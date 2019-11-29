香港抗議陰影下精英移民潮暗湧

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香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，富裕的精英階層正在海外尋覓避風港。

紐約曼哈頓下城高樓林立、車水馬龍，跟摩肩接踵、應有盡有的香港灣仔街頭不無相似。許多資金充裕的香港精英正在考察此處，為自己和兒女制定離港的後備計劃。

紐約房產經紀潘琳對BBC表示，她近期接到的香港客戶諮詢請求數量，比示威前顯著上升。當中有香港本地人以及在港定居多年的內地人，兩者比例約1:2。他們屬高收入群體，不少做金融、房地產生意，也有香港公務員，大部分有正在求學的子女。

「他們本來想留在香港，隨著示威逐步升級，下定決心要來紐約。」潘琳說，許多客戶希望先讓孩子來唸書，接下來再考慮移民。因此他們通常選擇在兒女上學地點的附近買房，比如曼哈頓下城的紐約大學周邊區域，當地的一套公寓的價格動輒數百萬美金。

圖片版權 Getty Images Image caption 紐約大學周邊是港人在紐約購房的首選區域之一。

「他們也不抱怨貴，因為跟香港中心區域的房價比起來，還是便宜。」 擁有700萬人口的香港是全球超級富豪最集中的地區之一。潘琳說，業內流傳「沒錢就移民到台灣，有錢就移民去紐約」的說法，原本已有大量香港移民聚居的溫哥華、墨爾本等，也是港人如今首選的移民目的地。

有媒體引述香港的移民中介稱，六月示威爆發前，前來諮詢的客戶仍對移民舉棋未定，但在六月之後，不僅諮詢數量翻倍，而且客戶似乎都已經下定決心離開。

一批精英正在逃離香港，可能是源於持續多月的示威，但潘琳說，許多她接待的客戶對示威持同情的態度。

「他們來紐約看房，還到時代廣場去參加聲援香港的遊行活動，但覺得長期不能把家繼續安在香港，」潘琳說，客戶們大多認為示威者「胳膊擰不過大腿」，對香港未來感到悲觀。

自香港示威爆發以來，紐約的移民律師孫文傑已為十多位年輕港人提供投資移民諮詢服務，此前同類的客戶屈指可數。

孫文傑對BBC表示，此時萌生移民美國念頭的香港客戶約25至35歲，大多是有美國留學經歷的香港本地人，由於有家人的財務支持，能夠負擔50萬美金的美國EB5投資移民最低額度。

圖片版權 ANGELA WEISS Image caption 不久前正式開幕的曼哈頓Hudson Yard房產項目，接收了大量投資移民申請者的資金。

與中國內地人相比，持香港永久居民身份者通過投資移民取得美國綠卡的排期時間較短，通常能在2年半內取得綠卡資格。「一些此前已經遞交移民申請的香港客戶，也在示威期間聯繫我，跟進申請的動向。」

孫文傑表示，紐約與加州是香港客戶兩大移民目的地，除了美國外，加拿大、澳大利亞和香港的舊宗主國英國都是精英階層首選的避風港。

過去幾個月裏，計劃移民的香港買家帶動了倫敦樓市。英國媒體Evening Standard報道稱，儘管英國正深陷脫歐的政治動蕩中，香港衝突加劇、英鎊走低，再加上港人與英國的歷史聯繫，讓他們對倫敦高端房地產燃起興趣。

加拿大媒體CBC報道指，從六月中旬起，有意購買溫哥華房產的香港買家數量顯著上升。還有不少此前曾在溫哥華居住的港人，選擇此時回流加國，緊張的政治氣氛和香港高企的房價是他們選擇離港的兩大理由。

香港居民大規模移民海外的「脫港潮」此前曾多次出現，包括在1967年六七暴動後、1989年六四事件後，以及1997年香港回歸之前。2014年雨傘革命至今，香港政治陰霾滿布，對前景感到悲觀的港人再一次用腳投票、遠走他鄉。