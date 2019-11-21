津巴布韋公布中國援助金額為何引發外交爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 津巴布韋財政部長姆蘇裏·恩庫貝（Mthuli Ncube）在議會門前。

津巴布韋（辛巴威）近日公布國家預算報告，但其中的外國援助金額卻讓該國和「全天候的朋友」中國意外發生一場外交爭議。

報告中提及，中國在今年前9個月向津巴布韋提供了363萬美元援助，這一數字遠少於同時公布的美國和英國的援助數字。

中國駐津巴布韋大使館周二（11月19日）對此駁斥稱，中國在此期間，實際向津巴布韋提供了1.36億美元的援助。兩國公布的數字相差近40倍。

雙方都沒有公布所提及款項的性質和其它更多細節。

津巴布韋被認為和中國關係密切，但該國正處於十年來最嚴重的經濟危機之中。批評者質疑津巴布韋當局繞過議會，積累外債。

相差近40倍

津巴布韋財政部長姆蘇裏·恩庫貝（Mthuli Ncube）在上周公布的預算報告中說，該國在1月至9月期間從雙邊援助中收到1.94億美元，其中大部分資金來自西方國家。

其中，美國和英國都提供了超過5000萬美元，瑞典2805萬美元，日本1429萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 津巴布韋財政部長姆蘇裏·恩庫貝在議會發佈財政報告（資料圖）。

報告指，被視為長期與津巴布韋保持友好關係的中國僅提供了363萬美元。

對此，中國駐津巴布韋大使館周二（11月19日）在官方網站發佈聲明反駁該統計，稱正確數字應該是津方公布的近40倍，為1.36億美元。

「這與我們所了解到的情況大不相同，」使館在一份措辭直接的公告中說。它還表示，希望津巴布韋政府對雙邊援助的統計數據進行綜合評估，並在預算中「凖確反映其實際情況」。

在中國使館發佈公告後，津巴布韋信息部迅速在推特（Twitter）表示，兩國正在就此進行溝通，以「建立一個共同的統計情況」。

「我們感謝中國政府的幫助，」推文最後寫道。

巨大的數字差異引發了反對黨對於執政的津巴布韋非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）和總統埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的批評，他們認為當局謊報債務，未經議會批准便接受外國貸款。

「全天候朋友」

位於非洲南部的津巴布韋正面臨十年來最嚴重的經濟危機，嚴重的乾旱讓情況更加嚴峻。全國性的外匯、燃油、電力和藥品短缺讓這個擁有1650萬人口的國家陷入極度困境。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，津巴布韋近期的年通貨膨脹率一度達到300%，為全球最高。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國國家主席習近平與津巴布韋已故前總統穆加貝。

由於津巴布韋曾長期拖欠國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行和非洲開發銀行等金融機構的大筆款項，這些機構已停止對津巴布韋發放貸款。

在這種情況下，中國成為了與津巴布韋聯繫最密切的國家。21世紀初，前總統穆加貝宣佈了「向東看」的外交政策。

2015年底，中國國家主席習近平訪問該國，稱津巴布韋為「全天候朋友」。

美國約翰·霍普金斯大學中非研究計劃（China Africa Research Initiative）的數字顯示，中國在2000年至2017年期間向該國提供了超過22億美元的貸款。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年8月聯合國報告指出，津巴布韋超過500萬人（約佔總人口三分之一）需要食品援助，許多人處於饑餓邊緣。

今年6月，津巴布韋總統姆南加古瓦和中國駐津巴布韋的新大使郭少春參觀了正在建設的位於首都哈拉雷的新議會大廈，該大廈由北京出資1.4億美元援建，這棟宏偉的建築預計將於2021年完工。

今年10月，有報道稱中國暫停在津巴布韋的13億美元基礎設施項目，但該說法隨後遭到兩國否認。