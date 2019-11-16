特朗普彈劾調查：六個你要知道的最新進展

你的器材不支持播放多媒體材料 約瓦諾維奇形容，總統的實時推文「非常嚇人」 （英文）

美國眾議院對總統特朗普的彈劾調查繼續推進，第二場公開聽證會美國當地時間周五（11月15日）舉行。前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）作證時，特朗普實時發表推文，兩人展開隔空辯論。

第二場公開聽證會上發生了什麼？

約瓦諾維奇作證時表示，特朗普在7月與烏克蘭總統通話時稱她為「壞消息」，讓她感到受威脅。

她還稱，多名白宮官員對她進行抹黑，導致她最終被免職。約瓦諾維奇是資深外交官，職業生涯共33年。

共和黨人則說，約瓦諾維奇的免職是正常的人事任免。

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特朗普在聽證會同時說了什麼？

約瓦諾維奇作證時，特朗普同步發推。他說，每個約瓦諾維奇到過的地方都變得糟糕。「她從索馬里開始（外交官生涯）的，那裏現在變得怎麼樣了？」

當時正在國會作證的約瓦諾維奇形容，總統的實時推文「非常嚇人」，她不認為自己有製造索馬里動亂的能力。

民主黨人表示，特朗普的推文涉嫌干擾證人。

特朗普稍後回應說，他的推文一點也不具有威嚇意味，並指聽證會是「恥辱」。

特朗普前顧問為何被判有罪？

同日，特朗普的前任顧問斯通（Roger Stone）被判向國會作虛假陳述、妨礙司法公正、干擾證人等七項罪名成立。他是自通俄門調查以來，第六個被判罪名成立的特朗普顧問。干擾證人的罪名最高刑罰是20年監禁。

檢察官指，關於2016年大選特朗普競選團隊與維基解密的交流，斯通向國會做出了虛假陳述。維基解密當年公布了俄羅斯黑客竊取的民主黨電子郵件。

特朗普在推特上稱斯通的有罪判決體現了「雙重標凖」，他指責在2016年大選的民主黨對手希拉里、多名民主黨人、調查通俄門的特別檢察官穆勒也曾「說謊」，但未被入罪。

多少人收看了公開聽證會？

美國眾議院的彈劾調查公開聽證會實時向外界直播。

估計一共有1380萬人收看了「通烏門」在周三的首場公開聽證會，收視率比起前FBI局長科米（James Comey）與美國最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的聽證會收視率要低，後兩場聽證的收視人數約2000萬。

美國人支持彈劾特朗普嗎？

統計調查網站FiveThirtyEight的估算顯示，美國人在支持還是反對彈劾特朗普的問題上分裂。

48.5%的美國人支持彈劾特朗普，45.7%的人則持反對意見。隨著通烏門調查的推進，支持彈劾的比例略有上升。

立場親共和黨的福克斯電視台早前的民意調查亦得出相似的結果，支持彈劾的人數略高於反對一方，但幾乎勢均力敵。

彈劾調查程序下一步如何發展？

美國國會下周二到周四將繼續舉行聽證會，美國駐歐盟大使桑德蘭、副總統彭斯的助手、前白宮國家安全委員會負責歐洲和俄羅斯事務的高級官員、負責俄羅斯、烏克蘭與歐亞事務的國防部官員等都將陸續登場。