畢加索背後神秘女子：藝術家朵拉·瑪爾的故事

圖片版權 MAN RAY Image caption 朵拉·瑪爾

畢加索（Pablo Picasso）這個名字可能人們並不陌生。這位西班牙20世紀最著名的畫家可以說是現代藝術的鼻祖。

然而，朵拉·瑪爾（又譯多拉·瑪爾，Dora Maar）這個名字未必就廣為人知。

她經常被人以畢加索的情人而提起，但實際上，瑪爾本人也是一位極富天分的藝術家。

其實，在瑪爾1935年在法國遇到畢加索之前，就已經由於自己的攝影作品而聞名。

目前正在英國倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）舉辦的瑪爾藝術展將讓她走出畢加索的陰影，讓人們對瑪爾的藝術和生活多一分了解。

朵拉·瑪爾的原名為亨裏埃塔·泰奧多拉·馬爾科維奇（Henriette Théodora Markovitch）。

在認識畢加索時，瑪爾是一名靜物攝影師，比畢加索小26歲。畢加索當時已經是世界知名的藝術家。

瑪爾很快成為畢加索的情人，有些人認為瑪爾是對畢加索藝術作品最有影響力的人。

在兩人隨後長達8年的情人關係中，畢加索則繼續保持著與舊情人瑪麗·特雷莎·沃特（Marie-Thérèse Walter）的關係。

畢加索情人眾多

圖片版權 ADAGP Image caption 朵拉·瑪爾的攝影作品

畢加索不僅以其藝術作品聞名於世，同時也是一名情聖，擁有眾多情人，如果套用現在流行的話說，就是個「渣男」。

有人認為，儘管畢加索一生中情人眾多，但朵拉·瑪爾絶對是最重要的情人之一。

考斯教授（Professor Mary Ann Caws）20年前曾寫過一本關於瑪爾的書。

在接受BBC藝術事務記者多德（Vincent Dowd)的採訪時，考斯表示，瑪爾作為一名攝影家和畫家，「才華出眾」。

考斯表示，瑪爾在法國的多數早期作品是時裝攝影，但是與其他時裝攝影不同的一點是，瑪爾的照片極富戲劇化，特別是那些最佳攝影作品。

生活在畢加索的陰影中

圖片版權 ADAGP Image caption 朵拉·瑪爾的作品：會話

考斯還表示，瑪爾對照片的處理很特別，包括她如何使用光線的明暗對比。

考斯說，一旦你認識了瑪爾的攝影作品，下次你一定將會認得出來。

「瑪爾的照片好像會跟你講話一樣，雖然她照片的比例可能有點怪。但瑪爾攝影作品賦有描述性，絶對會讓人印象深刻，」考斯說。

考斯介紹說，瑪爾有些作品光線很暗，給人一種沉重感，但另外一些作品又非常滑稽幽默。時裝攝影其實只是瑪爾作品的一部分。

瑪爾曾到訪過西班牙的巴塞羅那，她在那裏拍到了一些身處絶境，忍饑挨餓人的照片。

考斯認為，瑪爾作品沒有受到重視的原因是她後來結識了畢加索，她的才華被畢加索的光環所遮蓋。

艾瑪·劉易斯（Emma Lewis）是本次瑪爾攝影作品展的聯合策展人。

圖片版權 ADAGP Image caption 考斯說，瑪爾的照片極富戲劇性。

劉易斯表示，自己非常欣賞瑪爾的「黑色魅力」。但她補充道，其實瑪爾的作品同時具有好玩的元素，那種能顛覆人智慧的幽默。

瑪爾的作品還包括在巴黎附近貧民窟（「la zone」）3萬居民的生活照 。

此次，泰特舉辦的瑪爾作品展包括了她早期攝影生涯的部分作品。

1930年代是插圖周刊和月刊雜誌的鼎盛時期，它為瑪爾提供了生活收入。同時，它也為瑪爾展示其前衛以及試驗性攝影作品提供了平台。

瑪爾還參與了當時的超現實主義運動，但劉易斯認為，瑪爾作為一名女性要想打入以男性為主的那個藝術圈很難。

不僅如此，瑪爾的一些商業作品也經常被刊登在當時法國的主要雜誌上，包括各種藝術雜誌和情色評論中 。

瑪爾的一些紀實作品主要體現在展覽中。她持左翼立場，並在大蕭條時期記錄了大量窮人的困境，同時，她還與激進的左翼作家和藝術家有來往。

相互影響

圖片版權 ADAGP Image caption 無題肖像

當然，此次影展也涉及與畢加索有關的一些作品。

例如，她用鏡頭記錄了畢加索最著名的作品格爾尼卡（Guernica，1937）的創造過程。

與此同時，參觀泰特現代藝術館的觀眾也可以從畢加索的作品中，看到瑪爾的影響。

其中，在泰特收藏的一幅畢加索1937年創作的知名作品《哭泣的女人》（Weeping Woman ，1937)這幅畫中， 有人形容畫中的女子就是瑪爾。

但瑪爾總是堅持說，自己從未為畢加索做過肖像模特，但承認畢加索在畫中曾使用過她的一些外表特徵。

考斯教授認為瑪爾是畢加索情人中最智慧的一位。

圖片版權 ADAGP Image caption 朵拉超現實主義影響的作品

瑪爾會講西班牙語，因此他們交流起來不會有問題。瑪爾本身也很美麗，但考斯認為吸引畢加索的是瑪爾身上的戲劇性氣質和火花。

兩人之間的激情關係在1942年隨著瑪爾南下到法國普羅旺斯的梅納生活而逐漸結束。

當兩人關係結束時，瑪爾反映非常強烈。她大喊大叫，時而激情、時而憤怒。瑪爾絶不能坦然接受畢加索被任何一名女子所佔有。

但她在梅納定居下來後，開始練習繪畫。考斯說，瑪爾具有傑出的繪畫才能，這一點往往被人們所忽略。但瑪爾的最佳攝影作品仍然是非常棒的。

因此，考斯表示，瑪爾本人就是一名極富天賦的藝術家。

而且，瑪爾的名氣還在增長。

目前在倫敦泰特現代藝術館舉辦的瑪爾畫展（2019年11月至2020年3月），之前已經在巴黎蓬皮杜藝術中心（the Pompidou Centre in Paris）展出過。

倫敦之後，瑪爾畫展還將於明年繼續在美國的洛杉磯參展。