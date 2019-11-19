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中國領導人習近平11月飛往雅典的前一周，英國議會發表了一份報告，涉及中國。習近平離開希臘的第二天，英國一家「祖業」「改嫁」，也涉及中國。一份報告，一份合同，盡顯歐盟國家面對中國崛起的尷尬。

習近平希臘之行的前一個月，美國國務卿蓬佩奧10月份特意趕到柏林和雅典，向北約盟國打招呼。美國不加掩飾的警告，凸現美中爭奪世界主導權的角力中，歐盟夾在當中「左右不逢源」的危險。

這且按下不表。我們先看看習近平在希臘拿到的是什麼。

習近平的「一帶一路」與「16+1」

雙方最新簽署的一攬子協議讓中國在希臘的貿易投資總額達到約25億歐元，當然是巨大的收獲。但是，中國與希臘戰略關係的提升和它的輻射力，在北京眼裏則是比經濟利益更有價值的。

2013年10月，習近平在《攜手建設中國－東盟命運共同體》的演講中，首次明確了「一帶一路」的概念。短短6年時間裏，「一帶一路」從亞洲、非洲、拉美直到歐洲腹地一路挺進。「一帶一路」往往被西方分析人士視為是中國爭奪世界主導地位努力的標籤。

然而，比「一帶一路」早一年提出的另一個中國挺進世界的戰略概念，似乎很少受到西方分析人士的重視。

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中國和中東歐16個國家的「16+1合作機制」，2012年在波蘭首都華沙正式啟動。「16+1合作機制」不但是中國幫助振興東、中歐國家蕭條經濟的新引擎，也是中國全面提升與這些國家的戰略關係的一個重要平台。

中東歐地區是近年來興起的一個地緣政治概念。「16+1」機制中的16個中東歐成員國包括：波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、黑山、馬其頓、波黑、阿爾巴尼亞、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞共。

「16+1」升級「17+1」的意義

圖片版權 Xinhua Image caption 2019年希臘議會批准中遠集團的將比雷埃夫斯港私有化項目。10年苦心經營，中國企業首次在海外接管整個港口。

希臘已連續多年派觀察員出席「16+1」領導人會晤。中國總理李克強今年4月在克羅地亞出席第八次中國—中東歐國家領導人會議上，表示歡迎希臘作為正式成員加入「16+1合作」機制。

中國國家主席習近平此次希臘之行，不但標誌著「16+1」變為「17+1」的正式升級，更是中國對歐洲市場10年攻堅戰的重大突破。

習近平在雅典說，要「以比雷埃夫斯港口項目為龍頭」，全面提升中國在希臘的合作和投資規模。比雷埃夫斯港是希臘的最大港口，從2009年中國遠洋集團公司取得比雷埃夫斯港2號和3號集裝箱碼頭35年特許經營權，到2019年希臘議會批准中遠集團的將比雷埃夫斯港港務局私有化項目，10年的苦心經營，使中國企業首次在海外接管整個港口。

站在比雷埃夫斯港的碼頭上，習近平說了這樣一句意味深長的話：中國倡議的「一帶一路」不是口號和傳說，而是成功的實踐和精彩的現實。

把歐盟及北約成員國希臘拉入「16+1」，變為「17+1」，習近平的「一帶一路」打開了一個關鍵的「歐洲門戶」。中國把「特洛伊木馬」推入了歐盟城門。

想拿中國錢 又怕錢咬手

歐盟的主導者，德國、英國、法國，對中國的「17+1」是滿腹狐疑的，擔心「17+1」旨在分化歐洲。今年3月，在習近平訪問意大利後，歐盟委員會把中國稱為是"系統性競爭對手（systemic rival）。

圖片版權 Ben Miskell Image caption 中國學生在英國謝菲爾德回應香港示威運動。

就在習近平飛往雅典的前一周，英國議會外交事務委員會發表一份報告，警告「專制國家」對英國學術自由的威脅。報告批評英國政府和大學對海外「專制國家」干預英國大學的嚴重性認識不足。

報告指責英國的大學一門心思只想著從中國招生，但很少有人關注中國留學生帶給英國的相關安全問題和政治影響。報告稱，甚至有人有組織地阻撓大學中出現和中國有關的「敏感話題」，政府和大學未能對專制國家試圖破壞學術自由的「大量證據」作出回應。

這些英國應該提高警惕的「專制國家」指的是哪些？從報告列舉的「例證」，中國首當其衝。

習近平離開雅典的第二天，英國鋼鐵公司（British Steel）與中國敬業集團簽署了拯救一攬子協議。英國鋼鐵公司佔了英國鋼鐵生產量的三分之一，是英國的重大的資產。

這樣一個傳統的、戰略性企業讓中國公司收購，並不是英國人情願做的事。面臨破產倒閉的英國鋼鐵公司是在找了印度、土耳其等多個「婆家」被拒後， 迫不得已「改嫁」中國。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國鋼鐵公司是斯肯索普地區最大的僱主。（英文）

一份報告，一個合同，生動地體現了英國，也是它的歐盟伙伴們共同的矛盾與尷尬：想拿中國錢，又怕錢咬手，擔心中國用經濟實力輻射政治影響。

糾結也罷，擔心也罷，中國已經是歐盟最大的貿易伙伴國，中國在歐洲的經濟、金融和政治影響力似乎不可阻擋。

美中「三明治」中的歐盟

習近平11月到希臘，美國國務卿蓬佩奧10月份到希臘打前站，警告歐洲不要落入已經在亞洲、非洲、拉美編織起的「惡毒的中國網」（nefarious Chinese web)。

蓬佩奧警告中國正在「利用經濟手段引誘其它國家簽訂有利於北京的不平衡協議，讓這些國家落入債務陷阱」。

美國已經明確地把中國當作它在21世紀的世界頭號競爭對手。在與中國的角力中，美國要求它的傳統盟友、歐盟國家劃線站隊，為美國吶喊助陣，這在美國眼裏是理所當然的。

但是，特朗普打著「美國第一」的大旗入主白宮，短短三年時間，特朗普的單邊主義讓跨大西洋的合作，特別是美國對北約的承諾日漸削弱。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國已經明確地把中國當作它在21世紀的世界頭號競爭對手。

特朗普政府對美國與歐盟傳統盟友關係的潛在威脅，不僅僅是美國減弱軍事合作和突如其來的單邊決定，（比如最近給土耳其進入敘利亞開綠燈），也表現在特朗普對歐盟持續不斷的詆譭攻擊。這不僅是在言辭上，更體現在咄咄逼人的貿易政策和對英國脫歐的直接支持。

對中國的崛起擔憂，對美國靠山的不可靠擔憂，歐盟是進亦憂，退亦憂。歐盟夾在美中爭霸「三明治」中，面臨「左右不逢源」的危險。

歐盟委員會外交事務分析員弗蘭克（Ulrike E Franke)說，歐盟擔心「隨著中國的崛起，（世界）重新回到強權競爭，歐洲因而被邊緣化的危險」。

正是在這樣的情形下，人們看到法國總統馬科龍在力推「歐洲防務同盟」（European defence union）的新概念，強調進一步加強歐洲在金融、經濟、安全和政治上的一體化的重要性。

但是，隨著歐盟的「大姐大」、德國總理默克爾的即將退出政壇，英國陷入脫歐泥潭不能自拔，泛歐洲的極右政治勢力崛起，馬科龍的呼籲響應者寥寥，歐盟面臨的困窘可能才是個開始。