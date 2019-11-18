圖片版權 UniversalImagesGroup/Getty Image caption 1880年代的哈瓦那大教堂

世人皆知古巴是世界僅存的幾個社會主義國家之一，但知道它的首都哈瓦那現在仍是拉美最瑰麗的建築寶藏之一的人就少得多。

它是古巴唯一一個由法國殖民者修建的城市。各個歷史時代的代表性建築風格在那裏和諧並存，殖民地時代歐陸風、巴洛克、現代藝術風格，都在哈瓦那找到一席之地。許多古老建築屬於世界文明遺產，但長期缺乏維修的後果顯而易見。

事易時移，古巴逐漸向世界開放，為這些建築珍寶的維護和修繕帶來了福音。

2019年11月16日是哈瓦那500週年誕辰紀念。BBC帶你觀摩那些歷經滄桑的古巴經典建築。

哈瓦那大教堂 （Catedral de San Cristóbal）

哈瓦那大教堂建於1748 -1777年，巴洛克式建築，有兩個不對稱鐘樓，正面有大量精緻、複雜的雕刻裝飾。教堂內部有不少藝術品，包括油畫和雕塑。

教堂中廳布局呈拉丁十字形狀。

圖片版權 Michael Ochs Archives/Getty Image caption 1946年，身穿傳統服裝的哈瓦那人在大教堂參加慶祝活動

圖片版權 Roberto Machado Noa/Getty Image caption 哈瓦那大教堂

中世紀西班牙航海探險家哥倫布（Christopher Columbus）死後遺體在這個大教堂存放了100年，1898年美國和西班牙在北美的戰爭結束後才遷回西班牙。

那場戰爭結束後，古巴贏得了獨立。

大教堂位於哈瓦那舊城，前面的教堂廣場是老城5大主要廣場之一，在聯合國世界遺產名錄上。

圖片版權 Allan Seiden Legacy Archive/Getty Image caption 明信片上的普拉多大道，大約在1915年前後

普拉多大道（Paseo del Prado）

普拉多大道建於1772年，開通後立刻成為哈瓦那城裏人氣最旺的地方之一。1920年代，法國景觀藝術家讓·克勞德·尼古拉斯·福雷斯蒂爾重新設計，為大道沿線增加了數目、銅獅子塑像和大理石長凳。這些都一直保留下來，直到今天。

大道位於哈瓦那舊城西側邊緣，兩旁有不少城裏最著名的建築，包括哈瓦那大劇院（Gran Teatro de La Habana）、塞維利亞美居酒店（Hotel Sevilla）、國會大廈 （Capitolio）。

哈瓦那舊城區內有900多幢歷史文物級別的建築物。古巴城市規劃設計師吉娜·瑞對路透社表示，哈瓦那比其他一些拉美國家幸運的是，它的大部分歷史古建築保留下來，沒有成為地產開發的犧牲品，但不幸的是維修十分欠缺。

進入20世紀，古巴經濟長期疲軟，加上美國的貿易禁運，這些歷史遺產一直沒有妥善維修，其中不少已經破敗不堪，少數舊樓近年來得到翻新。

圖片版權 Frédéric Soltan/Getty Image caption 國會大廈對面街上的居民樓色彩鮮艷

圖片版權 REDA&CO/Getty

國會大廈（Capitolio）

圖片版權 Marka/Getty Image caption 哈瓦那古巴國會大廈，2012年

圖片版權 REDA&CO/Universal Images Group/Getty Image caption 哈瓦那古巴國會大廈

圖片版權 Frédéric Soltan/Getty Image caption 國會大廈對面街上的居民樓色彩鮮艷

國會大廈是哈瓦那城裏最有標誌意義的建築物。1925年，時任時古巴總統格拉多·馬查多（Gerardo Machado）決定為國會建一個大廈，設計參照美國首都華盛頓特區的國會山。國會大廈花了3年時間修建，於1929落成。

1959年古巴共產黨在菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）帶領下發動革命，國會解散，古巴科學院和政府的科學部進駐國會大廈。

最近幾年，這幢歷史性建築經過重大翻修，又成了全國人民政權代表大會所在。

哈瓦那大劇院（Gran Teatro de La Habana）

圖片版權 Harvey Meston/Getty Image caption 哈瓦那大劇院

圖片版權 Anadolu Agency/Getty Image caption 2015年，古巴國家芭蕾舞學校畢業生在國家大劇院做匯報演出

哈瓦那大劇院1915年落成，古巴國家芭蕾舞團和哈瓦那國際芭蕾舞節都落戶在這裏。

大劇院的建築風格是新巴洛克式的，位於舊時的加利西亞移民社區中心，圍繞1838年的老劇場（Teatro Tacón）修建。

大劇院包括一個音樂會大廳，一個電影院，一個美術館，以及若干排練和會議廳。

2016年美國時任總統奧巴馬成為自1928年以來第一位訪問古巴的美國總統，在哈瓦那發表講話，地點就是這個大劇院。

古巴國際大酒店（Hotel Nacional）

圖片版權 Archive Photos/Getty Image caption 1959年，哈瓦那古巴國際大酒店仍不失偉岸

圖片版權 H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Image caption 古巴國際大酒店的泳池邊滿滿的美國遊客

偉岸的古巴國際大酒店1920年代修建，1930年落成，現代派建築風格使它在哈瓦那的建築群裏獨樹一幟。

當時古巴是美國遊客最喜愛的度假地之一。大酒店在塔格納那山頂居高臨下，海景市容一覽無餘。

曾在這家豪華酒店下榻的有英國前首相溫斯頓·丘吉爾、美國前總統吉米·卡特、科學家弗萊明，還有一眾西方歌星和演藝界明星。

這個酒店被授予國家紀念碑稱號，因為在1962年古巴導彈危機期間這裏曾作為防守基地。

百加得大樓（Edificio Bacardi）

圖片版權 Yamil Lage/Getty Image caption 哈瓦那百加得大樓，2019年2月。百加得是朗姆酒的意思

百加得大樓被視為拉美的頂級現代派建築之一。它最初是哈瓦那朗姆酒公司的總部，1930年建成。公司規定大樓必須在300天內建成。

這家朗姆酒公司1960年代被卡斯特羅政府收歸國有，百加得家族把生意遷往百慕大。2001年，一家意大利公司出資翻新了這幢大樓。大樓內部的歐洲大理石和花崗岩裝飾保持原樣。

馬雷貢大道（Malecón）

圖片版權 David Silverman/Getty Image caption 遊客在馬雷貢大道上等候觀賞日落

哈瓦那海濱的這條大道舉世聞名，最初修建的目的是築起一道護城海堤，1901年開始動工。

這條大道長8公里，一頭是哈瓦那舊城。現在那裏還是情侶、藝術家、遊客最愛光顧的地方。沿街許多樓房看上去飽經滄桑，經年疏於維修。但近年來古巴經濟改革為這條充滿歷史感的大街帶來新氣象。

圖片版權 Brazil Photo Press/Getty Image caption 2015年街景

圖片版權 David Silverman/Getty Image caption 馬雷貢最著名的日落

來源：除註明出處，其他內容來自 BBC Travel, 孤獨星球（Lonely Planet）和《哈瓦那》雜誌（ La Habana Magazine）

所有圖片均版權所有。