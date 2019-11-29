韓國歌手鄭俊英和崔鐘訓因強姦醉酒女性被判刑

圖片版權 AFP Image caption 該案件是韓國警方在另一起針對韓國男歌手勝利的獨立調查中被發現的。據報道，勝利是鄭俊英的聊天群成員。

韓國法院周五（11月29日）分別判處韓國流行樂歌手鄭俊英（Jung Joon-young）和崔鐘訓（Choi Jong-hoon） 6年和5年監禁，他們被控對醉酒女性實施輪姦。

現年30歲的鄭俊英還同時被控拍攝並傳播性侵視頻。

兩人將接受80小時的性暴力治療課程，並被禁止與兒童一起工作。

該案件是近段時間來震驚韓國流行樂壇的多起性醜聞中的一件。

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法官姜成秀（Kang Seong-soo，音譯）表示，鄭俊英對一些「醉酒後沒有抵抗能力的女性」實施強姦，並「拍下她們的裸體和性行為過程，在群聊中傳播。」

「我們無法想像受害者後來發現時，可能感到的痛苦。」

他還說，鄭俊英似乎只把受害者當作一種享樂的工具。

在最後的證詞中，通過電視選秀節目一舉成名的鄭俊英說：「我對自己的愚蠢行為深感後悔，我感到非常自責。」

「從現在起，我只會……生活在悔恨中，」他補充道。

圖片版權 AFP Image caption 另一位韓國女歌星具荷拉在調查中提供協助。

今年3月，他在承認偷拍女性並分享視頻後，退出了樂壇。

30歲的崔鐘訓曾是韓國專輯銷量第一的樂隊「F.T.Island」的成員。法院表示，崔鐘訓「在輪姦醉酒受害者後沒有悔意」。

分析：「不再沉默的年輕女性」

勞拉·比克（Laura Bicker）BBC駐首爾記者

韓國流行樂壇的醜聞愈演愈烈，很多最大牌的明星都捲入其中。

當我們在今年早些時候調查這一問題時，律師車美京（音譯，Cha Mee-kyung）將這些強姦案件描述為「隱性犯罪」。

一些人告訴我，女性出於羞恥不願站出來，她們擔心受到評判的會是自己，而不是攻擊她們的人。

就拿以下這個聊天群對今天判決的反應為例吧。

「（判決）這對這種犯罪來說太過了。這些女人不是在大街上被綁架的，而是跟在那些帥氣歌手後面。」

但年輕女性意識到，當她們在一起時，她們可以發出自己的聲音。在抗議和遊行中，她們大聲疾呼。謝謝她們，一切都在改變。

兩名與朋友笑稱要輪姦女性的韓國流行歌手現在被關進了監獄。

至少，這起韓國社會曾不為人知的可怕罪行已被曝光。