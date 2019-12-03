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上了一天課的日本學生們靜靜地坐在書桌旁，等待老師的吩咐和下課指令。

老師交待了明天的課程安排，然後開始布置當天的最後一項任務：清潔。

學生們按自己所在的排位，有的負責打掃教室；有的打掃樓梯和走廊。輪到打掃廁所的學生雖然有點不情願，但也都迅速地站起，去完成自己的清潔任務。

所有的清潔工具都收藏在教室後面的儲藏櫃中。此時此刻，這一情景正在全日本的各個學校上演著。

圖片版權 Getty Images Image caption 學生做清潔是日本課程的一部分。

大多數第一次到日本來的旅遊者對日本的清潔程度印象深刻。

但遊客很快注意到，街上很少能見到垃圾箱和清潔人員。人們不禁要問，日本為什麼能保持如此乾淨呢？

簡單的回答是，日本居民自覺做清潔。他們這一習慣是從小養成的。

日本廣島縣政府官員舞子表示，日本學生從小學到高中12年的教育中，清潔衛生是他們學校日常生活的一部分。

清潔習慣從小養成

舞子說，他們在家裏也是一樣。父母從小教育孩子一定要保持衣物和空間整齊清潔。

同時，學校課程中也包含清潔這種社會意識，這樣可以幫助孩子們提高對周圍環境的清潔意識，並為此感到自豪。

圖片版權 Getty Images Image caption 學生們如果弄髒了什麼，必須自己打掃乾淨。

敏是一名自由翻譯。她回憶說，自己有時也不想做清潔。

「但我接受這是我們學校日常的一部分，」敏說。

她表示，學校清潔工作其實是一件好事，因為它讓學生們明白，清潔自己所使用空間的責任感和重要性。

日本學生在早晨到校後，必須要換鞋。

圖片版權 Getty Images Image caption 上學要換鞋

回到家也是一樣，人們也要把在外面穿的鞋換下去。

包括工人，他們在去別人家幹活時，必須要脫鞋並拍打襪子上的灰塵才能進門。

可以想像，這樣教育出來的孩子，他們長大後對自己的周圍環境、社區、城市乃至國家都會養成一種保持清潔的習慣。

這可能是日本如此乾淨的原因之一。

例如，一個長達7分鐘的日本新幹線清潔儀式視頻在網上竄紅。有些遊人特意前來觀看，使它成為一個旅遊熱點。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年世界杯足球賽，比利時隊3比2戰勝日本隊，晉級八強。儘管傷心欲絶，但日本球迷也不忘帶走垃圾，收拾乾淨。

