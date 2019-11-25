世界將誕生新國家？中美澳關注這個島嶼全民公投

圖片版權 Getty Images Image caption 布幹維爾當地部族的婦女參加一個和解儀式。

南太平洋巴布亞新幾內亞東部最大島嶼布幹維爾舉行全民公投。大國正在關注它是否可能獨立建國。

布幹維爾島的歷史包括殖民統治、爭取獨立、9年戰爭和逐步的和平進程。

2019年11月23日至12月中旬，島上的20.7萬人開始全民投票，決定該自治區是否希望更大的自治權，還是獨立建國。屆時這將給它的歷史譜寫新的篇章。

觀察人士預計，全島高達四分之三的選民選擇獨立，但全民公投只是第一步。

為什麼要獨立？

布幹維爾島在18世紀以法國探險家布幹維爾的名字命名。在19世紀末，該島成為德國殖民地徳屬新幾內亞的一部分。

在第一次世界大戰期間，澳大利亞控制了該島，一直到1975年。（第二次世界大戰期間，日本曾短暫控制該島）。

在殖民統治下，布幹維爾（目前人口30萬）一直是一個前哨。

德國人在統治該島21年後，直到1905年才建立島上的第一個行政中心。

而且，全民公投的資料稱，在第二次世界大戰結束前，布幹維爾中部和北部山區的一些地區與西方各主要教會或殖民政權幾乎沒有聯繫。

1975年巴布亞新幾內亞獲得獨立後，布幹維爾成為一個省，儘管人們對成為巴新的一個省並不滿意。

圖片版權 Getty Images Image caption 1997年，在國際調解幫助下，內戰結束，結果是簽訂了《布幹維爾和平協定》。

事實上，在巴布亞新幾內亞成立前不久，甚至當地就有人宣佈獨立，試圖建立"北所羅門群島共和國"。然而，澳大利亞和巴布亞新幾內亞都沒有同意。

20世紀，當地人試圖建國顯示布幹維爾身份認同的進一步發展。最初，這種意識是基於人們對種族主義和經濟剝削的認識而發展起來，是對種植園殖民主義的回應。

這種身份的基本標誌是深色膚色：大多數布幹維爾人的皮膚比巴布亞新幾內亞其他地方的大多數人（儘管不是全部）膚色更黑。

在宣告獨立失敗後，當地不滿情緒和分離主義運動日漸升溫，在1988年終於爆發了一場長達9年的內戰。

這場戰爭導致的死亡人數估計在4千至2萬人之間，這相當於在內戰開始時島上人口的3%至13%。

1997年，經過國際調停，內戰結束了。衝突雙方簽訂了《布幹維爾和平協定》，2005年成立了布幹維爾自治政府，巴布亞新幾內亞也做出就獨立問題舉行不具約束力的全民公決的承諾。

有什麼選項呢？

圖片版權 BOUGAINVILLE REFERENDUM COMMISSION Image caption 布幹維爾自治政府鼓勵當地民眾登記參加全民公投。

在全民公投的選票上，人們有兩個選擇：是希望獲得更大的自治權，還是獨立建國。

預期，人們會投票贊成獨立建國，但這不是一個必然確定的結果，因此有3種可能的結果：

人們投票贊成獲得更大的自治，但是拒絶獨立建國。在這種情況下，布幹維爾將作為巴布亞新幾內亞的一部分，具體細節安排隨後制定；

全民公投支持獨立建國，巴布亞新幾內亞接受公投結果。該省隨後將過渡成為一個主權國家；

全民公投支持獨立建國，但巴布亞新幾內亞不接受這一結果，或試圖拖延程序。這可能導致新的危機和新的衝突。

投票將於11月23日至12月7日期間舉行，預計公投結果將於12月下旬揭曉。

全民公投委員會由愛爾蘭前總理伯蒂·埃亨領導，1998年他曾參與斡旋幫助英國和愛爾蘭等方談判，達成作為北愛爾蘭和平進程的一部分的《受難節協定》。

埃亨本周撰文表示，布幹維爾人顯而易見對吸引世界的關注感到驕傲。這一進程是經歷戰火後的一個有信譽，但沒有恐懼和威脅的進程。

巴布亞新幾內亞的表態

巴新中央政府此前一直拒絶為全民公投進程撥款，希望該地區繼續留在該國之內。

10月，巴布亞新幾內亞的新任總理詹姆斯·馬拉佩重申，公投不具法律約束力，巴布亞新幾內亞和布幹維爾政府將審議討論這次公投結果。

為什麼巴布亞新幾內亞希望布幹維爾留在該國呢？

原因之一是，布幹維爾自然資源豐富，內戰爆發前曾是該國最富有的省份之一。但是戰爭使當地大多數銅礦和金礦的開採陷入停頓。

巴新中央政府的另一個擔憂是，這次公投可能會開創一個先例。如果布幹維爾獲得獨立，其他省份（現在有20多個）也可能提出更大的自治要求，或者甚至可能要求分離。

布幹維爾凖備好獨立了嗎？

如果建國的夢想成真，這個新國家將很小，其國土面積不到1萬平方公里（略大於塞浦路斯，小於黎巴嫩）。

同樣，其人口規模也將是世界上最小的國家之一，比太平洋鄰國瓦努阿圖略小，比巴巴多斯稍大。

圖片版權 AFP Image caption 布幹維爾有豐富的銅礦和金礦，但當地民眾十分貧窮。

但根據澳大利亞洛伊研究所的分析，布幹維爾要實現自力更生尚需時日。

該島擁有豐富的自然資源，尤其是銅礦，自20世紀60年代在澳大利亞控制下，銅被大規模開採。

但是，採礦業因內戰而陷入癱瘓，收入分配不均是衝突背後的因素之一。

洛伊研究所引用的一項評估認為，布幹維爾只要獲得56%的銅礦收入，就可以實現自力更生。

中美澳大國關注

澳大利亞是距離該島最近的富裕國家，也是布幹維爾最大的捐助國，並參與調解結束內戰。

澳大利亞表示，它將接受任何談判達成的解決方案。但大多數布幹維爾人認為，澳大利亞反對該地獨立。

從更遠的地方，美國和中國也都在密切關注著事態的發展。

據信，中國已經派出一個代表團，研究在布幹維爾投資，包括建設一個新的港口。

北京最近加大努力改善與各個太平洋島國關係，並與所羅門群島和基里巴斯建立或恢復了外交關係。

與此同時，美國和澳大利亞、新西蘭以及日本一起提供了資金，幫助該島舉行全民公決投票。