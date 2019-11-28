美國移民：美食保衛戰引發種族歧視大辯論

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近日，一位美國學者在推特發帖，稱印度菜餚難吃到「可怕」。此舉無異惹火燒身，學者受到猛烈炮轟。

美國國際關係學教授湯姆·尼科爾斯（Tom Nichols）的推文這樣說：「印度飯實在太難吃，我們只是假裝吃得下。」

批評人士說他毫無品味、以偏概全。之後，爭論重點迅速轉移，引發有關移民經歷、文化寬容、種族歧視的深層探討。

在歐洲和美國，圍繞食品與種族的爭議由來已久，且時常激出火花。中餐也經常成為焦點。

不過，在口誅筆伐」白人「的同時，移民是否也有必要反思自己或許不愛西餐的深層原因呢？

圖片版權 iStock Image caption 英國的印度咖喱，正宗嗎？

「十億粉絲」

湯姆·尼科爾斯教授在羅得島洲美國海軍戰爭學院任職。一日，有人在推特上徵集網友的「爭議性食品觀點」，教授欣然參與。

推文一齣，批評排山倒海。名流廚師拉克什米（Padma Lakshmi）質問，「難道你喪失了味覺？」另一位評論人士說，「沒滋沒味地過一輩子？無法想像！」

」哥們，真夠可以的。哥們，你在印度哪裏吃過飯？十億粉絲，錯不了！「

紐約前任檢察官普拉特·巴拉拉（Preet Bharara）的反應貌似友善、但不乏嘲諷：「湯姆，我帶你去個地方吧。我們要讓全國人民團結一心，#黃油雞肉咖喱峰會。」

還有人說，印度地大物博，印度菜博大精深、花樣繁多，尼科爾斯先生吃過的可能還不到「百分之一」。

後來教授承認，他只在美國和英國的印度餐館吃過印度菜。不過，他歡迎網友繼續各抒己見。

我認為，人們經常假裝喜歡非美國美食，以附庸風雅。我會誠實地說，我的味蕾主要是愛爾蘭版，對付不了美國、英國那些被稱作「印度」（餐）的東西。請繼續表述你們的憤怒。

上綱上線

人多真是力量大。正如網友指出的，印度菜有「十億粉絲」。沒過多久，教授引發的討論不僅走出美國、進入印度，而且還被」上綱上線「，提升到」國菜「在移民生活中扮演怎樣角色的高度。

不少人注意到，在美國，外國菜常被稱為」民族食品「，通常貼有」廉價「標籤，許多人熟悉的外國菜通常是被美國化的簡版，缺少正品食材。

還有網友對美國人」虛情假意「欣賞自己的國菜表示不滿。比如這一位：

「白人損印度菜差勁，白人捧印度菜同樣差勁。感覺和我小時候是一樣的，白人女人猛誇我媽漂亮的莎麗，但和她說話時卻拿她當小孩。你喜歡我們的好東西，你不喜歡我們。」

另外一些網民感情受到的傷害似乎更加嚴重。他們指責尼科爾斯教授「不寬容」。他們說，多年來，針對少數人群的種族歧視一直伴隨著對他們的食品、烹飪有「味」的指點。

第一代美國移民薩伊拉（Saira Rao）寫道，「白人批評印度飯，這是一個極度敏感的開關。作為印度後裔，有人曾經說我有怪味，我吃的飯有怪味，印度人在大街上xx(粗口)，所以，和我們有關的一切聞起來都糟透了。」

辯論引起印度國內媒體的關注後，「我最喜愛的印度菜」迅速成為網上竄紅的話題。

美國總統候選人哈里斯（Kamala Harris，民主黨）母親一邊的先人來自印度南部，她也用這個話題分享了一段烹飪小視頻。

圖片版權 iStock Image caption 這樣的中餐算不算正宗？

「不是歧視」

不過，也有食客果斷發聲：不愛吃你的飯菜不等於對你種族歧視。

比如有人髮貼說，「怎麼，網上有人對印度菜發種族歧視貼。加我一個。」

尼科爾斯教授或許可以約略引以為安慰的是，有人說中餐的「壞話」，也立即遭到了一頓痛斥。

ABC資深記者莫蘭（Terry Moran）在有關「爭議食品」的帖子中說，「中餐老掉牙，單調，粘乎乎的，還太鹹，吃了絶對記不住。」

他收到的回復是，「上帝啊，又來了。生活在泡泡中的白人，跳出來表現對一種美食、品種繁多的一種美食的無知，令人可憐。」

一眾中餐愛好者對莫蘭展開圍攻，指責他就吃過外賣，根本沒有在地大物博、人口眾多--地球上人口總數位居榜首--的中國品嚐過正宗中餐。

「如果你說的是美式中餐，沒錯，和美國許多連鎖店一樣，那兒的餐飯難以下咽。如果你說的是中國大陸的美食，那你百分百錯了。」

根本沒有「中餐」這一說，就好像說沒有「歐餐」一樣。（中國）各個省份的菜差異非常大。

圖片版權 iStock Image caption 英國魚條，傳統美食還是黑暗料理？

換位思考

其實，在歐美移民社區，有關食品與文化寬容的爭議由來已久。

不過，移民時常羞辱外國飯菜也是事實。比如英國的國菜炸魚薯條，歷史悠久、老幼咸宜，在英國粉絲諸多，但卻是不少中國眼中英國「黑暗料理」的代表。

那麼，單從表面來看，華裔移民、來英訪客是不是也應該換位思考，審視自己呢。不喜歡、甚至討厭外國菜，這是什麼原因？改不了的「中國胃」？對中國美食「真愛至深」？你願意因為不愛吃外國飯被指「種族歧視」嗎？

或許，這裏還有更加深層的社會、歷史、文化原因......