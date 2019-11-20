圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者敦促美國國會通過《香港人權及民主法案》

美國參議院全票通過《香港人權和民主法案》後，白宮沒有立即發聲。目前尚無法得知特朗普是否會簽署以及什麼時候簽署。

路透社援引一位美國官員稱，近期沒有做出任何決定。不過，這一法案在共和黨控制的參議院全票通過，使這位共和黨總統很難否決。

上述美國官員稱，如果這個法案呈遞到特朗普總統的辦公桌上，很有可能在特朗普的顧問和助手間引發激烈的爭論——如果簽署法案，會破壞與中國的貿易談判成果。但另一些人會認為，現在是時候站出來對抗中國的人權狀況和香港的現狀。

分析人士稱，鑒於兩院全票通過的事實，特朗普總統很可能會簽署協議。法案本身可能為中美官方交流帶來痛楚，但最終還不足以根本影響貿易問題。

法案和香港籌碼

特朗普希望與中國達成貿易協議，法案成為一把「雙刃劍」。

法案可能被特朗普用作籌碼，加大力度向中國要價。特朗普曾要求中國人道地處理香港問題，同時警告如果在香港發生「任何壞事」，則可能對貿易談判不利。

今年六月，特朗普向習近平表示，只要華盛頓和北京之間的貿易談判有持續進展，他將克制就香港問題公開發言。

此後，特朗普一直未對香港的示威者表示支持。在今年八月，他將香港的抗議示威活動稱為「暴亂」，認為是需要中國處理的事務。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普曾表示，他相信習近平在處理香港示威浪潮上"會作出正確的決定"。

激怒中國？

另一方面，如果特朗普簽署法案，則可能破壞中國與美國的貿易協議。

路透社的分析稱，美國國會議員們通過法案表達對香港示威者的支持，此舉也向特朗普總統施加了更大壓力，這可能危及兩國的貿易談判。如果特朗普就該問題有強硬發言，可能會激怒習近平。而正在競選連任的特朗普總統，更專注於和北京達成貿易協議，這是特朗普選戰的一部分。

美國參議院通過法案後，中國外交部發言人耿爽警告稱，「我們正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。」

「通過這個法案，除了向美國選民展示政客們選擇站在香港一邊，幾乎沒什麼作用。中國的強烈反應，除了向中國人保證他們的領導人果斷地維護國家利益外，也可能不會落到實處。」安德思資產管理公司董事總經理陸修泉（Brock Silvers）表示，兩國都在香港問題上展示政治姿態，在此之下，雙方都需要繼續談定一個貿易協議，因此兩國可能都會忽略對方的姿態。

「唯一例外是，如果香港局勢惡化，特別是中國有軍事介入，那麼美國可能重新思考香港的貿易地位，這將重創香港經濟，並足以嚴重影響貿易談判。」

圖片版權 Getty Images

否決後也可能生效

特朗普即使否決法案，它依然很可能變成法律。

美國眾議院和參議院都通過了各自版本的香港人權法案，其後，兩院需要商議，達成一致後，呈遞給總統特朗普。如果特朗普簽署，法案則立即生效，成為正式法律。

如果特朗普否決，法案則會返回參眾兩院重議，此時兩院再次投票，如果都取得三分之二以上的支持，則法案在沒有總統簽名的情況下，生效成為法律。如果在任何一院沒有取得三分之二票，則法案修改後再呈遞給總統簽名，否則直接流產。

就《香港人權和民主法案》而言，在兩院都取得全票，因此即使特朗普沒有簽署，很有可能在再次投票中取得超過三分之二，進而成為法律。