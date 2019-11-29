韓國歌手鄭俊英和崔鐘訓因強姦醉酒女性被判刑
韓國法院周五（11月29日）分別判處韓國流行樂歌手鄭俊英（Jung Joon-young）和崔鐘訓（Choi Jong-hoon） 6年和5年監禁，他們被控對醉酒女性實施輪姦。
現年30歲的鄭俊英還同時被控拍攝並傳播性侵視頻。
兩人將接受80小時的性暴力治療課程，並被禁止與兒童一起工作。
該案件是近段時間來震驚韓國流行樂壇的多起性醜聞中的一件。
法官姜成秀（Kang Seong-soo，音譯）表示，鄭俊英對一些「醉酒後沒有抵抗能力的女性」實施強姦，並「拍下她們的裸體和性行為過程，在群聊中傳播。」
「我們無法想像受害者後來發現時，可能感到的痛苦。」
他還說，鄭俊英似乎只把受害者當作一種享樂的工具。
在最後的證詞中，通過電視選秀節目一舉成名的鄭俊英說：「我對自己的愚蠢行為深感後悔，我感到非常自責。」
「從現在起，我只會……生活在悔恨中，」他補充道。
今年3月，他在承認偷拍女性並分享視頻後，退出了樂壇。
30歲的崔鐘訓曾是韓國專輯銷量第一的樂隊「F.T.Island」的成員。法院表示，崔鐘訓「在輪姦醉酒受害者後沒有悔意」。
分析：「不再沉默的年輕女性」
勞拉·比克（Laura Bicker）BBC駐首爾記者
韓國流行樂壇的醜聞愈演愈烈，很多最大牌的明星都捲入其中。
當我們在今年早些時候調查這一問題時，律師車美京（音譯，Cha Mee-kyung）將這些強姦案件描述為「隱性犯罪」。
一些人告訴我，女性出於羞恥不願站出來，她們擔心受到評判的會是自己，而不是攻擊她們的人。
就拿以下這個聊天群對今天判決的反應為例吧。
「（判決）這對這種犯罪來說太過了。這些女人不是在大街上被綁架的，而是跟在那些帥氣歌手後面。」
但年輕女性意識到，當她們在一起時，她們可以發出自己的聲音。在抗議和遊行中，她們大聲疾呼。謝謝她們，一切都在改變。
兩名與朋友笑稱要輪姦女性的韓國流行歌手現在被關進了監獄。
至少，這起韓國社會曾不為人知的可怕罪行已被曝光。