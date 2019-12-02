中美貿易戰繼續談判 華為孟晚舟被拘押一年

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中美貿易戰前景不明之際，華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟在被加拿大拘押一年之際發表了公開信，感謝所得到的支持，同時透露一些生活細節。

她稱在過去一年中，「經歷了恐懼和痛苦、失望和無奈、煎熬和掙扎」，但學會了「堅強承受、從容面對、不畏未知」。

信中她透露，她現在有時間讀書、畫畫，並感謝保安公司的員工「為我年邁的母親掃除一條小徑」。

孟晚舟是中國電訊業巨頭公司華為的首席財務官，也是華為創始人任正非的女兒。2018年12月1日，加拿大應美國要求在她於溫哥華轉機途中將其扣押。

加拿大與中國

美國指控孟晚舟和華為違反美國對伊朗的出口管制，要求將孟引渡到美國。孟晚舟和華為均否認指控。而中國則強烈抗議美國以及加拿大的這一行動。

在孟晚舟被拘捕後，中國與加拿大的雙邊關係迅速惡化。中國除了收緊對加拿大農牧業產品的進口限制，還拘押了兩名加拿大公民：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。

中國方面一直否認拘押這兩名加拿大公民與孟晚舟案有關聯，稱他們二人涉及「危害中國國家安全的行為」，中國是「依法逮捕」。

2019年11月，中國外交部長王毅在日本名古屋出席二十國集團外長會期間會見加拿大外長商鵬飛（François-Philippe Champagne）時表態說，當前中加關係遭遇嚴重困難，徵結在於加拿大去年12月以「莫須有」罪名任意拘押中國公民。

王毅所說的中國公民，就是孟晚舟。這足以顯示孟晚舟一案，在中國對外關係中的重要性。

圖片版權 AFP Image caption 孟晚舟被扣押後，中國方面扣押加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig 右）及商人斯帕弗（Michael Spavor 左），稱他們二人涉嫌「危害國家安全」。

按照程序，孟晚舟引渡美國案的庭審將於2020年1月開始。

上周，美國和加拿大共十幾家媒體向加拿大法庭提出申請，要求轉播庭審過程。目前，法庭尚沒有做出最後決定。

「談判籌碼」

在孟晚舟被加拿大拘押後，她的律師一直質疑美國要求拘押和引渡她的政治動機。2018年12月，美國總統特朗普在被問及孟晚舟一案時，曾表示「如果我認為這助於達成有史以來最大的貿易協議（這件事很重要），如果有利於國家安全，我當然會在我認為必要的時候干預此事。」

雖然美國司法部隨後否認總統可以干預司法，然而外界仍然經常把孟晚舟與中美之間「談判籌碼」相提並論。

今年8月，美國國務卿蓬佩奧訪問加拿大期間，也否認美國會利用孟晚舟作為與中國貿易談判的籌碼。

孟晚舟的父親任正非，作為華為的創始人，在孟晚舟事件發生後也一直認定，美國對孟晚舟的引渡要求以及對華為公司的打壓都是出於政治動機。他在2019年5月接受中國中央電視台訪問時曾說道：你以為抓了我們家一個人就能摧毀我們的意志，那是誤判。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟在2018年12月被拘押後獲得保釋，可以住在家中，也享有外出自由，但不能在外留宿，必須在腳踝佩戴全球定位系統跟蹤器。

在孟晚舟被拘押週年之際，海外媒體紛紛轉載任正非最近向美國有線電視CNN所說的話。他說，孟晚舟像「小螞蟻」一樣夾在美中貿易戰之間，但如果她成為貿易戰的籌碼，他將為她感到自豪驕傲。

引渡美國案

外界普遍預計，孟晚舟引渡美國案將會是一個漫長的過程。

加拿大媒體引述法律界人士分析認為，如果對孟晚舟的指控罪名不能成立，她將會獲得釋放。如果最後裁決對孟晚舟不利，她肯定將提出上訴，而整個過程可能會長達十年。

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華為的律師代表團11月已經向加拿大法院提出申請，要求立即終止引渡孟晚舟到美國的程序，稱企圖引渡孟晚舟「不符合加拿大引渡法所規定的雙重犯罪標凖」。

雙重犯罪（double criminality）是加拿大引渡法的指導原則之一。如果要使某嫌犯被送往國外接受審判，必須確認他們被指控的罪行在本國也屬於犯罪行為，即孟晚舟在2018年遭拘捕時被指控的罪行，必須在兩國都是違法才能引渡她。

孟晚舟去年12月在溫哥華機場被捕。加拿大警方表示，他們是在美國的要求下實施逮捕的，孟晚舟因違反美國對伊朗的制裁而被指控涉嫌欺詐。

雖然加拿大也有對伊朗實施制裁，但孟晚舟的律師辯稱，美國的制裁條件和加拿大並不一樣，即違反美國對伊朗制裁禁令在加拿大法律之下並不構成犯罪。

但美國已將華為試圖規避制裁禁令的努力定性為對銀行的欺詐行為，根據加拿大法律，金融欺詐是違法的。

孟晚舟的律師稱，針對孟晚舟指控的證據並不能證明任何人因因她所被指稱的行為而蒙受了損失。雖然美國司法系統不必提出損失證明，但在加拿大任何涉及欺詐的刑事定罪，證明損失是必要的一環。

美國司法部公開指控華為公司、孟晚舟以及兩家分支機構涉嫌銀行和電信欺詐，妨礙司法，竊取商業機密，並違反制裁伊朗的規定，刑事控罪多達23項。華為和孟晚舟均予以否認。