日本：沒有垃圾箱和清潔工卻讓街道一塵不染的秘訣
上了一天課的日本學生們靜靜地坐在書桌旁，等待老師的吩咐和下課指令。
老師交待了明天的課程安排，然後開始布置當天的最後一項任務：清潔。
學生們按自己所在的排位，有的負責打掃教室；有的打掃樓梯和走廊。輪到打掃廁所的學生雖然有點不情願，但也都迅速地站起，去完成自己的清潔任務。
所有的清潔工具都收藏在教室後面的儲藏櫃中。此時此刻，這一情景正在全日本的各個學校上演著。
大多數第一次到日本來的旅遊者對日本的清潔程度印象深刻。
但遊客很快注意到，街上很少能見到垃圾箱和清潔人員。人們不禁要問，日本為什麼能保持如此乾淨呢？
簡單的回答是，日本居民自覺做清潔。他們這一習慣是從小養成的。
日本廣島縣政府官員舞子表示，日本學生從小學到高中12年的教育中，清潔衛生是他們學校日常生活的一部分。
清潔習慣從小養成
舞子說，他們在家裏也是一樣。父母從小教育孩子一定要保持衣物和空間整齊清潔。
同時，學校課程中也包含清潔這種社會意識，這樣可以幫助孩子們提高對周圍環境的清潔意識，並為此感到自豪。
敏是一名自由翻譯。她回憶說，自己有時也不想做清潔。
「但我接受這是我們學校日常的一部分，」敏說。
她表示，學校清潔工作其實是一件好事，因為它讓學生們明白，清潔自己所使用空間的責任感和重要性。
日本學生在早晨到校後，必須要換鞋。
回到家也是一樣，人們也要把在外面穿的鞋換下去。
包括工人，他們在去別人家幹活時，必須要脫鞋並拍打襪子上的灰塵才能進門。
可以想像，這樣教育出來的孩子，他們長大後對自己的周圍環境、社區、城市乃至國家都會養成一種保持清潔的習慣。
這可能是日本如此乾淨的原因之一。
例如，一個長達7分鐘的日本新幹線清潔儀式視頻在網上竄紅。有些遊人特意前來觀看，使它成為一個旅遊熱點。
在乎聲譽
日本足球隊的球迷支持者們還把這一好習慣帶到了國外。
比如，在2014年的巴西世界杯以及2018年在俄羅斯舉辦的世界杯足球賽上，日本球迷在比賽結束，離開球場前自覺清理垃圾，令世人刮目相看。
日本球隊隊員的更衣室也井井有條。
就連國際足聯的總協調員讓森斯都對此肅然起敬。她忍不住在推特上讚揚日本球隊乾淨整潔的作風。
舞子說，日本人十分在意自己的聲譽。因為，他們不想給別人留下壞印象，留下沒受過教育、沒有修養，不愛整潔的印象。
在西方，室外音樂節過後總會留下大量垃圾。但是，在日本卻不是這樣。
例如，富士搖滾音樂節是日本最大和歷史最悠久的的音樂節。
參加音樂節的音樂迷們在沒有找到垃圾箱前，會自覺地把垃圾帶在身邊，不會亂扔。
音樂節網站給吸煙者的建議是，如果想吸煙自己帶煙灰缸，「最好能主動不吸煙，因為吸煙會影響他人」。
日本辦公室的職員和服務行業的從業人員也都非常自覺打掃衛生。
例如，每天早晨8點鐘左右，辦公室職員和商店店員會自動清掃工作地點及周圍的街道。
孩子們會參加每月一次的社區志願清潔活動，他們幫助清理學校附近的垃圾。
街道社區裏也會經常組織清掃活動，因為平時人們已經非常注重保持衛生，所以清潔起來也十分簡單。
此外，你可能還會發現，在日本人們經常帶口罩。
這是因為，當人們感冒或患流感時，他們會主動帶上口罩或面具，以避免細菌傳染給別人。
這一簡單的利他行為減少了病毒傳染的機會，大大減少了員工請病假的天數以及醫療費用的開銷。
悠久歷史
為什麼日本人這麼愛清潔，他們是怎麼養成這一好習慣的呢？
威廉·亞當斯（William Adams) 是最早到訪過日本的英國人。他在1600年踏上日本國土時就發現日本非常乾淨。
他後來成為日本第一位外籍武士，取名為三浦按針。
英國作家吉爾斯·彌爾頓（Giles Milton）在三浦按針（Samurai William）的傳記中說：「日本的上流社會非常愛清潔」，「他們的下水道和廁所非常乾淨」。 那裏的人們享受蒸氣浴和熏香。
與此同時，英格蘭的大街上「經常可以看到糞便」。
日本人對歐洲人不注重個人衛生感到「震驚」。
日本人如此愛清潔部分原因是出自實際考慮。
比如，在炎熱、潮濕的環境中食品很容易變壞，導致細菌和病毒的滋生泛濫。
因此，保持良好衛生習慣意味著少生病。
佛教與神道
當然，不僅僅是這麼簡單。日本人愛清潔還有更深層的原因。
佛教中最核心的部分就是潔淨。佛教在六至八世紀之間從中國和朝鮮傳到日本。
禪宗佛教中講究的就是清潔，每天的日常清潔就是一種精神修煉，和打坐修煉沒有什麼區別。
日本神勝寺（Shinshoji Temple）的桑垣（Eriko Kuwagaki ）表示，清除身心的污垢在佛教日常實踐中發揮著重要作用。
那為什麼其他一些信仰佛教的國家不像日本那麼乾淨呢？
其實，在佛教傳入日本之前，日本已經有自己本土的宗教：神道（Shinto) 。
而潔淨是神道的核心。
因此，佛教強調清潔進一步加強了日本人已經格守的清潔之道。
神道中，心靈的污垢或罪孽被叫做穢（kegare）。所以，經常清潔會驅除污穢。
根據神道， 如果個人不潔淨，會給社會以及整體帶來傷害。
日本專家表示，保持清潔至關重要，因為它不但使你個人保持清潔，同時也避免為社會帶來傷害。
這可能是為什麼日本如此清潔的原因。
它不但表現在為他人考慮，減少傳染病傳播。
同時，也表現在平時的小事中，例如隨手撿起垃圾等。
日本人的清潔理念無處不在。他們在進入神社時要洗手和漱口。
許多日本人在購買新車後，也會讓神職人員給全車做「淨化」儀式。
入鄉隨俗
如果你生活在日本，也會很快學會日本人愛清潔的生活方式。
你不會再在公共場合擤鼻涕，還會把垃圾按不同類型分類，回收。
你的生活質量會得到改善。
可是，當你回到自己的家鄉時，你會對人們當著你面咳嗽、打噴嚏感到有點接受不了。
更別提，有人穿著髒鞋進屋，給你家地板上留下一串髒腳印了。這在日本簡直令人難以想像。
但也不要太絶望。畢竟，像精靈寶可夢（Pokémon）、壽司和手機照相這些日本人的發明，也不是一天就在全世界流行開來的。