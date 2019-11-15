香港抗議 盤點本周最新出現的五個重大情況

圖片版權 Reuters Image caption 香港特區政府律政司司長鄭若驊在倫敦遭遇一群示威者包圍推搡跌倒在地，手臂受傷。

持續了5個多月的香港抗議，至今仍然沒有平息的跡象。中國國家主席習近平在巴西出席金磚國家峰會期間表態說，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

在香港，從上周末開始，香港科技大學學生周梓樂死亡事件使原本有所平靜的抗議變得更加激烈和暴力。至周五（15日）夜間，暴力抗議行動仍然在香港多個地區持續。

5個多月的抗議和暴力對抗， 對香港的政治、經濟和社會已經造成了哪些影響？BBC中文為你盤點最新出現的五個重大情況：

一、香港經濟十年來首次出現衰退

根據香港政府統計處的數據，香港經濟十年來首次出現衰退。

香港經濟在今年7月至9月間，與上個季度相比萎縮了3.2%。在此之前已經有初步數據預計香港經濟步入衰退的情況，香港政府的數字確認了這一趨勢。

按照通用的計算方法，如果經濟連續兩個季度萎縮，則可以定義為經濟衰退。

在香港持續了5個多月的抗議行動中，作為香港經濟支柱的旅遊業和零售業受到很大的衝擊。

香港政府發表的聲明稱，預計香港全年經濟將萎縮1.3%。

二、倫敦警方調查香港律政司司長受傷

香港特區政府律政司司長鄭若驊在倫敦遭遇一群示威者包圍受傷。英國警方表示接報進行調查。

鄭若驊周四（2019年11月14日）晚間在倫敦參加一場活動，推廣香港作為商業爭議解決和交易中心的地位。

有視頻顯示，當她前往英國特許仲裁員協會（the Chartered Institute of Arbitrators）的一個講座時，被一群抗議者包圍。

一批人舉著標語牌，高喊尖叫「殺人犯」等口號，包圍了鄭若驊一行人。在混亂的推搡中，她倒在地上。

視頻顯示，之後現場仍充斥一片尖叫呼喊，包括有男子還在大喊「擋住她的路」。但鄭若驊在幫助下離開現場。

圖片版權 Reuters Image caption 香港中文大學附近的吐露港公路，成為抗議者試圖堵塞的一條交通要道。

中國駐英國大使館的聲明說，鄭「遭到數十名反中亂港分子圍攻，被人推倒，手部受傷。」

「我們對這一惡劣行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責。我們要求英國警方予以徹查，將肇事者繩之以法，並加強對中國在英人員和機構的安全保衛。」

「這些暴力違法者……明目張膽對香港特區官員行兇傷害，再次證明了他們的真實目的是要搞亂香港，癱瘓特區政府，破壞一國兩制。現在，他們已經把黑手伸出境外，伸到英國。」

倫敦大都會警察局告訴BBC，他們正在調查一起襲擊指控，但沒有逮捕任何人。

警方發佈的聲明說：「一名婦女被倫敦救護車送往醫院，手臂受傷。警方調查正在進行中，以確定事件全面情況。」

中國外交部發言人耿爽在周五的記者會上表示，對鄭若驊在英國遭反中亂港分子圍攻受傷一事表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

三、香港警方循謀殺案調查清潔工死亡

香港一名姓羅的70歲食環署街道潔淨服務承辦商的清潔工人13日被磚擊中頭部受傷，送往醫院搶救但於14日不治身亡。

香港媒體稱，當時有示威者在大街上設置路障，用磚頭阻塞道路。有市民清理道路，與黑衣示威者發生衝突。

香港警方發佈的聲明表示，這一案件已經從傷人案改為謀殺案調查。

香港警方高級官員表示，據警方調查，死者無政治背景，根據監控錄像和目擊證人，案發時他也沒有與人髮生衝突，正值午飯後休息時間，只是旁觀用手機拍攝，疑似被人蓄意用磚砸死。

四、大學「遭到校外人員佔領」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方新華社批評香港的大學老師和校長們持有「歪理」。周五（15日）香港中文大學校長段崇智發表聲明，透露「數千名蒙面示威者應網上號召來到中大，相信當中大部分並非中大學生」。

由於香港混亂局勢和校園發生暴力衝突，多所大學提前放假，很多大陸學生擔憂人身安全，撤離香港回到內地。韓國、澳大利亞、英國等多個國家的大學也要求在香港留學的學生離開香港。

曾爆發大規模暴力衝突的香港中文大學，校長段崇智教授11月15日發佈聲明，稱「數千名蒙面示威者應網上號召來到中大，相信當中大部分並非中大學生」。

聲明說，「校園發生大量違法事件，包括縱火、掘起大量磚塊、大學的校巴及工作車輛被盜用、教學樓、宿舍及餐廳被毀壞或佔據。有人從校外運輸物資入大學以大量製造汽油彈，並偷盜大學實驗室內可被用作製作爆炸品或對人身造成嚴重傷害的危險品及易燃品。」

聲明說，自周三開始，大學的主要出入口亦被蒙面示威者佔據，任何車輛不得進入，包括消防及救護車。「我們的校園已遭受包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控及不可接受。」

聲明表示，為保證校園內所有員生的安全，大學決定提前終止學期，同時盡力協助校內的員生離開校園。

這一聲明發出之前，中國官方新華社刊發評論文章：「香港的大學校園不是法外之地」，稱香港的大學校園是教書育人之地，不是暴徒罪犯「庇護所」，「包括校長在內的中大相關人士是否欠市民一個交代？！」

你的器材不支持播放多媒體材料 科技大學本部與將軍澳尚德邨事發現場是群眾悼念焦點。

五、香港大學校長聯合聲明

15日晚間，香港九所大學的校長就局勢發表聯合聲明，被認為是香港各大學校方對香港警方以及中國官媒所提出相關批評的回應。

聲明表示香港目前正處於四分五裂的局面，「當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，政府的回應至今未能有效化解危機，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局」。

聲明還說，「某些大學已被示威者所控制、校園內有毒的化學品遭拿走、教職員與同學因擔憂其自身安全而離開校園」。

聲明對大學校園內的暴力行動表明立場，「任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據。」

聲明同時指出，「任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。」