945年被英美軍隊重點轟炸過。

薩克森州長期以來也是極右翼德國國家民主黨和後來的極右翼德國替代黨（或譯為其它選項黨，另類選擇黨）的據點。

在2019年9月的州選舉中，對德國替代黨的支持率大幅上升，比2014年上升了17.8%，最終達到27.5%。

德累斯頓也是反伊斯蘭佩吉達（Pegida，即愛國的歐洲人反對西方伊斯蘭化的字母縮寫）運動從 2014 年開始的地方，它們至今繼續在那裏舉行集會。

佩吉達的支持者說，面對伊斯蘭極端分子的威脅，需要喚醒民眾。他們希望德國限制移民，並指責當局沒有執行現行法律。

這場運動在該市引發了大規模的反集會。

整個歐洲的憂慮

近兩年來，在歐洲各地其它國家，右翼政黨的勢力也在上升。

在德國集會的歐洲極右翼政黨領袖2017年就樂觀地預測，英國脫歐和特朗普入主白宮，預示著歐洲的右翼政黨也將迎來復興。

在意大利、瑞典、丹麥、匈牙利和波蘭等等國家，右翼勢力紛紛日漸成為更具影響力的政治力量。

數十年來，極右勢力沒有對西班牙政治產生影響，但在2019年的大選中，成立於2014年的極右政黨民聲黨（Vox）取得令人矚目的勝利，成為議會的第3大勢力。

歐洲極右翼政黨的通常一個特點，是和民粹主義、排外、反移民和反伊斯蘭等極端思潮結合，這引發了歐洲人對傳統的自由民主價值能否延續的憂慮。