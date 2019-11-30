埃及法老及其它「名人神靈」如何影響當今世界

Image caption 圖坦卡蒙（Tutankhamun）

古埃及是世界四大文明古國之一，除了埃及金字塔和木乃伊這些廣為人知的古蹟文物，還有一些古埃及的「名人」和神靈。我們在今天的社會中隨處可以感受到他們的痕跡和影響力。

他們包括古埃及法老圖坦卡蒙（Tutankhamun）、埃及艷后克莉奧帕特拉（Cleopatra）、埃及法老阿肯納頓的王后納芙蒂蒂（又譯娜芙蒂蒂，Nefertiti）、古埃及女神伊西斯（Isis)以及古埃及太陽神拉（Ra）等等。

BBC在這裏為你梳理九大古埃及名人和他們所崇拜的神靈，看看他們如何影響我們當今的社會。

誰是圖坦卡蒙

圖坦卡蒙是古埃及新王國時期的一位法老。他在位時期大約為公元前1332年至公元前1323年。

他的陵墓在埃及著名的旅遊勝地帝王谷。人們如今之所以對這位埃及法老的名字如此熟悉還因為他的陵墓在3000年間從未被盜過，直到1922年被考古學家英國人霍華德·卡特（Howard Carter）發掘。

人們從圖坦卡蒙陵墓中挖掘出近5000件珍貴文物，有些文物在西方的博物館進行過循環展覽，包括目前正在倫敦薩奇美術館舉行的展覽。

圖坦卡蒙登基時年僅9歲，19歲暴亡。他的遺體被完好地保藏在金色的棺木中長達3000多年。

圖坦卡蒙在位只有10年，歷史上對埃及當時的社會的影響並不大。然而，有人認為他死後的影響大於生前。

當他的墳墓剛被發現時，曾經有幾個最早進入他墳墓的人相繼神秘死亡，於是有了「法老的詛咒」的說法。

所謂「法老的詛咒」是指法老王對所有敢於打擾他沉睡的人施加了強大的詛咒……

阿努比斯（Anubis）

Image caption 阿努比斯以胡狼頭、人身的形像出現在法老的壁畫中。

阿努比斯是古埃及神話中死亡、木乃伊和防腐神靈。阿努比斯以胡狼頭、人身的形像出現在法老的壁畫中。

通常，人們會在墓穴附近看到阿努比斯神像。因此，他也被看做是死者的守護神。

根據傳說， 阿努比斯也是屍體防腐處理的發明者。這一技術也是古埃及人所特有的。

圖坦卡蒙的遺體就是經過這種防腐處理技術，經過3000年的歲月仍然保存完好的最佳例證。它足以證明古埃及這一絶技的神奇。

納芙蒂蒂

Image caption 納芙蒂蒂頭像至今仍保留在柏林博物館內。

納芙蒂蒂是埃及法老阿肯納頓的王后。他們一共生了6個女兒。

納芙蒂蒂以美麗出名，她是埃及史上最重要的王后之一，傳說她不但擁有令人驚艷的絶世美貌，也是古埃及歷史中最有權力與地位的女性之一。

娜芙蒂蒂與她的丈夫在統治期間進行宗教革命，推翻所有古埃及傳統神明，規定只能崇拜阿頓神。

1912年，一位德國考古學家發現了納芙蒂蒂的七彩半身像，並把它運回德國。

納芙蒂蒂有一系列的頭銜， 包括世襲公主、悠雅女王、甜蜜之愛等等。但人們卻從來未能找到她的木乃伊。

太陽神拉

Image caption 吉薩金字塔群（The Pyramids of Giza）是埃及最著名的金字塔。它主要由三個金字塔組成。其中最大的是胡夫金字塔，又稱"大金字塔"（The Great Pyramid, Khufu）；其次是卡夫拉金字塔（Khafre）；最小的是孟卡拉金字塔（Menkaune）。前面的三座小型金字塔則是皇后的金字塔。

拉是古埃及的太陽神，也是古埃及神話中最重要的一位神。

他長著鷹首，頭上頂著日盤，日盤上還盤著一條蛇。拉神手中所持的Ankh，即生命鑰匙（the key of life) 是人們最熟知的古埃及的標誌之一。

對埃及人來說，太陽代表著光明、溫暖和生長。一些古埃及人將拉神視作造物主來崇拜。

古埃及人非常看重拉神，因此，古埃及的法老往往把自己稱作「拉神之子」。

法老們不惜重金以拉神的名義，在埃及建造了許多太陽神廟、金字塔等。

吉薩金字塔群（The Pyramids of Giza）是埃及最著名的金字塔。它主要由三個金字塔組成。其中最大的是胡夫金字塔，又稱「大金字塔」（The Great Pyramid, Khufu）；其次是卡夫拉金字塔（Khafre）；最小的是孟卡拉金字塔（Menkaune）。前面的三座小型金字塔則是皇后的金字塔。

