圖片版權 Reuters Image caption 聖馬可廣場

意大利著名旅遊城市威尼斯本周經歷了半個世紀以來最嚴重的水災。意大利政府為此宣佈威尼斯進入緊急狀態。

雖然威尼斯對大水並不陌生，但此次是自1966年以來最嚴重的一次， 水深達1.87米。

圖片版權 AFP Image caption 聖馬克廣場被淹前後的對比

最令人痛心的是，一些古蹟被淹，受損程度令人擔心。

圖片版權 Getty Images Image caption 威尼斯80%被淹，一些歷史古蹟受威脅

由於威尼斯80%以上的地方被淹，情況非常嚴重。早些時候，威尼斯市長路易吉·布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）不得不宣佈全城進入緊急狀態。

布魯尼亞羅還呼籲政府給與財政援助，拯救威尼斯，把損失減少到最小範圍。

雖然， 現在還不完全清楚水災給整座城市帶來多大的損害，但目前已知，威尼斯多處世界知名的景點被淹，其中包括各國遊客必去的聖馬可廣場（St Mark's Square）、鳳凰劇院（La Fenice Theatre）等等。

此外，威尼斯當局已經報告有兩人死亡。

圖片版權 Reuters Image caption 聖馬可大教堂地下室被淹嚴重，人們擔心大教堂的柱子可能會受到結構性的破壞。

由於整座城市陷於一片「汪洋」之中， 令道路受阻、交通不暢，學校也暫時關閉。

你的器材不支持播放多媒體材料 威尼斯遭遇半個世紀以來最嚴重的水災。

著名景點被淹

圖片版權 Getty Images Image caption 被淹前後的鳳凰劇院。

威尼斯是世界最著名的旅遊城市之一，1987年被聯合國教科文組織列入「世界人類文化遺產」。

作為意大利文藝復興時期的歷史文化名城，威尼斯城中處處是景，享有「亞得裏亞海上明珠」的美譽。

圖片版權 Getty Images Image caption 格瑞提酒店被淹，目前損失不詳。

其中，聖馬可廣場以及廣場上的聖馬可大教堂（St Mark's Basilica）、南側的總督宮（the Doge's Palace)以及挺拔的高大鐘塔都是遊客必遊之地。

這是聖馬可大教堂在1200年之內第六次被淹。威尼斯當局已經用抽水機從教堂及教堂中12世紀的地下室排水。但人們擔心大教堂的柱子可能會受到結構性的破壞。

鳳凰劇院（La Fenice Theatre）可謂全世界最著名的歌劇院，建於18世紀。儘管劇院內部倖免被水淹，但洪水已經進入該劇院有許多電子和防火等設施的控制室。

坐落在大運河上的豪華酒店格瑞提（The Gritti Palace）始建於1475年， 是王公貴族、名人政客造訪威尼斯時的首選，本次水災給酒店內部造成嚴重破壞。

著名的佩薩羅現代藝術畫廊（Ca' Pesaro Modern Art Gallery）由於水災還發生了電線短路，引起一場火災。目前不清楚損失的細節。該畫廊樓上的東方藝術博物館收藏了3萬多件來自中國、日本以及印度尼西亞的作品。

佩萊斯特裏納島（Pellestrina）是位於威尼斯城和亞得裏亞海（the Adriatic Sea)之間的一個狹長地帶。它在這次洪水中也受災嚴重，其中，已知的兩名死者都是來自佩萊斯特裏納。

威尼斯著名的水上巴士Vaporetti已經停運。有圖像顯示，一些水上巴士被強風和潮水吹走和遭到破壞。

圖片版權 EPA Image caption 水上巴士停運

圖片版權 AFP Image caption 受洪水影響，一些商戶停止營業。

中國遊客

Image caption 加裏亞托橋(the Rialto Bridge)是威尼斯的象徵。

意大利是最受中國遊客喜愛的歐洲國家之一， 而威尼斯又是很多中國遊客到意大利的必遊之地。

威尼斯的許多名勝景點都留下了中國遊客的足跡。

雖然，到底有多少中國遊客到訪過威尼斯這座美麗的水上之城很難有凖確的數字。但據中國媒體報道，在威尼斯你能聽到中國各地的口音，可見中國遊客之多。

與此同時，威尼斯城市遊客人滿為患，也為這座城市的交通、運輸、住房、基礎設施等等帶來巨大壓力甚至損壞。

為此， 威尼斯市政府最近幾年發起了「享受、尊重威尼斯」運動，呼籲遊客不要在古蹟處野餐，不要身穿比基尼在街頭行走，不要在主要景點聖馬可廣場餵鴿子等。

水患原因

圖片版權 Getty Images Image caption 佩萊斯特裏納島已知有兩人死亡。

威尼斯是一座由100多個島嶼組成的瀉湖城。由於它所處的特殊地理位置，使其經常受到洪水襲擊。

特別是近年來隨著全球氣候變化以及海平面上升，威尼斯的水災情況日趨嚴重。

威尼斯市長布魯尼亞羅認為氣候變化是近來威尼斯經歷漲潮背後的主要原因。

圖片版權 Reuters Image caption 威尼斯市長布魯尼亞羅還呼籲意大利政府給與財政援助，拯救威尼斯，把損失減少到最小範圍。

但BBC氣象預報員貝里（Nikki Berry)表示， 威尼斯最近的水災是由一系列綜合因素造成的，這其中包括漲潮以及來自亞得裏亞海（the Adriatic Sea)強勁的西風所形成的氣象風暴。 當這兩者相結合時就形成了高水位（Acqua Alta)。

貝里表示， 雖然我們應該盡量避免把水災這個單一事件完全歸咎於氣候變化。 然而，她表示，由於氣候變化所帶來的海平面上升，加之威尼斯的不斷下沉，無疑同其他地方相比，使威尼斯更容易受到由於氣候變化所帶來的極端氣候的影響。

同時， 氣候變化也使得極端氣候現象變得越來越頻繁。

因此，如何防澇洩洪，並保護威尼斯——這一人類共同的寶貴遺產，並使它永久長存是當務之急，同時也是一個巨大的挑戰。