美國向韓國「獅子大開口」 的中國機會

圖片版權 AFP Image caption 韓國國防部長鄭景斗和美國國防部長埃斯珀11月15日舉行會晤。此次美國與韓國討論《日韓軍事情報保護協定》續簽，調整聯合軍演行動，增攤軍費等議題。

美國與韓國近70年的軍事同盟關係，罕見出現了公開裂痕，而這一情況出現的同時，美國試圖說服韓國與日本續簽《日韓軍事情報保護協定》的努力也沒有達到預期的效果。

周二（11月19日），美國與韓國在首爾舉行的最新一輪《韓美防衛費分擔特別協定》談判不歡而散。

韓國首席談判代表鄭恩甫透露，美國的總體提議和韓國的原則立場之間有著相當大的差距。用數字簡單來說，也就是美國方面要求韓國為美國駐軍出資50億美元，而韓國只願意承擔約10億美元。

韓國媒體稱美國的要求是「獅子大開口」，韓國民眾和團體最近已經就此舉行多次抗議示威，因為美國要求的50億美元，相當於現在韓國分擔費用的5倍之多。

根據現行《駐韓美軍地位協定》規定，韓國分擔金用於支付駐韓美軍韓籍僱員的工資、美軍基地建設費用、軍需後勤這三個項目。

但是美國要求韓國同時承擔駐韓美軍補貼、出動戰略武器費用等新項目，對此韓國表示不能同意。

在駐韓美軍費用問題上，美國總統特朗普一直堅持韓國應該支付更多。特朗普甚至暗示從韓國全部撤軍，而如今美國擺在談判桌上的50億美元，似乎尋的也是特朗普的思路。他曾經提及美國為韓國境內和周邊駐軍所提供的保護「價值50億美元」。

「保護費」

要論及美國對韓國的保護，還得從1950年代的朝鮮戰爭開始。

1953年7月，《朝鮮半島軍事停戰協議》生效後，韓國與美國在1953年10月簽署了《韓美共同防禦條約》，正式確立雙方的軍事同盟關係，也為美國在韓國駐軍提供了基礎。

1966年，韓美簽署《駐韓美軍地位協定》，其中第五條規定韓國向美方免費提供設施和用地，此外的所有費用由美軍承擔。此後，美軍一直按協定內容自行承擔駐韓所需費用。

1988年，美國以自身財政赤字為由，正式向韓、日等盟國提出防衛費分擔要求。

1991年，韓國政府表示，考慮到「駐韓美軍的重要性和戰略價值」，最終與美國簽訂了關於駐韓美軍駐扎費用的《防衛費分擔特別協定》。從此，美軍駐韓費用的一部分轉由韓方承擔。

從1991年至今，韓美兩國先後簽訂了10份《防衛費分擔特別協定》。而本次旨在簽訂第11份協定的談判卻因美國方面漲價太多而破裂。

根據韓國國防部的數據，目前大約有28，500名美國士兵駐扎在韓國。這樣的規模位居美國海外駐軍第三位。根據美國國防人力資源中心的信息，美國最大的海外駐軍在日本，其次是在德國。

日韓軍事情報

圖片版權 Xinhua Image caption 2019年6月，中國國家主席習近平在20國集團峰會期間在日本大阪會見韓國總統文在寅。文在寅出任總統後，兩國最高層保持每年見面的頻繁接觸。

美國與韓國在防衛費用分擔問題的談判陷入僵局同時，日本、韓國這兩個美國東亞盟國的關係也更為緊張，直接涉及日韓在2016年簽署的《日韓軍事保護協定》。

儘管美國方面緊鑼密鼓的撮合，美國國防部長埃斯珀到韓國出面協調，但是韓國決定不再續簽這份協議。果真如此，那麼這一協議將於11月23日失效。

目前，美國還在積極從中調和，並且拿出了解決辦法，但能否為韓國接受，還是個未知數。

韓國拒絶續簽這一協定的理由，有現實與歷史兩重因素。現實因素是，日本為了加強出口管理，7月宣佈對出口韓國的三種半導體原材料加強審查與管控，日韓兩國的貿易戰應聲而起。

而歷史原因，則與韓國法院判處日本企業賠償第二次世界大戰期間遭強徵的韓國勞工有關。

兩國雙邊關係惡化的同時，兩國防務國家安全合作陰雲密布。

分析認為，日韓兩國軍情協定一旦失效，今後只能通過美國交換軍事信息，其及時性將大大下降。

對此，美國方面一直向日本和韓國喊話，稱日韓不續簽情報互享條約的最大受益者是中國、朝鮮和俄羅斯。

中美角力

美國在亞洲的兩個軍事同盟國生出嫌隙的同時，本周在泰國舉行的東盟防長擴大會議上，韓國國防部長鄭景斗與中國國防部長魏鳳和舉行了雙邊會談，「就進一步加強兩國戰略溝通、維護東北亞和平與穩定達成共識」。

此前的10月，韓國國防部副部長樸宰民於20日至22日訪問北京，出席第五次韓中國防戰略對話。

這是韓中兩國因美國提出在韓國部署薩德導彈系統時隔五年後重啟國防部高級別接觸，兩國軍事交流能否借此實現全面正常化，引人關注。

實際上，外界已經注意到，日韓關係近年的惡化，已經使韓國出現明顯的親中疏日傾向。2019年初，韓國國防部發佈兩年一度的國防白皮書，將韓中關係提到了韓日關係之上。

白皮書說：我軍為了朝鮮半島和東北亞地區的和平與安定，將在韓美同盟的基礎上，發展與中國、日本、俄羅斯的國防合作關係。

熟先孰後顯而易見。俗話說，親兄弟也要明算賬，卻也有兄弟談錢傷感情的可能性。

美國如此大幅度要求韓國增加所分擔的防衛費，會對兩國關係造成什麼影響呢？