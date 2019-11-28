黑色星期五，美國一對夫婦提供代客排隊的收費服務，為那些想要大花一筆卻又不想排隊的人服務。格拉納多斯（Alexis Granados）這樣評論她老公維拉斯克斯（Steven Velasquez）：「我丈夫在掙錢方面有很好的主意。」 後者最近剛剛失業。

這對夫婦每人收取50美元（38英鎊）的費用，在黑色星期五大賣開始的前一天在加州厄普蘭(Upland)的任何商店外等候。

收錢代客排隊並不是什麼新鮮事，這是在所謂的零工經濟(gig economy)中日益增長的現象之一。

圖片版權 Alexis Granados Image caption 兩夫妻曾無家可歸。

在英國的Task Rabbit和Bidvine網站廣告中都提到幫民眾購物排隊的這種服務，每次收入為15到20英鎊。在美國提供服務的APP Placer 也可以幫助那些沒時間、但願意付錢請別人幫自己排隊的人。

美國全國零售聯合會(National Retail Federation)說，在這周五至下周一之間，預計約有1.65億人在美國商店購物。這個來自美國的購物日，是每年的感恩節假期後的第一個星期五。在這天全美的工人通常休息一天。

這對加州夫婦說，這工作能幫助他們實現收支平衡。他們現在正在尋找更傳統的工作，但與此同時，他們也樂意在任何地方打零工。之前從未從事這種工作，但是格拉納多斯說：「我很確定這不會是我們最後一次做這工作。因為你想想，這實際上是很輕鬆的賺錢方式。」

這對夫婦還有一輛汽車，供他們在排隊期間取暖。他們也正在社交媒體上宣傳他們的服務，有幾個人表示了興趣。 兩人還保證可排到好位置，並稱如果顧客後來不滿意服務，他們不會收取服務費。

格拉納多斯說：「我們曾無家可歸，所以在街頭排隊對我們來說不會難受。」她又說這筆收入對他們來說意義重大。目前這對20多歲的年輕夫婦有一張住房券(housing voucher)，幫助他們暫時離開了露宿街頭的生活。

格拉納多斯將此視為一級台階，「它幫助我們成長變為成年人。」

美國的住房援助提供給收入低於一定門檻的人士，他們需要幫助以尋找住處。有了住房券，人們就可以在政府的住房福利中獲得一席之地。