美國新奧爾良再爆槍擊案十餘人受傷

你的器材不支持播放多媒體材料 事發後趕往現場的警察。

新奧爾良市是美國一個非常有異域風情的城市，這裏有頗有特色的法國街道，更是靈魂樂的發源地，同時也槍案頻發，治安問題經常引起關注。

2019年12月1日，新奧爾良又一次發生槍擊事件。

警方說，該市法國區旅遊中心發生了槍擊事件，11人受傷。美國媒體援引一名官員的話說，目前有兩人傷勢嚴重，但尚無人員死亡報告。

槍擊事件發生在當地時間2019年12月1日凌晨3時20分（格林尼治時間9時20分）左右。

警方在推特上稱，一名嫌疑人在現場附近被拘。

他們後來表示，此人涉嫌可能參與此事，但事件仍在調查之中，目前尚未正式逮捕任何人。警方也沒有提供其他更多細節。

受害者都已全部被送往醫院。

圖片版權 Getty Images Image caption 新奧爾良市是美國一個非常有異域風情的城市，這裏有頗有特色的法國街道，但近年發生多起槍擊造成死傷的事件。

現場的錄像畫面顯示，許多警車封鎖了現場地區後，法醫小組進行了檢查。

當地媒體援引警察總監肖恩·弗格森的話說，當時運河大街第700街區的警察相信，當時他們遭到了槍擊。

新奧爾良市的法國區一直在接待感恩節後的周末到這裏的度假者。

南方大學和格蘭布林州立大學也在感恩節周末期間在這裏舉行傳統的足球賽，吸引了成千上萬的球迷和兩所大學的校友前來該市。

圖片版權 EVN Image caption 新奧爾良警方還在調查2019年12月1日的槍擊案。

在過去幾年裏，新奧爾良發生過多起造成多人死傷的槍擊事件。

2018年7月，該市發生槍擊事件造成3人死亡，7人受傷。

2016年同樣是在感恩節周末期間，該市波旁街發生槍擊事件，造成一人死亡，9人受傷。

2015年1月，新奧爾良市一個公園數百人舉行非正式音樂表演和歡慶活動時發生槍擊，16人受傷，無人喪生。目擊者稱，有多人參與槍擊。

2014 年 6 月，波旁街發生另一起槍擊事件，造成一人死亡，9人受傷。