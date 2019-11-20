奧地利希特勒故居爭議多年後改建為警察局

圖片版權 Reuters Image caption 這棟17世紀的房產的命運一直是一個漫長的爭議的主題。

希特勒在奧地利小鎮出生地故居的多年爭議，反映出當地人在二戰後如何對待納粹歷史的糾結。

因河畔布勞瑙是奧地利一個古老的小鎮。在這個被BBC記者描述為「好像是用姜汁餅乾堆砌的童話小鎮上」，很多老宅子粉刷成柔和的淺色，美麗雅緻。但其中一座建築不僅讓奧地利人糾結不已，還受到世界各地的注意，這就是希特勒出生的故居。

這棟17世紀的房產的命運一直是一個漫長的爭議的主題。

2019年11月，奧地利官員終於宣佈結束這個二戰後持續了70多年的爭議：這裏將改建為一個警察局。

奧地利內政部長沃爾夫岡·佩斯霍恩表示，這將發出一個明確無誤的信號，即該房產不是用來紀念納粹主義的。

歷史背景

1889年4月20日希特勒出生在這裏。當時他的父親作為低級海關官員被派到這裏工作，他的家庭租用這裏幾周後又搬到鎮上別的居所。

希特勒3歲時，他們一家離開了因河畔布勞瑙這個小鎮。

1938年，納粹德國吞併奧地利後，希特勒在前往維也納的途中曾短暫返回這裏。

德國納粹黨將其買下，改建成包括一個公共圖書館和藝術畫廊的中心。

在希特勒統治時期（1933-45年），納粹德國發動第二次世界大戰，推行種族滅絶政策，導致約600萬猶太人和數千萬其他平民和戰鬥人員死亡。

二戰後的產權爭奪

過去幾十年來，有不少遊客到這裏參觀，其中也有不少新納粹，包括來自德國、匈牙利、法國的光頭黨。這使得這座房產爭議日上。

數十年來，奧地利政府一直從原主人、女房東格爾林德·鮑莫爾那裏租用這座房產，試圖阻止極右勢力把這裏當成一個納粹主義聖地。

它也曾經被用做一個殘疾人日托中心。但當業主鮑莫爾反對方便使用輪椅殘疾人的房屋翻新計劃，並拒絶政府購買或進行翻新的所有提議後，奧地利政府與其爭議升級。

2014年，奧地利政府試圖將其改造為一個難民中心，但計劃無果而終。

2016年，奧地利政府根據強制購買令，以約81萬歐元（約合897000美元）的價格接管了這棟房子。

用途爭議

奧地利人對這座建築的命運一直存在爭議。一些人呼籲將其拆除，而另一些人則認為，它應該用於慈善工作或作為和解中心。

最後，一個專家小組否定拆除提議。他們說，那樣做有些像否認奧地利的納粹過去。相反，他們建議對房子展開「全面建築轉型」、讓房子今後不會有任何象徵性的影響力。

圖片版權 AFP Image caption 布勞瑙附近的毛特豪森即有個納粹集中營舊址。

2016年，BBC記者貝爾在探訪此地後表示，奧地利看起來好像分裂成兩個陣營：一方希望把糟糕的歷史事件掃到地毯下面去；另一方認為必須擺在明處、公開探討。

奧地利內政部長沃爾夫岡·佩斯霍恩在宣佈這座房子未來被警察使用的決定中表示，這應該發出一個明確的信號，即這座小樓永遠不會再次喚起人們對國家社會主義的記憶。