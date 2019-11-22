全球示威浪潮：受傷的為什麼總是眼睛

圖片版權 Getty Images Image caption 智利示威者在眼睛上貼紗布以批評警察使用橡皮子彈。目前已有200多人的眼睛受傷。

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過去幾月，世界各地爆發大規模街頭抗議並經常導致暴力和傷亡。

當局使用例如橡皮子彈等人群控制武器而導致的眼傷個案多得驚人。智利的眼傷個案有顯著增長。衛生專家和人權組織估計，在一個多月的示威中，至少有220人的眼睛受傷。

國際特赦組織在南美國家進行的最新調查報告譴責智利政府故意傷害示威者。

故意傷害

國際特赦組織美洲負責人埃裏卡·格瓦拉·羅薩斯（Erika Guevara Rosas）在11月21日（周四）發表的聲明中說，「智利警察的意圖很明確，打傷示威者以打擊示威者士氣。」

「總統塞巴斯蒂安·皮涅拉（Sebastian Pinera）領導下的懲罰政策維持了一個多月，這進一步增加了絶大多數的受害者數量。」

圖片版權 Getty Images Image caption 橡皮子彈的速度可以達到每秒一百米。

智利醫學院人權部主席恩裏克·莫拉萊斯·卡斯蒂略（Enrique Morales Castillo）告訴BBC：「沒有其他國家發生過如此大數量的（眼傷）案」。

然而眼傷人數引起的爭議足以使智利當局退縮：11月20日，智利國家警察負責人馬里奧·羅薩斯（Mario Rozas）宣佈暫停使用橡膠子彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 眼傷在印度控制的克什米爾地區變得盛行，這要歸功於警察使用的顆粒槍。

但羅薩斯說，當面對「迫在眉睫的死亡威脅，出於自衛目的」時，仍會允許警察發射非致命彈藥，作為極端的處理措施。

智利的受傷率只能與印度和巴基斯坦地區爭議的克什米爾地區的情況比較。

BBC在2018年的報道中稱，在印控克什米爾地區，當局廣泛使用非致命性彈藥對付示威者，近年來有多達3000人的眼睛受傷。

在香港示威期間，一名年輕女抗議者在今年八月被傷中右眼，誘發更大規模反警暴力的示威遊行，但目前仍是懸案。

儘管如此，抗議者隨後戴眼罩上街遊行，智利示威者也採用這一策略。

圖片版權 Getty Images Image caption 被爆右眼的香港女示威者成為示威象徵。

全球現象

法國「黃背心」抗議活動期間遭受的傷害導致衛生專家呼籲政府禁止使用橡膠子彈，以應對示威者與警察衝突期間造成的嚴重傷害的激增情況。

在加泰羅尼亞的獨立抗議活動中，也發生無數起由子彈造成的傷眼事件。

近期一張照片顯示巴勒斯坦攝影師阿馬勒（Muath Amarneh）被以色列警察在西岸發射的橡皮子彈擊中後左眼流血。

在全球範圍內關於控制公共秩序而造成的受傷數據很難得出。

圖片版權 AFP Image caption 近期一張照片顯示巴勒斯坦攝影師阿馬勒（Muath Amarneh）被以色列警察在西岸發射的橡皮子彈擊中後左眼流血。

在2017年發表的一項重要報告中，美國研究團隊對1990年以來在全球進行的26項研究進行了分析，結果發現在大多數國家，「沒有法律要求執法部門收集例如橡皮子彈等動能彈（KIPs）造成的傷亡數據」。

圖片版權 Getty Images Image caption 結果發現在大多數國家，「沒有法律要求執法部門收集例如橡皮子彈等動能彈（KIPs)造成的傷亡數據」。

他們發現，在世界各地的KIPs中共有1984人受傷。其中有310例是眼外傷，而大多案例與皮膚和骨骼病變有關。

永久失明

圖片版權 Getty Images Image caption 法國「黃背心運動」的主要人物傑羅姆·羅德里格斯（Jerome Rodrigues）在示威中眼睛受傷。

但眼睛被擊中會帶來長期嚴重後果：就眼外傷病例來說，永久性失明有261例（超過84％）。

研究人員認為，「大多數KIPs旨在在飛行過程中迅速丟失速度並減少穿透皮膚的機率。」

「但這也會導致無法預測飛行路線並降低凖確性。」

他們總結說：「鑒於其固有的不準確性，潛在誤用的可能性以及可能導致嚴重傷殘和死亡的後果，KIPs這樣的武器似乎不適用於人群控制。」

聯合國有關於警察可用於控制示威者措施的指引：《執法人員使用武力和火器的基本原則》。他們規定，警察有權在自衛或為保護他人時適當行事。

13,000枚子彈

但包括人權理事會的決議等其它聯合國出版物都提到KIPs可能造成嚴重傷害。這類子彈可以以每秒100米的速度發射。

2019年2月，歐洲人權法院所屬組織「歐洲委員會」（The Council of Europe）敦促法國停止使用橡膠子彈，此前非政府組織Disarm Collective報道說，在2018年11月至2019年1月之間，有100多人因KIPs受到嚴重傷害。

據該非政府組織稱，在這100多案例中，其中有至少17宗是單眼失明的案例。

法國內政部質疑這些數字，並聲稱僅核實了四名抗議者眼部嚴重受傷的案例。該部自己的統計數據表明，警察在2018年11月至2019年3月之間發射了13,000多枚子彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國警察在2018年11月至2019年3月之間發射了13,000多枚子彈。

「歐洲委員會」特別關注使用防暴彈發射器（LBD）的使用情況。該發射器發射橡膠或泡沫子彈，如果是近距離射擊則可能致命。

2010年，一名名叫扎尼（Mustapha Ziani）的男子在與法國馬賽警方交火期間被橡皮子彈擊中胸部後第二天死於心臟驟停。

責任

調查發現，射擊扎尼的警察在4.4米的距離舉起防爆彈發射器，這個距離不及法國警方建議的安全距離的一半。

該官員於2017年因誤殺而被判六個月緩刑。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲致命性武器在近距離發射也可以致命。

外界認為處罰太輕。但據總部位於美國的非政府組織「人權醫生」 （Physicians for Human Rights) 的說法，根本沒有對涉嫌參與這些非致命武器槍擊事件的官員提起訴訟。

「人權醫生」在關於該主題的最新報告中引用南非做例子：他們在2002年至2011年間發現，有204例涉及控制公共秩序情況的針對警察的投訴，但僅85起案件被調查，只有一人被定罪。