英國倫敦橋襲擊案 ：政府檢討恐怖分子監獄獲釋條件

圖片版權 Reuters Image caption 人們在倫敦橋上把一人按倒在地上

英國首都市中心倫敦橋發生襲擊事件後，英國司法部開始緊急審查從監獄釋放被判服刑恐怖分子的許可條件。

11月29日，倫敦橋附近發生恐怖襲擊事件，造成 2人死亡，3人受傷。警方在現場擊斃襲擊嫌疑人、28歲的烏斯曼·汗（Usman Khan）。此人曾因參與策劃炸彈攻擊倫敦證券交易所被判刑，但只服刑一半就獲釋放。

英國首相約翰遜表示，取消提前釋放罪犯的作法會阻止烏斯曼·汗的襲擊行動。

但工黨領袖科爾賓會在周日的演講中把「錯過干預機會」歸咎於預算削減。

英國政府審查的重點將是從監獄釋放的多達70名被定罪的恐怖分子。

2012年，烏斯曼·汗被判處「公共保護監禁」，這意味著他至少將服刑8年，除非他說服假釋委員會自己不再構成威脅，否則他將不會被釋放。

不過，就在烏斯曼·汗入獄幾個月後，「公共保護監禁」制度被廢除。取而代之的制度意味著像他這樣的罪犯在被允許釋放之前，將至少在監獄中服滿三分之二的刑期。

圖片版權 Staffordshire Police Image caption 28歲的烏斯曼·漢2012年被判刑。

2013年，英國上訴法庭改判烏斯曼·汗16年有期徒刑，要求他必須至少服刑8年。

英國倫敦警察廳助理總監尼爾·巴蘇（Neil Basu）說，烏斯曼·汗於2018年12月獲許可釋放，但要遵守「大量許可條件清單」規定。

他補充說：「據我所知，他遵守了這些條件。」

烏斯曼·汗獲假釋後，仍然屬於警方監控對象，身上帶有電子監控追蹤器。在犯案前，他住在斯塔福德（Stafford）。

他獲釋的條件之一包括參加英國政府的囚犯改造學習班（Desistance and Disengagement Programme）。這一政府項目的目的旨在讓曾經參與恐怖主義活動的人能認識極端思想的危險，重新融入社會。

烏斯曼·汗在監獄期間參加了「一起學習」（Learning Together）計劃。案發當天，為改造監獄囚犯而設的項目正在倫敦橋北部附近的「魚販大廳」 （Fishmongers' Hall）大樓裏舉行會議。兇手烏斯曼·汗則是參加這一會議的數十人之一。

圖片版權 Learning Together Image caption 在改造監獄囚犯的項目報告中，烏斯曼·汗的名字曾作為「案例研究」出現。

烏斯曼·汗的襲擊行動從該大樓裏開始，隨後離開大廳轉往倫敦橋上。

在改造監獄囚犯的項目報告中，烏斯曼·汗的名字曾作為「案例研究」出現，他在報告中僅被稱為「烏斯曼」。據報道，出獄後，他曾在一次籌款晚宴上發表了講話。

烏斯曼·汗還獲得了當局給他的一台符合其獲釋許可條件的「安全」筆記本電腦，以使他能繼續其在監獄中開始的寫作和學習。

烏斯曼·汗在一本小冊子中寫了一首詩，以表達他對獲得筆記本電腦的感謝。他說：「我對整個『一起學習』計劃團隊，以及所有繼續支持這個美好社區的人們表示感謝。」

倫敦警方已公布一名男性受害人的身份：25歲的傑克·梅立特（Jack Merritt）。梅立特是為囚犯改造開設課程的協調人，曾就讀曼徹斯特大學和劍橋大學。他的父親在「推特」上讚揚他有「美麗的心靈」。

梅立特是法律和犯罪學專業畢業生，曾任劍橋大學監獄囚犯改造計劃的課程協調人。

曾與梅立特共事的人說，這個名為「一起學習」的項目為學生和囚犯提供了一起學習的機會，以幫助囚犯減少再次犯罪的機會。

圖片版權 Other Image caption 倫敦29日恐怖襲擊受害者之一：25歲的傑克·梅立特（Jack Merritt），曾就讀曼徹斯特大學和劍橋大學。

另一名在襲擊中身亡的女性名字尚未公布。

英國國民保健服務首席執行官西蒙·史蒂文斯表示，三名受害者在襲擊後仍留在醫院留醫，其中兩名病情穩定，一名傷勢較輕。

倫敦警察廳助理總監尼爾·巴蘇表示，警方正全力以赴調查案件。

圖片版權 AFP Image caption 英國首相約翰遜和內政大臣帕特爾視察倫敦橋襲擊案案發現場。

英國首相約翰遜在前往倫敦橋襲擊事件案發地視察時表示，將監獄刑期減半並讓暴力犯罪分子提前出獄的作法「根本行不通」。

約翰遜誓言，如果保守黨在12月12日的大選中獲勝，將對暴力犯罪分子採取更嚴厲的措施。

他說：「如果你因嚴重的恐怖主義罪行被定罪，那你最少應被強制判處14年有期徒刑，而有些罪犯絶不應獲釋。」

約翰遜還說：「此外，對於所有的恐怖主義和極端主義罪行，法官宣佈的刑期必須是實際服刑的時間，這些罪犯必須毫無例外地服完刑期的每一天。」