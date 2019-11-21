反洗錢教授因涉嫌洗錢被起訴 此前他寫過一本反洗錢的書

圖片版權 CBS Miami Image caption 邁阿密大學教授布魯斯·巴格利（Bruce Bagley）在自家門前被記者截訪。

美國一位教授曾寫過一本關於販毒和有組織犯罪的書。然而，最近他卻被美國當局指控從委內瑞拉洗錢250萬美金。

檢察官稱，布魯斯·巴格利（Bruce Bagley）從瑞士和阿聯酋的銀行賬戶中收到這250萬美金，並為自己留下25萬美金。

而就在四年前，巴格利曾合寫了本名為《販毒、有組織犯罪和今日美國暴力》的書。該書稱，「洗錢是一項蓬勃發展的活動」。

這位邁阿密大學國際研究教授在接受哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）採訪時否認相關指控。他說：「我感覺還不錯，沒有罪惡感。這就是我的感受。他們全搞錯了」。

「過程複雜」

圖片版權 Getty Images Image caption 委內瑞拉已經歷多年的經濟和政治動蕩。

紐約當局稱，巴格利在佛羅里達一家銀行開有公司帳戶，而公司的工作人員和董事就是他本人和他的妻子。

2017年11月，該賬戶開始從一家由哥倫比亞人控制的位於阿聯酋的食品公司接收資金。

目前未知持有海外賬戶的哥倫比亞人的姓名，也未透露這筆資金是如何被指從委內瑞拉挪出的。

巴格利在書裏形容稱，洗錢「過程非常複雜」。

檢察官聲稱，帳戶中的現金是委內瑞拉「賄賂和腐敗」計劃的收益。

此案是美國執法機構打擊行動的組成部分，旨在打擊石油資源豐富的委內瑞拉腐敗高層，利用美國金融系統對腐敗收益進行洗錢的行為。

委內瑞拉正經歷嚴重的通貨膨脹而引發的經濟崩潰，百萬人不得不因此移民。

專家證人

圖片版權 Getty Images Image caption 除學術生涯外，他還作為專家證人在法庭作證，甚至還曾在美國國會參議院委員會的聽證會作證。

巴格利被控一項參與洗錢罪和兩項洗錢罪，每項罪名最高可判20年。

在邁阿密聯邦法院出庭並繳納30萬美金保釋金後，巴格利獲得保釋。

除學術生涯外，他還作為專家證人在法庭作證，甚至還曾在美國國會參議院委員會的聽證會作證。

美國聯邦調查局駐紐約辦事處的主管助理局長小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr）就巴格利的案件評論稱：「犯罪分子用多種方法來洗白犯罪收益，但為了成功，他們需要藏錢和挪錢。」

「正如我們所說的那樣，美國教授巴格利為非法所得資金提供便利，從其犯罪角色中獲利，與海外非法活動的成功實施有關聯，其行為違背了委內瑞拉人民」。

巴格利的律師丹尼爾·福曼（Daniel Forman）告訴《邁阿密先驅報》，他打算「積極為自己辯護」。

邁阿密大學說，巴格利正在休行政假，並將有關指控描述為「個人事務」。