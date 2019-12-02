英國倫敦橋襲擊案：第二位受害者身份確認

圖片版權 Metropolitan Police handout Image caption 薩斯基亞·瓊斯（Saskia Jones）得年23歲。

英國倫敦橋襲擊案第二位受害者身份確認，她的名字為薩斯基亞·瓊斯（Saskia Jones）。這位來自埃文河畔斯特拉特福市（ Stratford-upon-Avon）的23歲劍橋大學畢業生，與另一名同校畢業的傑克·梅裏特（Jack Merritt）都被嫌犯行刺身亡。

兩名受害者都是劍橋大學「一起學習」（Learning Together）計劃課程的畢業生。這個計劃是讓高等教育師生與嫌犯一起合作學習，協助犯罪者重返社會的課程。兇嫌烏斯曼·汗（Usman Khan）也是曾經參與此計劃的成員。

瓊斯和梅裏特的家人都向他們死去的親人表達了深切的哀傷。

兇嫌背景

28歲的嫌犯烏斯曼·汗是被定罪的恐怖分子，他在2018年12月從監獄釋放，上周五（11月29日）在倫敦橋被警察擊斃。烏斯曼·汗的襲擊行動從「魚販大廳」（Fishmongers' Hall）開始。該大樓的托比·威廉姆森（Toby Williamson）說，當時場內人員與汗開始扭打，後者認為當時前者身上戴著炸彈。

兩名男子拿著椅子、滅火器和牆上的獨角鯨牙抵擋汗，將汗趕出了建築物。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國倫敦橋襲擊：疑犯行兇時被警方擊斃

「一起學習」計劃

汗獲釋的條件之一包括參加英國政府的「囚犯改造學習班」（Desistance and Disengagement Programme）。這一政府項目的旨在讓曾經參與恐怖主義活動的人，能認識極端思想的危險，重新融入社會。

嫌犯在監獄期間參加了「一起學習」計劃。案發當天，為改造監獄囚犯而設的項目正在倫敦橋北部附近的「魚販大廳」大樓裏舉行有數十人參加的會議。嫌犯也是與會者之一。

什麼是「一起學習」？

「一起學習」項目表示，該計劃旨在希望將罪犯和高等教育人員「平等地團結在一起」，一起學習。

劍橋大學說，該計劃「打破偏見，為所有參加者創造了新的可能性」；該機構又稱，「一起學習」明示了「刑事司法系統內部存有尚未被發現的學術人才寶藏」。根據劍橋大學的網站，2014年在白金漢郡的格雷頓（HMP Grendon）監獄開始開設了一個將犯罪學學生和囚犯聯繫起來的課程。

此後，該計劃繼續擴展到其他監獄。

圖片版權 Staffordshire Police Image caption 28歲的烏斯曼·汗2012年被判刑。

劍橋大學校長斯蒂芬·圖普（Stephen Toope）教授周日（12月1日）說，「『一起學習』與經常處於混亂狀態的社區合作，是不容易的工作」；「從某種意義上說，與在社會上並不總是被重視的人群，也就是被定罪的人一起工作總是不容易。」圖普告訴BBC。

「但是，該計劃的整個目的是試圖確保被定罪的人獲得教育機會，使他們在被釋放時能夠更好地融入社會。」 圖普稱。

這個計劃也受到政府的讚揚，時任司法部長邁克爾·戈夫（Michael Gove）在2016年表示，該方案「為囚犯提供了充分發揮潛力並獲得資格的機會。」

在改造監獄囚犯的項目報告中，烏斯曼·汗的名字曾作為「案例研究」出現，他在報告中僅被稱為「烏斯曼」。據報道，出獄後，他曾在一次籌款晚宴上發表了講話。烏斯曼·汗還獲得了當局給他的一台符合其獲釋許可條件的「安全」筆記本計算機，以使他能繼續其在監獄中開始的寫作和學習。

汗在一本小冊子中寫了一首詩，以表達他對獲得筆記本計算機的感謝。他說：「我對整個『一起學習』計劃團隊，以及所有繼續支持這個美好小區的人們表示感謝。」

相互交流

圖片版權 Other Image caption 倫敦29日恐怖襲擊受害者之一：25歲的傑克·梅立特（Jack Merritt），曾就讀曼徹斯特大學和劍橋大學。

法學院學生傑克·索羅德（Jake Thorold）是曾經在格雷頓監獄參加這個課程計劃的前參與者。他在推特上寫了自己參與該計劃的經驗。他說，該計劃通過學生與囚犯之間「真正的相互交流」來「發現彼此最好的一面」。

另一名學生愛麗絲·哈內特（Alice Harnett）在英國官方監獄內部報紙 《學習時報》（Learning Times）描寫與囚犯一起參加「一起學習」計劃的經歷。她寫道：「『一起學習』計劃將監獄內外的學生聚集在一起，一起體驗精心設計的學術課程。」

「我們每周召開一次會議，參加一次講座、跟進研討會式的互動會議，持續最長兩個月。」

這位犯罪學學者說，該課程對學員的影響令她驚訝。她寫道：「一位婦女透露，她從課程中學到的最有價值的一課是對自己看法的轉變」；「那個女人說，在這個學習計劃之前，她習慣於立即假設自己在任何情況下，都是微不足道的一個人。」

但這個課程「教會了她自我感覺和價值感，使她可以走進房間、看著別人，表達自己的看法。」

圖片版權 AFP

參與者心得

劍橋大學網站援引一位「一起學習」之前的參與者尤金（Eugene）的話說，該計劃使她意識到，像她這樣的人也有接受高等教育的可能。

「一起學習使我意識到自己之前的世界很小：我以前只認識幾條街上，也只認識幾個人」；「我以為大學和相關的地方是我不能去的地方，但是現在我知道我可以去那裏。我可以離開我的小世界生活。」

倫敦橋再度發生恐襲

倫敦橋曾在2017年發生恐襲案，3名襲擊者開著貨車在倫敦橋上高速衝上行人道撞倒5至6名途人，之後下車到附近的餐廳和酒吧以刀襲擊食客和途人，導致8人死亡、近50人受傷。3名襲擊者之後全被警方擊斃。

倫敦這一地標地點最新發生的恐襲事件，距離英國大選僅有不到2周的時間。英國政府辦公大樓周六下半旗，向襲擊受害者致哀。

英國女王伊麗莎白二世發表聲明：「菲利普親王和我聽聞發生在倫敦橋的恐怖襲擊深感悲痛。」

「我們向在昨天恐怖暴力中受到影響的人們和所有痛失至愛的人們，獻上我們的哀思、祈禱和最深切的慰問。」