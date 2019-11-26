中國間諜滲透澳洲議會？北京否認指控稱「草木皆兵」

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞稱其正「積極調查」有關中國的間諜指控。

澳大利亞總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）表示，新曝光的有關中國試圖在該國議會中密謀安插間諜的指控「令人深感不安」，但他呼籲民眾在調查期間「不要妄下結論」。

莫里森的表態源於澳大利亞媒體周日（11月24日）報道稱，一個疑似中國間諜網絡被指接觸了一名華裔澳大利亞人，讓他競選議員。該男子最後被發現死亡，且死因不詳。

這是自稱是中國間諜的王立強「叛逃」事件引發爭議之際，另一起針對中國間諜行為的指控。

中國外交部周一（11月25日）斥責該指控是謊言，但澳大利亞間諜機構在一份罕見的公開聲明中證實，正在調查這些指控。

指控是什麼？

周日，澳大利亞本地媒體九號電視網（Nine）的《60分鐘》（60 Minutes）欄目報道稱，疑似中國間諜網絡曾與32歲的豪車經銷商趙波（Bo 『Nick』 Zhao，音譯）取得聯繫。

據稱，他們給了趙波100萬澳元（約合68萬美元），資助他競選墨爾本的議員席位，趙波是執政的自由黨成員。澳洲將於今年5月舉行大選。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞總理莫里森周一就中國安插間諜議員指控回應媒體。

該報道稱，趙波去年向澳大利亞安全情報組織（Asio）報告了此事。

今年3月，趙波被發現死於墨爾本一家酒店的客房裏，死因至今成謎。

澳大利亞安全情報組織總監邁克·伯吉斯（Mike Burgess）在一份聲明中確認了此事：「澳大利亞安全情報組織此前就已獲悉今天報道的事件，並一直在積極調查。」

他表示，鑒於「長期以來的慣例」，他不想進一步評論，但他補充稱：「外國敵對情報活動持續對整個國家和安全構成真正威脅。」

莫里森表示，他的政府誓將捍衛澳大利亞人的「自由和安全」，但他敦促人們在調查期間不要妄下結論。

圖片版權 GREG BAKER Image caption 這是自稱是中國間諜的王立強"叛逃"事件引發爭議之際，另一起針對中國間諜行為的指控。

「澳大利亞面臨更廣泛的威脅，對這一點我們並非無知，」他周一對記者表示。

澳大利亞議會情報和安全委員會主席安德魯·哈斯蒂（Andrew Hastie）在接受《60分鐘》採訪時表示，數月來，他一直對這一「非常、非常令人擔憂」的指控有所了解。

「（這）就像間諜小說裏的事情，」他說。

中國外交部發言人耿爽周一在記者會上對該指控予以駁斥。他指責澳大利亞的政客和媒體「不斷編造所謂的中國間諜案」，並指澳大利亞在有關中國議題上的緊張程度到了「草木皆兵的地步」。

王立強事件進展

在此次議會間諜指控前，澳大利亞媒體剛報道另一起有關據稱是中國間諜「出逃」的案件。

在該獨立事件中，一名自稱為中國情報機構工作的男子王立強「冒險出逃」，並描述了北京情報機構如何通過「操縱媒體」、「滲透大學」，以干預香港抗議運動和台灣選舉。

圖片版權 Steven Siewert/The Age Image caption 王立強「叛逃」事件引發廣泛關注，但也被質疑存在破綻。

王立強對澳媒說，他以中國創新投資公司的商人身份做掩護，在香港開展情報工作，並稱自己曾參與2015年香港銅鑼灣書店老闆失蹤事件。他還表示，他獲得一本假的韓國護照，收到指示前往台北，影響即將到來的台灣總統選舉。

但中國官方回應稱，王立強是涉嫌詐騙罪的「在逃人員」，其所持的所謂中華人民共和國護照和香港永久居民身份證為偽造證件。

此外，王立強的言論也遭到諸多質疑。台灣軍情局前副局長翁衍慶在接受媒體採訪時，列出了他認為王立強說法的10項不合理之處，並認為其「根本不是中共諜報人員，而是為了爭取在澳洲居留」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @John_F_Power Something odd to note about this story: the fake South Korean passport mentioned here is incredibly amateur.



The English and Korean names don't match, and it's a woman's name.



Why are such basic details wrong? https://t.co/r6oN13fW2c pic.twitter.com/5XDLLZUHdy — 존파워/John Power (@John_F_Power) 2019年11月23日

有人發現，王立強提交給澳大利亞媒體的據稱用於情報行動的韓國護照上，持照人的英文名和韓語名並不一致，被質疑是「低級錯誤」。

被王立強指參與情報活動的香港上市公司中國創新投資公司星期日（11月24日）晚發佈公告，稱王立強從不曾是公司員工，並指出有關報道所述事項為虛構及偽造。

據台灣中央社報道，台灣調查局星期日在台北桃園機場攔下凖備出境的中國創新投資公司主席向心及妻子龔青。兩人在台北接受調查單位的問訊後，當晚被移送台北地檢署複訊。台北地檢署星期二凌晨下令限制兩人出境出海。

「中國滲透」爭議

中國是否在擴大對於澳大利亞政治和社會的影響力，一直是一個爭議性的話題。

一些政客指責北京試圖通過捐款和其他方式滲透堪培拉。但也有其他人認為，這些指控正在助長仇外情緒，並危及澳大利亞的繁榮，因為中國是澳大利亞最大的貿易伙伴。

澳大利亞去年通過了旨在反對外國干涉的新法律，一些地方甚至關閉了中國政府經營的孔子學院項目。

時任澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）曾公開譴責中國干預澳大利亞政治，並模仿毛澤東用漢語稱，「澳大利亞人民站起來了」。

圖片版權 CNS Image caption 今年8月，澳大利亞新南威爾士州宣佈撤銷孔子學院在當地的項目。

北京方面一直對此予以否認，並指責澳大利亞有「冷戰思維」。

今年早些時候，澳大利亞媒體披露新當選的華裔澳大利亞議員廖嬋娥（Gladys Liu）曾是與中共統戰部有關的組織成員。

廖嬋娥強烈否認自己有不忠行為。澳大利亞總理莫里森稱，她是一場「政治抹黑」運動的受害者。