玻利維亞變天幕後大國對戰略能源鋰礦的爭奪

圖片版權 Reuters Image caption 鋰礦開採公司通常將鹽水泵入盆地提取鋰。

玻利維亞鋰資源儲量世界第一，而中國是全球最大的鋰資源消費國和全球最大的鋰電池生產國。玻利維亞變天對此有何影響呢？

1855年，當德國化學家本生和英國化學家馬提生開始制得大量的金屬鋰時，可能還沒有想像在21世紀的今天它對於現代工業和製造業的重要用途：鋰化合物廣泛應用於電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業以及光電等行業，人們最熟知的比如電腦、數碼相機、手機、空調、電驅動新能源汽車等等。

鋰及其化合物還具有燃燒度高、速度快、火焰寬、發熱量大等特點，常用作火箭、飛機或潛艇的高能燃料。

2018年5月，美國政府公布一份被認為對美國經濟和國家安全至關重要的35種關鍵礦物清單，其中包括鋰資源。

據美國地質勘探局的一份報告，玻利維亞一個鹽湖礦裏鋰儲量大得驚人，幾乎佔有全世界鋰超過1/5。

在鋰資源對現代工業如此重要之際，有人說，南美窮國玻利維亞如果能把鋰礦資源完全開發出來，該國將富可匹敵中東的沙特阿拉伯。

2019年11月，人們還沒看到玻利維亞利用鋰實現脫貧致富，倒是先看到該國民眾抗議、騷亂、局面失控，最後該國總統、南美洲在任時間最久的左翼領導人莫拉萊斯逃往墨西哥流亡海外。

大國的鋰爭奪

德國於1923年開始鋰的工業生產，之後其迅猛的工業發展應用此文無需贅言。直到今天，德國在鋰的工業應用方面仍屬世界前列。

在工業全球化的大潮下，近年來，各大國對鋰資源的需求越來越旺盛。玻利維亞發現豐富的鋰礦資源，但該國產能低下。這個消息讓各大國的大公司表示興趣，中美日韓德法等國巨型礦藏金屬企業紛紛詢問。

Image caption 鋰化合物廣泛應用於電池、陶瓷、玻璃、潤滑劑、制冷液、核工業以及光電等行業，除應用於人們最熟知的比如電腦、相機、手機、空調、電驅動新能源汽車等，還用作火箭、飛機或潛艇的高能燃料。

所以，在過去多年裏，不斷出現各種新聞，比如媒體說韓國公司有望拿到玻利維亞鋰礦開採權；又有媒體曝光日本和法國為贏得鋰礦開採權，不惜提供巨額貸款等等。

但是這個2005年當選玻利維亞獨立後首位印第安人總統的莫拉萊斯是個左派，總是擔心該國被帝國主義列強掠奪資源，他總是對各國的投資開發建議採取不溫不火的態度。他還要把礦業大公司國有化，沒收了一系列外國資產。這讓很多國際投資者「望鋰卻步」。

十多年過去了，鋰礦大部分一直還埋在湖底。想幫他開發的各方催他著急也沒辦法。莫拉萊斯在該國一度還很受歡迎，在2009年和2014年總統選舉中都成功連任。

變天前後

圖片版權 EPA Image caption 莫拉萊斯下台逃亡後，反對派推舉阿涅斯出任臨時政府總統，但該國動蕩局勢尚未平息。

最終，2019年初，莫拉萊斯政府的國有企業與中國公司新疆特變電工集團和德國私營企業ACI Systems簽署了合資協議，將在玻利維亞斥資數十億美元前期投資，凖備開採鋰礦，建設鋰工廠。

而2019年11月初，在莫拉萊斯被迫辭去總統職務前一周，玻利維亞與德國公司的合同被取消，引發了諸多的猜測。

莫拉萊斯逃亡到墨西哥後，11月下旬有消息傳來說，玻利維亞新政權又與德國公司恢復了有關合同。

陰謀論及否認

2019年11月莫拉萊斯被趕下台的事件引發了國際觀察人士的不少理論，特別是左翼人士最突出的一個觀點是：玻利維亞軍方干預發動了一場政變，核心就是鋰資源，這場政變的目的是確保美國控制這個關鍵的全球資源。

但也有些觀察人士否認這一觀點，認為莫拉萊斯下台和美國試圖控制鋰資源沒有直接關係，倒是玻利維亞政府要開採鋰的地區的原住民一直在抗議徵地開礦沒有給他們帶來任何經濟好處。

圖片版權 U TEXAS / BINGHAMTON / AFP Image caption 3位分別來自英國、美國和日本的科學家因為對鋰電池的研究發現共同榮獲2019年諾貝爾化學獎。

中國本國也有查明的鋰礦資源，約佔世界探明鋰礦資源的15%。但目前工業生產主要依靠進口澳大利亞和智利鋰礦。所以，中企也一直積極在國際上尋找鋰資源。

莫拉萊斯下台逃亡後，反對派推舉阿涅斯出任臨時政府總統，但該國動蕩局勢尚未平息。因此目前玻利維亞變天對中國新疆特變電工集團公司在玻利維亞的鋰開發影響尚難逆料。

但隨著全球工業需求增長，鋰的國際供應鏈仍會繼續吸引國際觀察人士的注意。