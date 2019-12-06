9歲大學生成長記 是天分還是努力？

圖片版權 EVN Image caption 2019年12月，勞倫特·西蒙斯（Laurent Simons）成為世界上年紀最小的大學畢業生。

他4歲開始上小學。班上小同學還沒開始中學，他卻已經完成了大學學業，即將獲得本科學位。他今年只有9歲。

比利時男孩勞倫特·西蒙斯（Laurent Simons）最開始並沒有什麼神童的先兆或天分。他跟其他孩子一樣，花了一年時間讀完了小學一年級。

可是接下來的進步卻不可思議，他只用了一年時間完成了小學二年級到六年級的全部課程。

他開始讀中學。普通學生需要6年去學的內容，他只用了一年半。

中學讀完，他休息了一段時間，在家呆了半年。

接下來，也就是8個月前，他報名申請本科畢業。

本科9個月

圖片版權 Laurent Simons Image caption 勞倫特·西蒙斯希望研發人造器官

即將在12月獲得學士學位的勞倫特，只用了9個月的時間，拿下電子工程本科學位。

他自己也說不清楚為什麼能在如此短時間內修完大學本科內容。當BBC記者問他9歲獲得本科學位的秘訣時，他像很多小孩一樣回答說：「我不知道。」

工程、醫學還是兩者兼修

勞倫特感興趣的是科技可以怎樣幫助人們的身體——他本科畢業設計項目就與大腦電子芯片有關。

他設計的芯片可以同時測量和監測數以千計的神經元。

圖片版權 Laurent Simons Image caption 勞倫特的爸爸對他成為電視上的明星人物完全沒有意見。

勞倫特出生在一個醫生家庭，現在他也想學醫，取得博士學位。不過他的雄心壯志並不僅僅局限在拿學位。

他說：「我的目標是研發人造器官。」

顧名思義，人造器官就是可以替代心臟、腎臟等人體內臟的器官。這一技術的成熟可以徹底消滅器官捐贈和移植。

在這個問題上，勞倫特的目標似乎更加長遠。他說：「我研發人造器官，目的實際上是要延長生命。」

伯樂

他所說的延長生命，除了使生命更加長久，還包括提升改進生活質量。

圖片版權 Laurent Simons Image caption 最先發現勞倫特有超常天分的人是爺爺和奶奶。

他說：「我要延長別人的壽命，包括我的爺爺奶奶。」

實際上，最先發現勞倫特有超常天賦的就是他的爺爺奶奶，而且在他上學之前就發現了。

勞倫特的爸爸亞歷山大·西蒙斯（Alexander Simons）說：「他是爺爺奶奶帶大的，他們發現了他與眾不同的地方，經常說起。我和他媽媽就覺得，他們和其他爺爺奶奶一樣，為自己的孫子感到自豪驕傲，所以聽了也沒有當真。」

難解之謎

不過，當勞倫特的小學老師也告訴他父母同樣的話時，他們才開始嘗試找到他超出常人的原因。勞倫特的智商發展之快連專家們也感到不可思議。

圖片版權 Laurent Simons Image caption 爸爸透露，勞倫特對自己出現在電視新聞中頗感自豪，洋洋自得。

勞倫特有過目不忘的記憶力，智商ID得分高達145，而且這個孩子還有很好的分析能力。他從小就喜歡數學和科學，但是對語言沒有顯示有太多的興趣。

他爸爸說，他有時候顯得不太願意去上學，只想無所事事，或者去海灘、玩耍。但自從他上大學後，他學習就很有條理了。

他在大學的學習生活非常緊湊。

勞倫特的爸爸介紹了他學一門課程的基本過程：「星期一，他對課程有個初步了解；周二他都花在實驗室裏；周三他都會用來自習，呆在家裏看書學習8小時；周四他用來見老師問問題，周五他考試。」

「其他學生完成這樣的過程通常需要9到12個星期的時間。」

童年

為了確保勞倫特用自己的方式自在地學習，絶大部分的時間，他都是單獨在教室裏由老師授課，不與其他本科學生在一起學習，而這些學生大部分都20歲以上。

圖片版權 Laurent Simons Image caption 勞倫特像其他孩子一樣，很喜歡在海邊散步。

不過他爸爸說，勞倫特並沒有失去童年的快樂，而且他也沒有任何壓力。

他現在已經是個名人。他的instagram有3萬5千個粉絲，讓人們可以看到他喜歡玩樂的天性。

他在instagram上發表的照片，有陪狗散步的，游泳的，還有接受媒體採訪的。

爸爸說：「他跟朋友們吹噓自己上了電視。」

天才

圖片版權 Laurent Simons Image caption 勞倫特的爸爸說，他沒有失去一個孩子該有的童年樂趣。

莫扎特5歲譜曲；畢加索9歲時完成了第一幅畫。但是很多情況是，少年天才長大後卻光環散盡淪為平凡。

勞倫特又會怎樣呢？

他爸爸說：「他總是說到做到。」