在乎聲譽

日本足球隊的球迷支持者們還把這一好習慣帶到了國外。

比如，在2014年的巴西世界杯以及2018年在俄羅斯舉辦的世界杯足球賽上，日本球迷在比賽結束，離開球場前自覺清理垃圾，令世人刮目相看。

日本球隊隊員的更衣室也井井有條。

就連國際足聯的總協調員讓森斯都對此肅然起敬。她忍不住在推特上讚揚日本球隊乾淨整潔的作風。

舞子說，日本人十分在意自己的聲譽。因為，他們不想給別人留下壞印象，留下沒受過教育、沒有修養，不愛整潔的印象。

圖片版權 Getty Images Image caption 即使在露天場地舉辦的音樂節，也很少見到垃圾。

在西方，室外音樂節過後總會留下大量垃圾。但是，在日本卻不是這樣。

例如，富士搖滾音樂節是日本最大和歷史最悠久的的音樂節。

參加音樂節的音樂迷們在沒有找到垃圾箱前，會自覺地把垃圾帶在身邊，不會亂扔。

音樂節網站給吸煙者的建議是，如果想吸煙自己帶煙灰缸，「最好能主動不吸煙，因為吸煙會影響他人」。

圖片版權 Getty Images Image caption 1969年在紐約舉辦的胡士托（Woodstock Festival）音樂節上，垃圾成山

日本辦公室的職員和服務行業的從業人員也都非常自覺打掃衛生。

例如，每天早晨8點鐘左右，辦公室職員和商店店員會自動清掃工作地點及周圍的街道。

孩子們會參加每月一次的社區志願清潔活動，他們幫助清理學校附近的垃圾。

街道社區裏也會經常組織清掃活動，因為平時人們已經非常注重保持衛生，所以清潔起來也十分簡單。

圖片版權 Getty Images Image caption 在日本，主動清潔家附近以及工作單位衛生非常普遍。

此外，你可能還會發現，在日本人們經常帶口罩。

這是因為，當人們感冒或患流感時，他們會主動帶上口罩或面具，以避免細菌傳染給別人。

這一簡單的利他行為減少了病毒傳染的機會，大大減少了員工請病假的天數以及醫療費用的開銷。

悠久歷史

為什麼日本人這麼愛清潔，他們是怎麼養成這一好習慣的呢？

威廉·亞當斯（William Adams) 是最早到訪過日本的英國人。他在1600年踏上日本國土時就發現日本非常乾淨。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本人愛清潔歷史悠久

他後來成為日本第一位外籍武士，取名為三浦按針。

英國作家吉爾斯·彌爾頓（Giles Milton）在三浦按針（Samurai William）的傳記中說：「日本的上流社會非常愛清潔」，「他們的下水道和廁所非常乾淨」。 那裏的人們享受蒸氣浴和熏香。

與此同時，英格蘭的大街上「經常可以看到糞便」。

日本人對歐洲人不注重個人衛生感到「震驚」。

日本人如此愛清潔部分原因是出自實際考慮。

比如，在炎熱、潮濕的環境中食品很容易變壞，導致細菌和病毒的滋生泛濫。

因此，保持良好衛生習慣意味著少生病。

圖片版權 Getty Images Image caption 在禪學中，清潔本身就是修煉。

佛教與神道

當然，不僅僅是這麼簡單。日本人愛清潔還有更深層的原因。

佛教中最核心的部分就是潔淨。佛教在六至八世紀之間從中國和朝鮮傳到日本。

禪宗佛教中講究的就是清潔，每天的日常清潔就是一種精神修煉，和打坐修煉沒有什麼區別。

日本神勝寺（Shinshoji Temple）的桑垣（Eriko Kuwagaki ）表示，清除身心的污垢在佛教日常實踐中發揮著重要作用。

圖片版權 Getty Images Image caption 打掃衛生在日本是尋常之事。

那為什麼其他一些信仰佛教的國家不像日本那麼乾淨呢？

其實，在佛教傳入日本之前，日本已經有自己本土的宗教：神道（Shinto) 。

而潔淨是神道的核心。

因此，佛教強調清潔進一步加強了日本人已經格守的清潔之道。

神道中，心靈的污垢或罪孽被叫做穢（kegare）。所以，經常清潔會驅除污穢。

根據神道， 如果個人不潔淨，會給社會以及整體帶來傷害。

圖片版權 Getty Images Image caption 在進入神社前，人們需要用泉水洗手和漱口。

日本專家表示，保持清潔至關重要，因為它不但使你個人保持清潔，同時也避免為社會帶來傷害。

這可能是為什麼日本如此清潔的原因。

它不但表現在為他人考慮，減少傳染病傳播。

同時，也表現在平時的小事中，例如隨手撿起垃圾等。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本神職人員為車做「淨化儀式」。

日本人的清潔理念無處不在。他們在進入神社時要洗手和漱口。

許多日本人在購買新車後，也會讓神職人員給全車做「淨化」儀式。

圖片版權 Getty Images Image caption 帶口罩是為了他人著想。

入鄉隨俗

如果你生活在日本，也會很快學會日本人愛清潔的生活方式。

你不會再在公共場合擤鼻涕，還會把垃圾按不同類型分類，回收。

你的生活質量會得到改善。

可是，當你回到自己的家鄉時，你會對人們當著你面咳嗽、打噴嚏感到有點接受不了。

更別提，有人穿著髒鞋進屋，給你家地板上留下一串髒腳印了。這在日本簡直令人難以想像。

但也不要太絶望。畢竟，像精靈寶可夢（Pokémon）、壽司和手機照相這些日本人的發明，也不是一天就在全世界流行開來的。