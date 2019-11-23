中美間諜戰：「港產」美國前特工李振成被判19年監禁

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為中國搜集情報的前美國中情局（CIA）特工李振成（Jerry Chun Shing Lee）22日被判19年監禁，成為一年之內第三位因向中國提供諜報而被定罪的美國前特工。李振成被控與外國政府合謀、向其提供涉及國防的資料，他早前已承認控罪。

現年55歲、香港出生的李振成早年從香港移民美國，曾在美國陸軍服役，1994年至2007年效力CIA，曾經被派駐中國，接觸到美國對華情報第一手機密材料，包括CIA任務的具體時間地點，以及臥底特工和機密線人的名單。法庭文件顯示，他在2010年接觸到中國情報人員，開始向其提供情報以換取金錢回報，一共獲利84萬美元。

李振成在2018年1月在紐約被捕，聯邦調查局（FBI）探員在他的酒店房間中找到記錄CIA特工和線人名字與電話號碼的筆記本與USB。

多名美國情報界人士認為，李振成向中方透露了美國在華線人名單，協助中國在2010年至2012年搗毀美國在華間諜網，導致20名CIA線人被殺或監禁。這是美國情報界近年遭遇的最大重創，招致短期內難以彌補的巨大損失。

圖片版權 AFP Image caption 李振成（右）曾在香港知名拍賣行工作。

然而，李振成向中國提供了何種情報，目前仍是一個未解之謎。他並未被控洩露國家機密，美國檢方也未有直接證據證明他向中方提供了線人名單。李振成的律師表示，這些指控只是基於推測，檢方未能證明李振成的84萬美元收入來自於中國情報人員。

審理此案的法官（T.S. Ellis）則認為，至少有部分李振成的不明收入"很有可能"來自中方，因此他一定為對方提供了有價值的信息。

李振成當日在美國維吉尼亞州一所法院被判19年監禁，僅僅在數月前，在同一法庭、同一位法官的審理下，另一名前CIA僱員凱文‧馬洛里因向中國出售情報而被判20年監禁。

雖然李振成與中方合作深入的程度目前難以估量，毫無疑問的是，近年來中美間諜戰的強度有增無減，短短一年內，已有三名前美國特工因向中國政府提供情報而被定罪。兩國諜戰交鋒的領域也從傳統的國防情報界，擴大至商業機密收集。

近年中美間諜戰大事記

2010年: 美國滲透到中國政府的情報收集工作陷入停滯狀態

2011年: 美國在中國的線人陸續失蹤，不清楚是中情局網絡被入侵還是有內線協助中方確認了這些情報人員

2014年5月：5名中國軍官被指控竊取美國公司內部文件及商業機密，同月，中國稱自己成為美國間諜的頭號目標

2015年：中情局撤走駐華使館的職員，擔心中方從政府電腦竊取了資料，可能暴露了情報人員

2017年5月：《紐約時報》引述4名前中情局官員稱， 2010至2012年間有多達20名中情局特工在中國被殺或被判刑

2017年6月：前中情局職員凱文‧馬洛里被捕，被控向中國情報人員提供最高機密文件

2018年1月：前中情局官員李振成在美國被捕

2018年6月：美國前情報官員羅恩·羅克韋爾·漢森被控為中國當間諜

2019年5月：前中情局職員凱文‧馬洛里被判刑20年

2019年11月：前中情局官員李振成被判刑19年