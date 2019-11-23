鄭文傑獨家訪問、美國國會通過香港人權法與本周更多故事
2019年11月第四周，持續五個多月的香港抗議未平息，理工大學局勢令國際憂慮之際，美國國會通過《香港人權與民主法案》，英國駐港總領事館前僱員鄭文傑聲稱在中國遭受酷刑，觸發中英兩國一場外交風波。
剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
1. 鄭文傑披露被捕細節，稱曾遭中國「國保」虐待
29歲的香港公民鄭文傑（Simon Cheng）曾為英國政府工作近兩年。今年8月，他在中國大陸出差時被拘留15天。他稱被拘留期間被戴上鐐銬、蒙上眼睛、戴上頭罩，被質問英國在香港示威活動中扮演什麼角色。他還稱自己被迫錄下視頻供詞。
英國外交大臣拉布召見中國駐英大使表達不滿。中國媒體之後上載據稱是鄭文傑到訪按摩場所和認罪的片段，指他是因為「嫖娼」被拘留。
2. 美國國會通過《香港人權與民主法案》
美國參眾兩院先後通過《香港人權與民主法案》，只要特朗普總統簽署法案，便會正式成為法律。
有關法例將要求美國國務卿每年審視香港自治情況，評估香港是否仍存在足夠自治，是否有資格繼續享有有別於中國大陸的特別待遇，包括獨立關稅區。法例亦容許美國制裁侵犯香港人權的官員。
這個法案引發中國強烈不滿，中國外交部表明，中國可能會有反制措施。
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3. 香港示威的最新情況
本周香港抗議的焦點落在被困理工大學示威者，他們用盡方法試圖突破警方包圍，但大部分不成功，過千人被捕或自首。北京任命了「鷹派」人士擔任警隊「一哥」，外界關注對警察執法會有何改變。
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香港法院宣佈「禁蒙面法」「違憲」，警隊暫緩執行有關法例，但法院做法遭到中國中央政府批評，全國人大法工委強調，香港的法律是否符合基本法，只有人大常委會可以決定。另外，BBC中文調查發現，香港建制派的撐警聯署有可疑之處。
4. 香港區議會選舉
香港區議會選舉在11月24日舉行，BBC中文採訪了一些候選人，談到他們如何受到示威觸發加入選舉中來。建制派形容選情嚴峻。這次選舉被視為對林鄭月娥政府的一大挑戰。
5.中美關係怎麼走？
在貿易爭端、台灣、香港問題、科技博弈等等，中美兩個大國關係會如何，備受關注。BBC中文本周有多篇有關中美關係的文章。