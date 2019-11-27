新疆再教育營：美國少女邊夾睫毛邊籲關注

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一名美國年輕人在中國短視頻平台抖音海外版上傳一段教人夾睫毛的影片，但卻突然聊到中國在新疆設立「集中營」，視頻在社交媒體上廣泛流傳。

近日國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists）披露了一批文件，其中顯示中國當局如何在新疆設立再教育營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。但中國駐英國大使將這些文件斥為假消息。

視頻中說了什麼？

17歲的阿齊茲（Feroza Aziz）在周日（11月24日）至周一（25日）發佈了三條有關中國政府如何對待新疆穆斯林的視頻，第一條觀看量超過140萬次，獲得將近50萬個讚。

隨後有網友將其視頻傳到推特，瀏覽量達到500萬次。她的視頻還被傳到YouTube和Instagram等其他平台。

第一條影片初看像個美妝視頻，她教觀眾如何用睫毛夾夾睫毛，但話鋒一轉，要求觀眾用手機搜索「中國如何設立集中營，關押無辜的穆斯林」的。

她一邊夾睫毛一邊說，中國政府的舉措讓新疆穆斯林家庭骨肉分離，這是另一場「猶太人大屠殺」但卻無人談論，她呼籲觀眾能夠意識到這個問題。

視頻最後，她重新拿起睫毛夾，繼續教夾睫毛。

抖音如何回應？

儘管抖音會在中國大陸審查批評中國共產黨的內容，但該公司稱不會對大陸之外的服務進行相同的審查。

一名發言人回應BBC稱：「抖音海外版不會因為政治敏感而審查內容。」

該發言人稱，平台11月15日永久封禁了阿齊茲的老帳號，因為她發佈了一些與恐怖主義有關的內容，違反規定。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獲得的一批最新文件，首次詳細揭示了中國通過拘押營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

發言人還稱：「她的新帳戶和包括夾睫毛在內的視頻，沒有受影響，仍然能正常觀看。」

國際調查記者同盟近日披露了一批文件，其中顯示中國當局如何在新疆設立再教育營系統，對上百萬維吾爾人進行「洗腦」。

文件披露被拘押人士是如何被監控的：「對學員實行就寢牀位固定、隊列位置固定、教室座位固定、技能操作崗位固定，嚴禁擅自調換。」

中國駐英國大使將這些文件斥為假消息。

中國駐英大使劉曉明稱，政府措施保障了當地居民，過去三年來新疆沒有發生過一次恐怖襲擊。「西方有些人完全無視事實，特意就新疆問題誹謗、抹黑中國，試圖借此干涉中國內部事務，擾亂中國在新疆的反恐努力，威脅中國穩定發展。」

阿齊茲還在視頻中呼籲更多人關注新疆穆斯林的處境，「擴大認識能夠創造奇蹟」。

「我們可以觸及全球數百萬人，也可以觸及那些有能力改善現狀的人。」

BBC聯絡到阿齊茲和其家人，他們確認阿齊茲開了一個推特帳號。在推特上，阿齊茲確認，抖音將其新帳號封禁一個月，並稱「中國懼怕這樣的新聞傳播出去」。

你的器材不支持播放多媒體材料 走進中國的「思想轉化營」

抖音在中國大陸受到嚴格審查。2018年4月，他們封殺了廣受歡迎的卡通形像「小豬佩奇」（Peppa Pig）。

上周，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）在美國企業研究所的活動中對記者說，他下令對社交媒體抖音進行安全評估。

美國海外投資委員會已對擁有抖音的中國公司北京字節跳動科技有限公司在美的收購案展開調查。兩年前，北京字節跳動科技有限公司以10億美元收購了美國社交媒體Musical.ly。

不過抖音一直強調該公司獨立於中國國家。抖音公司美國總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）本月初在博客中說該公司的數據中心「全部位於中國以外」，美國客戶端數據全部儲存在美國，備份系統在新加坡。