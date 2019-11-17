圖片版權 漢陽大學學生提供 Image caption 11月13日下午，在位於首爾的漢陽大學校園內，十幾名韓國學生與五十多名中國留學生就香港示威問題對峙許久。

「（韓國人）跟這個有什麼關係。你們想要的是什麼？」對峙中的一方問。另一方則反問，「民主主義難道不應該是全世界人都應享有的東西嗎？」

11月13日下午，在位於首爾的漢陽大學校園內，十幾名韓國學生與五十多名中國內地留學生就香港示威問題對峙許久。

伴隨香港示威局勢近期升級，最近有人開始在漢陽大學人文學院教學樓內張貼支持香港示威的宣傳紙。當地時間當天下午3時許，十幾名中國留學生來到張貼處，向保護宣傳紙的韓國學生表示抗議。

據在場學生描述，有一些中國學生當時試圖遮擋支持香港示威的香港有關宣傳紙，韓國學生試圖阻止這種行為，雙方發生爭論，聲音越來越大。

之後還有一些外校中國留學生來到事發地點，雙方對峙近四個小時，期間雙方發生一些肢體碰撞，警察與學校相關人員也曾到現場了解情況。

在漢陽大學就讀的學生金智文（音譯）告訴BBC，「在這之前還有中國學生對我們說『你們在打工吧』，並把10元或百元韓幣硬幣扔向我們，當天中國人還在我們貼的文宣上貼髒話，在我們試圖阻止的時候衝突發生了。」

他說，「不是我們忽視中國學生的意見，我們是讓他們不要宣洩情緒，而是用其他方式表達自己的意見。」

漢陽大學學生崔振（音譯）表示，「在場中國學生要不就說，『如果你不了解中國或者香港就沒有資格在這個問題上發言』，要不就是說『如果日本或者朝鮮問題上中國這樣做你們也接受嗎』。」

圖片版權 漢陽大學學生提供 Image caption 在漢陽大學支持香港示威的文宣上，多張反對香港示威的貼紙與圖片蓋在大字報上。

崔振稱，從13日起中國留學生與韓國學生間就香港問題已經發生多次爭吵。

15日，一些中國學生開始在同一地點附近張貼反對香港示威的板報，一名中國留學生稱，自己之所以會過來，是因為「看到有韓國學生張貼支持『港獨』的標語，覺得太過分了」。

這名要求匿名的中國學生告訴BBC，「韓國人支持的是民主，民主沒有錯，我們反對的是『廢青』這種放火燒大伯、向別人扔磚塊的這種暴力行為」，他還說，看到有韓國學生貼文宣稱中國「不是社會主義國家，是帝國主義國家」，感覺韓國人看中國人有些「偏激」，「不了解中國」。

多座校園發生衝突

不僅是在漢陽大學，延世大學、高麗大學、首爾大學、梨花女子大學和韓國外國語大學等多座韓國校園最近均有韓國學生與中國留學生因為涉及香港的宣傳紙發生摩擦。

在延世大學中央圖書館的一面牆上，原本張貼的支持香港示威的宣傳紙被不明人士撕毀，支持香港示威的橫幅也多次被破壞。

圖片版權 Workers' Solidarity延世大學分支 Image caption 延世大學校園內的香港示威文宣被人撕毀。

張貼宣傳紙的Workers' Solidarity延世大學分支稱，他們曾三次張貼橫幅，支持香港示威，但12日第三次張貼的橫幅幾小時不到就被人摘下。

首爾西大門警察署表示，13日接到有關情況報案，現正以財物損壞嫌疑進行調查。

高麗大學的校園也有類似情況發生。

高麗大學安岩洞校區內部分區域有支持香港示威的大字報張貼在牆上，同時也有反對香港示威的各種貼紙。

14日高麗大學中國學人學者聯誼會發表公告，提及近日中韓學生發生的衝突，聲明稱許多在韓學生反映韓國校園內支持香港的行為是「有組織、有預謀、有資本介入」的，並希望大家不要撕毀、覆蓋他人宣傳紙，「合理合法愛國愛港」。

據高麗大學中國學聯介紹，該組織為中國駐韓大使館教育處批准成立的社會性團體。

中國大使館：「令人遺憾」

15日，駐韓中國大使館發言人就香港局勢發表談話。

在中國使館官網發表的談話內容顯示，該發言人稱「個別大學校園內出現中韓兩國部分青年學生感情對立情況，令人遺憾」，並稱「中國青年學生對損害中國主權、歪曲事實的言行表示憤慨和反對，理所應當，也是情理之中」。

圖片版權 Screengrab Image caption 駐韓中國大使館網站

但當天下午，首爾一些大學生團體就這份談話召開緊急記者會見，對其提出反駁。

15日多個學生組織發出緊急聲明，稱駐韓中國大使館的談話是在「鼓勵中國留學生破壞香港示威文宣的行為」，並表示不管是否支持香港民主化示威，所有人都有「表達自己意見的權利」。

同時，中國官方小報《環球時報》也在微博上提及韓國校園中發生的衝突。《環球時報》暗示，這些事件都是「有組織」的。而在這個貼文下面，中國網友紛紛對此表示憤怒，有網友留言稱「無限期延長限韓令」。

儘管香港示威期間在不少國家都發生了中國留學生與香港留學生之間的衝突，但中國留學生與當地學生發生衝突的情況並不多見。近來韓國不少高校陸續出現支持香港示威的聲音，且規模越來越大。韓國不少民間團體也陸續就香港示威發聲，組織多種活動支持香港民主運動。

據悉崇實大學、首爾市立大學、韓國外國語大學、聖公會大學、東國大學等學校也有學生凖備張貼相關文宣。

據韓國教育統計服務（KESS）統計，去年韓國中國留學生數量佔全體赴韓留學生數量的45%。