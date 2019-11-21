亞洲世紀 李顯龍談美國中國相處之道

圖片版權 EPA Image caption 區域全面經濟伙伴關係協定，是由東南亞國家聯盟十國發起，中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等六國共同參加，共計15個國家所構成的高級自由貿易協定。

21世紀將會是亞洲取代美國引領世界的世紀嗎？對此，近年來有諸多的理論和預測。

美國與中國的貿易戰至今，儘管雙方都表態將爭取第一階段的「休兵」，但仍然面臨種種變數。

本周在墨西哥訪問的新加坡總理李顯龍，也被問及對中美對壘的看法和其他國家會如何選邊站隊等敏感問題。

建言中美

對美中之間的貿易戰，李顯龍表示，中美關係的確讓新加坡「擔心」。

他說，美、中是兩個世界上數一數二的經濟大國， 在中國重要性不斷增強這個問題上，雙方都有必要做出艱難的調整。如果能彼此良性競爭，將會是共贏局面。

圖片版權 AFP Image caption 李顯龍是22年來訪問墨西哥的首位新加坡總理，他在訪問期間透露，新加坡除了與亞洲和拉丁美洲國家加緊貿易聯繫，還有意了解非洲的經貿潛力。

李顯龍說，對中國而言，這樣的調整不容易。一方面中國已經是經濟大強國，影響力顯著加大，既有實力進入新的位置，但同時要不過分地推進自己的優勢，融入世界秩序讓自己和平地受益，而且留出空間來給其他國家。這是一個很難的轉變，因為那種自豪是可以理解的，國家變強了，受侮辱的時代過去了，現在又站起來了，不會允許自己再被踐踏。

「與此同時，你也要提醒自己，自身曾經不幸遭遇過的痛苦，不要再施加在別人身上。這對任何領導者來說都是不容易做到的事情。」

至於美國，李顯龍認為，有必要理解中國在成長，中國的GDP現在世界第二僅次於美國，在不到一代人的時間內就會大過美國。

「而且這是誰也阻止不了的。想加以阻止也是不明智的，你可以試圖打造彼此的關係，發展彼此的關係，你還可以確保與中國的關係是建設性地發展，可以使用新的規則，好讓中國融入國際體系，但是，如果美國的反應是防備，覺得新競爭者的增長對美國造成威脅，想方設法不讓對方成為第一，自己必須一直留在第一的位置上，那麼我認為這只能走向非常麻煩的關係，而且這樣的努力也是不會成功的。」

選邊站隊

圖片版權 AFP Image caption 第35屆東盟峰會11月上旬在泰國曼谷舉行。東盟作為一個整體，是僅次於中國和印度的世界第三大市場，總人口達6.3億。

新加坡過去半個世紀的成功經驗、中國經濟改革開放40年來所帶來的實力變化、韓國、台灣和香港經濟多年來的突飛猛進，印度以及東南亞國家近年來經濟迅速成長，使「亞洲世紀」的提法得到了越來越多人的認同。

自身曾經不幸遭遇過的痛苦，不要再施加在別人身上。這對任何領導者來說都是不容易做到的事情。 新加坡總理, 李顯龍

對此，李顯龍認為，因為中國和印度的增長速度都超過西方發達國家，所以亞洲經濟在全球經濟所佔比例還會增長，不過他並不覺得亞洲將成為世界中心。

李顯龍認為，在中美對壘鬧矛盾的情況下，任何國家，特別是亞洲國家要選邊站隊都非常困難，因為從貿易層面來講，包括美國在亞洲的盟國如澳大利亞、日本、韓國等，與中國的關係都比與美國更深。

李顯龍的此番講話，是他訪問墨西哥與兩國商界人士對話時所說。

對許多相信亞洲世紀不是將要開始，而是已經開始的人而言，世界重心移向亞洲的原因並不僅僅在於中國和印度以及其他亞洲國家經濟的崛起，更在於亞洲的科技和創新將決定全球未來的走向。

中國GDP將超過美國，這是誰也阻止不了的。想加以阻止也是不明智的 新加坡總理, 李顯龍

這當然引起很多人的擔心。實際上，圍繞亞洲國家的國際新地位，一直都存在多種質疑。

亞洲世紀

不過，李顯龍認為，亞洲在世界經濟重要性的不斷上升，不應該成為擔心的原因，因為亞洲需要多元化的合作伙伴，需要進入世界各地的市場來繼續保持繁榮。

中美之間持續了近兩年的貿易戰，在外界看來，不過是美、中爭奪世界霸主地位的表象之一。

圖片版權 Reuters

就在新加坡總理李顯龍11月19日公開談話敦促美、中良性互動後不久，美國前國務卿基辛格周四（21日）再次警告說，未來美、中如果變得非常敵對，那將有「無法想像的結果」。

基辛格說，美國和中國作為全球最大的兩個經濟體，在世界各地彼此「踩了對方的腳趾頭」是肯定會出現的情況，如果兩邊總是用對抗衝突來看待所有問題，那對整個人類都很危險。

就在美中貿易前景不明的同時，包括中國在內的亞洲主要國家之間的經貿關係卻有了一個重大突破。

11月初，東南亞國家聯盟十國發起，中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等六國共同參加，共計15個國家所構成的高級自由貿易協定——區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），在領導人舉行第三次峰會後發出聯合聲明：15個成員國已經結束了談判，將啟動法律文本審核工作，以便在2020簽署協定。

印度如果最終決定加入這一協定，這將會建成包括世界一半人口，佔全球GDP三分之一的最大貿易集團。

正是因為亞洲龐大的人口和市場，以及近年來所展示的經濟和創新活力，所以很多分析人士對亞洲十分看好。

2019年10月，國際諮詢公司麥肯錫曾發表報告有這樣的結論：亞洲世紀已經到來。

果真如此，更為重要的問題是，中、美會如何相處和應對？