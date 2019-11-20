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美國國會參議院在當地時間星期二（11月19日）下午無異議通過《香港人權與民主法案》。該法案要求美國國務卿每年向國會提交報告，評估香港是否仍存在足夠自治，是否符合資格享有有別於中國大陸的特別待遇。

在國會參眾兩院通過後，該法案還需要總統特朗普簽署生效。法案生效不代表香港會失去與中國內地有別的獨立關稅區地位，但通過總統行政命令，特朗普可以取消香港的這一特殊待遇。

中國外交部「強烈譴責」

中國外交部發言人耿爽周三（11月20日）早上就美國國會參議院通過此法案發表談話。他說，「該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標凖，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。」

中國國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光周三表示，美方做法「粗暴干涉香港事務和中國內政」，「公然為香港反對派和激進暴力犯罪分子張目」，「事實清楚證明，香港現在面臨的最大風險是暴力橫行，而不是什麼『人權』『民主』問題」。

香港特區政府則對美國國會參議院通過該法案以及另外一項有關香港的法案表示「極度遺憾」，認為兩項法案既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益。

香港中聯辦的聲明則警告說，美方「必須立即停止危險的『玩火遊戲』，終止推動有關涉港法案的後續程序，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果」。

美參議院「發出清晰明確信息」

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任裘德·布蘭切特（Jude Blanchette）對BBC表示，假設特朗普簽署法案，這意味著北京會需要對使用暴力鎮壓香港負上更大代價，同時意味著在香港議題上，美國將會採取更強而有力的行動。

駐華盛頓的港人組織香港民主委員會總監朱牧民對BBC表示 ，借由通過這一法案，美國參議院發出一個清晰明確的信息，他們不會對中國和香港政府與人民作對的行為視而不見，任由其免受懲罰。

關於下一步香港民主委員會在華盛頓的游說目標，朱牧民說：「現在的首要任務是找到最快捷和具戰略性的方式，推動一個特朗普總統將會並且一定會簽署的法案最終版本。」

圖片版權 AFP Image caption 11月19日晚間，部分抗議者走出香港理工大學校園。

圖片版權 AFP Image caption 逃離理工大學校園的抗議者用繩索從橋上滑降至公路，並乘坐等待的摩托車離開。

美國國會參議院上周四就《香港人權與民主法案》啟動了熱線程序（hotline），該程序通常在議員們希望加速推動某項法案時啟用，可以跳過排期審議的繁複程序。如果沒有議員提出異議，法案就會馬上通過。只要有一位參議員提出反對，熱線程序就會中止，要通過正常排期表決才能通過。

該法案通過前幾個小時，起草者參議員盧比奧（Marco Rubio）提前預告當日下午將在參議院審議該法案。他早在4年前就與多位兩黨議員提出《香港人權與民主法案》，內容經過多次更新修改，但此前從未通過。

《香港人權與民主法案》

盧比奧在法案通過後發推說：「香港，我們聽到你的聲音。我們繼續與你們站在一起。今晚，參議院通過了我的《香港人權與民主法案》。」

該法案要求美國國務卿每年向國會提交報告，評估香港是否仍存在足夠自治，是否符合資格享有有別於中國大陸的特別待遇。法案也賦予美國政府法理基礎，用於制裁破壞香港人權民主的人士，凍結他們的在美資產及禁止入境美國等。

《香港人權與民主法案》9月分別在參眾兩院的外交委員會獲得通過，10月在眾議院獲得一致通過，但在參議院的投票受到延遲，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）因此而備受批評。

不過在上周，麥康奈爾加入了公開支持《香港人權與民主法案》的參議員行列。他在18日（周一）時說，不能讓香港變成21世紀的天安門。定義了美港關係、規定香港享有美方提供的獨立關稅區待遇的《香港政策法》正是由麥康奈爾在1992年推動的。

另外，三名正在競爭總統候選人席位的民主黨人也公開支持該法案，包括明尼蘇達州參議員科洛布徹（Amy Klobuchar）、加州參議員哈里斯（Kamara Harris）和新澤西州參議員布克（Cory Booker）。

與美國國會高調譴責北京與香港政府的立場相比，特朗普政府的高級官員的表態相對低調。

同日，美國國務卿蓬佩奧說，美國對香港不斷加劇的政治動蕩和暴力表示嚴重關切，呼籲香港衝突中的各方保持克制，「來自任何一方的暴力都是不能接受的。」他同時說， 「香港政府負有主要責任，」蓬佩奧的這番發言已算是香港示威以來，美國政府官員對事件最強硬的表態。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @StateDept .@SecPompeo: The U.S. is gravely concerned by deepening political unrest and violence in #HongKong. The CCP must honor its promises to the Hong Kong people, who only want the freedoms & liberties they have been promised in the Sino-British Joint Declaration, a UN-filed treaty. pic.twitter.com/d7vVsWZkUS — Department of State (@StateDept) 2019年11月18日

特朗普本人則至今沒有對香港問題發表過強硬言論，多次表示中國政府有能力處理好香港問題。根據《紐約時報》報道，今年6月，他對中國國家主席習近平說，只要美中貿易戰談判取得進展，他不會公開評論香港問題。

麥康奈爾較早前在參議院發表演說時，呼籲特朗普就香港問題發聲。「世界需要聽到他直接表達，美國與這些勇敢的男女站在一起。」