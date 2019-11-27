一張臨終時刻照片走紅西方網絡背後的啟示

圖片版權 ADAM SCHEMM Image caption 舍默最後的家人合影

87歲的美國人舍默（Norbert Schemm）希望在他生命最後時刻被親人環繞，並且能再喝上一口自己最心愛的啤酒。

舍默的這一臨終願望終於實現了。在生命的最後時光，他在家人的簇擁下，有說有笑，一起回憶曾經度過的幸福時光。

舍默的兒子湯姆也沒有忘記用鏡頭記錄下這一寶貴時刻，並把這一照片在自己家人朋友圈Whatsapp上分享。

但當舍默安靜辭世，孫子亞當把這張照片貼到社交媒體上幾個小時後，他們全家人被這張照片所引起的反應震驚了。

成千上萬的陌生人在推特和紅迪（Reddit）等社交媒體上點讚、轉推或是發表評論。

許多陌生人還說，這張照片給他們帶來了安慰。

為什麼舍默老人一張在生命最後時刻品嚐啤酒的照片能引起全世界如此眾多陌生人的共鳴呢？

亞當表示，祖父平時身體很好，但在他因腸癌晚期住院後不久，家人就知道他快不行了。於是，所有的兒孫都聚集在他牀前。

亞當的爸爸告訴他，祖父想喝點啤酒。於是，才有了前述的照片。

亞當說，當他看到這張照片時，心裏感到一絲安慰。

「我能感到祖父在微笑。他得到了他所希望的。」

引起共鳴

一開始，亞當不知道自己是否應該把這張照片放到社交媒體上，因為，畢竟這是生死離別的私人空間。但最後，還是決定貼出去。

亞當表示，這張照片實際上幫助他們減輕了失去親人的苦痛，特別是看到祖父在生命最後時光有家人的陪伴。

亞當說，這張照片顯然觸動了許多人，引起他們的同感。許多人可能有過類似的經歷。人們的反饋非常令人感動。有些人還上傳了為祖父乾杯的照片。

亞當還說，本來他貼這張照片是想跟自己認識的人一起分享，但沒想到卻引起了無數素不相識人的共鳴，這給他們帶來尉籍。

連串反應

來自印第安納波利斯州的本·雷格斯（Ben Riggs）在看到照片後受到啟發，也上傳了一張他爺爺臨終前享受啤酒和雪茄的照片。

本告訴BBC，當他在推特上看到亞當的照片後，讓他想起了2015年他祖父去世前的最後請求。

本表示，看到亞當的照片讓他想起自己的祖父。所以，他忍不住就回了貼。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @RenBiggs I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA — Ben Riggs (@RenBiggs) 2019年11月21日

同時，他說，在得知也有別的老人在去世前享受了最後一刻幸福時光真的令人感到欣慰。

當然，本表示親人去世總是令人難過的，但重要的是要看積極的一面，慶祝老人的一生。而老人最後時光的照片就倍顯珍貴。

來自費城的布裏吉德說，她祖母去世時84歲。臨終前，祖母住在臨終關懷醫院。家人知道老人家已經不久於人世。

因此，他們一家人決定在老人去世前讓她享受她平時最喜歡的東西：壽司、辛納屈（Frank Sinatra）的音樂和百利甜酒（Baileys）。

布裏吉德回憶說，老人在去世前建議大家一起舉杯。家人按下了快門，記錄了這一重要時刻。他們還把照片打印出來，並陳列在葬禮上。

今天，這一照片成了家人懷念老人的珍貴回憶。

圖片版權 MEEHAN FAMILY Image caption 布裏吉德祖母去世前的照片

為什麼會引起如此反響？

專家說，它之所以能引起人們的共鳴是因為照片能讓我們聯想到自己的至親至愛，特別是那些已經離我們遠去的親人。

安·紐曼（Ann Neumann）是《理想的死亡》（The Good Death）一書的作者。

她表示，它給了人們一起緬懷的機會，在緬懷的同時也會讓人關注自己的親人、老人、病人和亡者。

此外，這樣的照片也說出了我們每個人的願望，在我們生命最後時光都希望能讓親人相擁陪伴。

紐曼補充說，我們很少有人知道自己何時死亡。人們也不會刻意或願意提醒自己這一時刻的降臨。

我們每天忙忙碌碌地生活，家人們各在一方，甚至都不在一個國家。

有多少人在父母去世時由於各種各樣的原因沒能守在身旁。又有多少父母在離世前已經不省人事，無法跟子女作最後的道別。

因此，能見證他人的這一美麗而罕見時刻自然能引起人們的共鳴。因為，它可能就是許多人心目中那種理想的死亡方式。

與此同時，這張照片也似乎在提醒我們每一個人，我們在這個世上的時間並不是無限的。因此，讓我們高舉酒杯、握緊手，並分享這些美麗、感人的故事。

美國另外一位臨終關懷專家多卡（Dr Kenneth J Doka）建議，在面對親人去世時最重要的是要聆聽，並能有機會分享對死者來說最重要的時刻。

多卡表示，隨著社會和技術的變遷，人們悼念親人的方式也不斷發生變化。

現在，人們利用社交媒體來緬懷自己離世的親人，正像古埃及人用金字塔的形式追悼死者一樣。

亞當則表示，如果他祖父知道自己死亡的照片能引發如此多的注意力，會覺得很了不起。

「他不會介意的。他會放聲大笑的，」亞當說。

亞當說，從這張照片中能學到的最大教訓就是：與人為善、相互愛戴、家人最重要。

亞當說，他相信這也是他祖父想說的。