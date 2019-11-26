伊朗上調油價引發民眾抗議 當局實施鎮壓切斷互聯網

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗政府突然宣佈的油價大幅上調，使得很多基層民眾忍無可忍，抗議者與鎮壓的軍警發生衝突，一些抗議者縱火焚燒銀行和加油站。

伊朗大肆逮捕反對油價上漲示威抗議領導人，封鎖互聯網以中斷示威者互通信息。

美國在這場示威發生時的表現起到什麼作用？

油價上漲引發憤怒

2019年11月中旬，伊朗政府宣佈汽油價格將上漲50%，全國各大城市隨即爆發了群眾抗議活動。

一升汽油價格上漲到1.5萬里亞爾（約合0.12美元）。而且司機們被告知，在價格漲到3萬里亞爾之前，他們每月只能購買60升汽油。

總統魯哈尼說，政府的行動符合公眾利益，籌集到的資金將分配給該國最貧困的公民。

但這一決定引發了公眾普遍的憤怒。因為伊朗經濟受到美國的多年制裁瀕臨崩潰，民眾生活苦不堪言。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗全國出現示威騷亂後，政府立即中斷互聯網，社交媒體也無法溝通。

美國制裁變本加厲

2018年，美國總統特朗普廢止國際社會與伊朗就遏制其核野心達成的協議，恢復對伊朗的制裁。

作為伊朗經濟支柱的石油出口也因為制裁崩潰，伊朗貨幣裏亞爾的幣值大幅暴跌，基本商品價格飛漲。

而伊朗政府突然宣佈的油價大幅上調，使得很多基層民眾忍無可忍，抗議者與鎮壓的軍警發生衝突，一些抗議者縱火焚燒銀行和加油站，抗議活動蔓延到整個國家多個城市。

封網鎮壓大肆逮捕

在大規模的抗議和騷亂髮生後，伊朗政府迅速切斷了互聯網，使得收集信息和評估街頭局勢變得困難。

國際特赦組織說，在幾個伊朗城市發生的抗議活動中，就有100多人喪生。

而其他消息來源說，死亡人數可能高得多。伊朗官員證實，已經有12人死亡。

伊朗總統魯哈尼指責美國、以色列和沙特阿拉伯支持是此次騷亂的幕後黑手，並宣稱伊朗已經戰勝了敵人的陰謀。

伊朗司法部門稱，伊朗革命衛隊逮捕了各地約100名反對油價上漲的抗議活動的領導人，同時他們還鎖定並凖備逮捕一大批有關人士。

人權活動人士表示，超過千人遭到逮捕。

圖片版權 EPA Image caption 伊朗大肆逮捕反對油價上漲示威抗議領導人。圖為一名伊朗婦女走過一個被燒燬的購物中心。

美國加強制裁

在伊朗宣佈鎮壓國內示威抗議的消息之際，美國宣佈因伊朗封鎖互聯網對伊朗通信部長實施制裁。

美國與伊朗關係日趨緊張，美國「林肯」號航母11月19日通過重要的戰略航道霍爾木茲海峽。

伊朗當局指責美國挑起伊朗國內騷亂，並對伊朗實施軍事壓力，德黑蘭呼籲民眾團結對外。

隨著局勢得到控制，伊朗當局表示已經開始恢復互聯網服務。