拉美西斯二世（Ramses II）

Image caption 埃及阿布辛貝勒神廟入口的拉美西斯二世雕像

拉美西斯二世也許是埃及最著名的法老。他在位67年，共生育100多個子女，直到92歲高齡才去世。

拉美西斯二世對龐大土木工程的熱情使埃及各地都留下了他的痕跡。即使在今天的埃及，人們仍可見證許多他在世時興建的古蹟和建築物。

同時，他也被視作古埃及最偉大的一位統治者。拉美西斯二世建立了強大的軍事力量，並經常出征。

歐西里斯（Osiris）

Image caption 歐西里斯與妹妹伊西斯

歐西里斯是埃及神話中的冥王，也被稱為往生之神。他是古埃及最重要的神之一。

歐西里斯與妹妹伊西斯（Isis)生了一個兒子叫荷魯斯（Horus）。然後，又與另外一名妹妹柰芙蒂斯（Nephthys）生了阿努比斯（Anubis）。

但最後，他被自己的兄弟賽特（Seth)出於嫉妒而謀殺。死後，歐西里斯成為冥神。

而且，歐西里斯可能是所有埃及神靈中最受歡迎的神。

伊西斯

伊西斯在埃及神話中是一位充滿愛心的女神。

她守護兒童，並具有神奇的治病能力。

伊西斯名字的含意是「王座」，其頭飾就是一個寶座。作為王位的化身，她是法老王權的重要體現。

埃及人視她為法老王的保護者和母親。

伊西斯的形像經常和姐姐柰芙蒂斯一同出現在許多古埃及的棺墓上。因為人們認為伊西斯將有助於保護死者免受邪惡侵害。

埃及法老圖坦卡蒙的神社上就有四個伊西斯的雕像守護。

荷魯斯

Image caption 荷魯斯之眼是古埃及最重要的標誌。

荷魯斯是伊西斯和歐西里斯的兒子。他是古埃及的天空之神。也有人把他叫做王者與復仇之神。

荷魯斯與叔叔賽特搏鬥，報殺父之仇。他後來成為埃及國王，但不幸的是，他在戰鬥中失去一隻眼睛。

荷魯斯之眼成為古埃及最重要的象徵之一。人們經常把它作為護身符，認為它可以抵禦邪惡，危險和疾病。

因此，埃及人的船隻上經常有荷魯斯之眼的標誌，廣泛認為它能保佑人們在出海時平安。

克莉奧帕特拉（Cleopatra）

圖片版權 Getty Images Image caption 伊麗莎白·泰勒飾演的克莉奧帕特拉

許多人可能是通過電影和文學作品知道克莉奧帕特拉七世（也稱克利奧帕特拉七世、克麗奧佩托拉七世、克婁巴特拉七世、克利歐佩特拉七世、克麗奧佩特拉七世）這個名字的，特別是美國影星伊麗莎白·泰勒在好萊塢銀幕上所塑造的克莉奧帕特拉的妖艷形像。

人們經常把克莉奧帕特拉稱為埃及艷后。但克莉奧帕特拉究竟是何許人也？

克莉奧帕特拉其實並不是埃及人。她是希臘托勒密家族（the Greek Ptolemy family）的成員，是古埃及托勒密王朝的末代女王。

在亞歷山大大帝（Alexander the Great）征服埃及之後，托勒密家族統治埃及長達數百年之久。

克莉奧帕特拉受過良好教育、聰明智慧，並野心勃勃。

Image caption 克莉奧帕特（Cleopatra）選擇自殺身亡。

她18歲時成為埃及女王，但法律不允許女性統治者。她被迫先和她的兄弟，以及後來與兒子一起分享王權，但人們普遍認為她是實際掌權者。

克莉奧帕特拉出名的另外一個原因是她的美貌和魅力手腕。

同時，還有她與羅馬大帝尤利烏斯·凱撒（Julius Caesar） 的結盟，兩人生有一子。

凱撒被刺殺後，她又與凱撒的部下馬克·安東尼（Mark Antony）結婚。

安東尼在戰敗自殺後，克莉奧帕特拉也選擇自殺。 她選擇的自殺方式是讓毒蛇咬傷致死。

克莉奧帕特拉是埃及最後的法老。 她死後，羅馬帝國開始統治埃及。