西伯利亞驚現一萬八千年前冷凍「狗」迷倒科學家

圖片版權 Love Dalen Image caption 研究人員說，這只動物有可能是狗，也可能是狼或者是介乎兩者之間的一種動物。

研究人員試圖鑒定這只在西伯利亞發現的幼崽是狗還是狼。

這只「狗崽」出生兩個月後死亡——但是在俄羅斯的西伯利亞的永凍層中，這只幼崽的皮毛，鼻子和牙齒都保存得完好無損。

DNA測序仍無法確定這只幼崽屬於什麼物種。

科學家說，這一標本的發現可能代表著狼與現代犬之間的進化聯繫。

圖片版權 Sergey Fedorov Image caption 經過小心翼翼的清理，這只幼崽渾身都是皮毛。

使用放射性碳測年方法能夠確定幼崽死亡的年齡以及被冷凍多長時間。 基因組分析表明這只幼崽是雄性。

瑞典古生物學中心的研究人員戴夫·斯坦頓（Dave Stanton）告訴美國有線電視新聞網（CNN），DNA測序結果顯示這只動物可能來自狗和狼的共同祖先。

他說：「我們已經從測試中獲得很多數據，掌握如此大量的數據，你就能夠確定這只幼崽是狼還是犬。」

圖片版權 Sergey Fedorov Image caption 這只幼崽的鬍鬚保存的完好無損。

該中心的另一位研究員愛·達倫（Love Dalen）在推特上提出問題，說這個標本可能是狼崽，「也可能是有史以來最古老的犬」。

科學家將繼續進行DNA測序，並認為這一發現可能揭示有關狗進化的許多信息。

這只幼崽被命名為「Dogor」，在雅庫特語中的意思是「朋友」，這只是探索"狗還是狼"這個問題的開始。

現代犬被認為是狼的後裔，但關於犬何時被人類馴化仍有爭議。

2017年發表的一項研究表明，犬的馴化過程可能發生在兩萬至四萬年前。

圖片版權 Love Dalen Image caption 這只幼崽遺體是在西伯利亞東部雅庫茨克附近被發現的。

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