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前紐約市長、億萬富翁布隆伯格（Michael Bloomberg）在24日正式宣佈參選美國2020年總統大選，他將與其他17名民主黨人競爭黨內提名，贏家將在明年11月對決現任總統特朗普。

「賭注不能更高了，我們必須勝出這次選舉，」布隆伯格在參選聲明中寫道。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MikeBloomberg I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



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今年三月，他曾宣佈不競選總統，但在11月初，他的團隊放出他有意參選的風聲，因為布隆伯格擔心現有的民主黨參選人沒有打敗特朗普的勝算。

目前民調領先的民主黨人包括前副總統拜登、民主黨參議員沃倫與桑德斯。分析人士認為，布隆伯格參選的時間較晚，離第一場位於愛荷華州的初選僅剩3個月，他不太可能在最早進行初選的幾個州取得優勝，但他的策略可能是等待其他對手互相廝殺和相繼退選，待3月3日多州進行初選的「超級星期二」連下多城。

布隆伯格的政治立場相對中間溫和，預料他的主要政綱包括槍支管制、積極應對氣候變化，以及現實可行的社會福利政策。如何吸引非裔與女性選民的支持，將是他面臨的主要挑戰。

喜歡給政治對手取暱稱的總統特朗普已經給布隆伯格選好了花名。「小邁克爾會失敗的，他會浪費很多錢。」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普說，「小邁克爾」會打擊前副總統拜登的選情。（英文）

布隆伯格是誰？

77歲，財經傳媒大亨，白手起家創立彭博集團。

他目前以544億美元財富排名福布斯全球億萬富豪榜的第八位。

2001年至2013年擔任紐約市長，當年以共和黨人身份競選市長，如今是民主黨人。

與中國的淵源或成負擔？

布隆伯格與中國有諸多淵源，《華盛頓郵報》的報道指，他很可能是下屆大選中最親中的總統參選人，這或成布隆伯格選戰中的負擔。

除了生意遍布中國，布隆伯格近期關於中國的多番發言，被美國保守派政治人物批評對共產主義有錯誤理解。數年前，有彭博社僱員指，彭博社曾經封殺有關中國領導人的調查報道，以維繫集團在華生意，但布隆伯格否認自我審查的指控。

兩位民主黨參選人桑德斯與沃倫主張強硬的對華貿易政策，布隆伯格的親華往績預料將成為選舉他們瞄凖的標靶。

可能是忙於選舉，亦可能是有意避嫌，布隆伯格11月原定在中國參加自家公司彭博社主辦的」新經濟論壇「會議，但他臨時取消了行程。

雄厚的財富是布隆伯格最大的優勢與劣勢

BBC中文駐美記者馮兆音

談到布隆伯格，無法繞開一個數字：544。後面接著的單位是億美元，這是布隆伯格的個人資產總額。這個數字時刻變化，但背後的意義短期內不會改變：布隆伯格擁有雄厚的個人財富。

作為世界上最有錢的人之一，布隆伯格「有錢就能任性」，不必擔心競選的資金流。他表示，選舉期間不會接受任何的資金捐贈，將自掏腰包競選總統，並承諾將投放至少1.5億美元競選經費，其中1億資金將用在反特朗普的網絡廣告上。

然而，財富是布隆伯格的最大優勢，可能也是他的阿克琉斯之踵。兩名民調領先的參議員沃倫和桑德斯，都將炮火對凖了像布隆伯格這樣的超級富豪，主張加徵富豪稅。

在民主黨左傾方向明顯的今日，主張保守財政政策的前共和黨人、億萬富翁布隆伯格，能否說服選民他不僅了解人間疾苦，還能解決尖銳的社會問題？這將是布隆伯格2020年大選之路上的最大懸念。