澳大利亞森林大火 受傷考拉傷重被安樂死

從澳大利亞森林大火中救出的考拉（台譯：無尾熊，港譯袋熊）因未能從燒傷中康復而被施行安樂死，引起廣泛關注。

上周，澳洲當地婦女托尼·多爾蒂（Toni Doherty）從新南威爾士州燃燒的灌木林中將牠從樹上搶救出來之後，這只名叫「劉易斯」（Lewis）的考拉就被送往動物醫院接受治療。

全球許多觀眾都看了這個救援視頻。視頻中多爾蒂用她的襯衫包裹被燒傷的劉易斯。獸醫說，這只有袋動物因為燒傷情況沒有改善，而宣告搶救失敗。

醫治劉易斯的獸醫院說：「我們的首要目標是動物福利，因此基於這些理由做出了安樂死這一決定。」

自9月份開始的森林大火危機席捲澳大利亞以來，已有6人死亡，超過500戶房屋被燒燬。

在視頻中，看到多爾蒂女士在陷入困境的劉易斯身上澆水降溫。她告訴當地媒體稱，當她在熊熊火焰中聽到劉易斯的哭聲時，她正開車穿過森林。

她說：「我不知道到牠們會哭出來。這是如此令人傷心，我當下明白我需要盡快讓牠離開那裏。」獸醫說，這只14歲考拉的胸部、足部和身體其他部位都有嚴重的燒傷。

你的器材不支持播放多媒體材料 多爾蒂在這只小動物病逝前探望牠。

醫院已經治療了數十隻因叢林大火受傷的考拉，僅在新南威爾士州就燒燬了超過一百萬公頃考拉棲息的林地。