圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者認為可借美國之力逼使北京讓步。

美國總統特朗普不理會中國反對，周三（27日）簽署《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》。

中國外交部隨後回應說，「此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。」

《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》通過後，美國國務卿將每年審視香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位，包括是否繼續成為獨立關稅權，及授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁。《保護香港法案》則是限制向香港出口催淚彈和人群控制技術的法案。

特朗普發表聲明說，希望簽署法案，能夠讓中國和香港的領袖和代表和睦地處理他們的分歧，為彼此帶來長期的和平和繁榮。

香港政府也在法案簽署後發表聲明，對美國做法表示強烈反對， 是「明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益」。

港府發言人說，「兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。」

在美國參眾兩院通過有法案後，中國多個部門提出強烈譴責，中國外交部一度傳召美國駐華大使提出嚴正交涉，是香港示威爆發以來，首次就香港問題傳召大使表達抗議。北京警告會有反制措施維護主權。

圖片版權 Reuters Image caption 香港示威者請願，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》。

路透社引述消息人士稱，在國會通過法案後，特朗普的幕僚曾辯論是否要簽署法案，擔心會影響與中國的貿易協議，但最終大部分人贊成法案，支持示威者，而其中一個考慮因素，也因為香港民主派早前在香港區議會選舉中大勝，以及就算總統簽署法案，美國參眾兩院也可以以三分之二的票數，繼續堅持通過法案。

圖片版權 Reuters Image caption 民主派支持者得知屬意的候選人勝選後歡呼慶祝。

推動法案的美國參議員盧比奧（Macro Rubio）發表聲明，讚揚特朗普的決定，並稱美國有「具意義的工具」去制止北京影響和干擾香港內部事務。

香港示威者認為可借美國之力逼使北京讓步，但分析認為，對香港示威者而言，這是危險的一步，因為如果美國對香港實施經濟方面的制裁，也將影響香港營商環境，如果香港變成另一個中國城市，不擔任中國與國際社會的中間人角色，也令香港喪失了原先的地位。

根據美國政府的數字，2018年有8.5萬名美國公民居住在香港，超過1300間美國企業在香港營運，包括差不多所有美國大型金融公司。2018年，香港和美國貿易達673億美元，並且是與美國有338億元的貿易順差。