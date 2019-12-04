英國安德魯王子性醜聞指稱在英美持續發酵

Image caption 美國性罪犯愛潑斯坦案中的女子之一、弗吉尼亞·尤弗裏對BBC聲稱她17歲時被迫與王子發生性關係。但王子一直否認認識她或與她任何形式的性接觸。

英國女王的次子安德魯王子被指性醜聞的麻煩在英國和美國進一步發酵。BBC開展深入調查和分析。

在美國指控已故億萬富豪愛潑斯坦性虐待的數名女性說，英國安德魯王子親眼目睹了一些人在這名富豪性侵者家中接受按摩。

指控者律師對英國廣播公司BBC《全景》（Panorama）節目表示，他計劃送達傳票，迫使約克公爵作為證人在所有5個案件中作證。

他說，安德魯王子可能掌握有關販運女性進行性交易的重要信息。

早些時候，安德魯王子在接受BBC電視採訪時說，他去愛潑斯坦家做客時，沒有目擊或懷疑到任何可疑行為。

66歲的美國金融家愛潑斯坦2019年8月份在等待對他販運女性進行性交易的指控庭審期間，在監獄牢房裏自殺。

此案中提出指控的美國女子之一、弗吉尼亞·尤弗裏對BBC聲稱，她17歲時被迫與王子發生3次性關係。但王子一直否認認識她或與她有任何形式的性接觸。

麻煩升級

美國5名女子的律師大衛·博伊斯表示，他們正試圖訪談安德魯王子，因為王子是愛潑斯坦的常客。

美國的法庭正在為所有的上述五個案件凖備傳票，傳王子出庭作證。這些傳票將由法官簽署生效，一旦王子抵達美國領土將交給他。

如果他不想提供證據，他可以在美國法庭上對傳票提出質疑。

另一位律師斯賓塞·庫文10年前曾詢問過愛潑斯坦，現在他代表另外幾名未透露姓名的據稱是受害者的美國女子。他個人請求安德魯王子出庭宣誓作證。

庫文在BBC廣播4台的《今日》節目中表示，希望安德魯王子作為男子漢，站出來堅持自己相信的和所說的都是事實。

庫文表示，他不打算向王子遞送法院傳票。但他補充表示，如果王子真的想幫助這些受害者，那他就應該挺身而出。

舊照片爆出的新信息

BBC《全景》節目組還發現了關於安德魯王子的一張舊照片的新信息，照片中他的手臂圍繞著17歲的弗吉尼亞·尤弗裏，那時候她被稱為弗吉尼亞·羅伯茨。

圖片版權 Virginia Roberts Image caption 弗吉尼亞·尤弗裏告訴《全景》節目說，這張照片是真實的。她於2011年將原照片交給了美國聯邦調查局。打印它的時候照片背面還有一個日期。

弗吉尼亞·尤弗裏對BBC說，她，王子，愛潑斯坦和他當時的女友、社交名人吉斯蘭·麥克斯韋爾那天晚上去了倫敦的「流浪者」（Tramp）夜總會。

尤弗裏女士說，在回來的路上，吉斯蘭告訴她，她必須為安德魯王子做她為傑弗裏做的事，這讓我感覺噁心。

當他們回到倫敦的一所豪宅時，她說她讓愛潑斯坦給她拍張照片，給自己家人看。然後，她遵照指示招待了王子。

她接受BBC電視採訪描述說，那裏有一個浴缸，就從那裏開始，然後他們進入臥室，整個過程並沒有持續很長時間。

她表示，這件事讓她感覺噁心。但並非王子吝嗇或什麼特別原因。結束後王子他站起身來，說聲謝謝，然後走了出去。

照片真偽爭議

早些時候，安德魯王子在接受BBC電視採訪時，斷然否認與弗吉尼亞·尤弗裏有任何形式的性接觸或關係，並說任何與此相反的說法都是虛假的，沒有根據。

王子說他不記得曾見過她。

2011年，英國《星期日郵報》追蹤到弗吉尼亞·尤弗裏，並為此照片支付了16萬美元後在報紙上發佈公開。

2019年，英國消息人士開始暗示這張照片是假的，但安德魯王子在接受BBC《新聞之夜》節目電視採訪時，並沒有這麼做。

王子在採訪中表示，無法證明那張照片是否是假的，因為它是一張翻拍的照片。

他表示，很難證明這一點，但他不記得拍攝過那張照片。照片裏的人是他，但照片裏是否是他的手不確定。

王子還說，他認為他從來沒有去他的朋友吉斯蘭·麥克斯韋爾家裏的樓上，而照片似乎是在那裏拍的。

但弗吉尼亞·尤弗裏告訴《全景》節目說，那張照片是真實的。她於2011年將原照片交給了美國聯邦調查局。打印它的時候照片背面還有一個日期。

她說，照片背面的日期是2001年3月13日。兩天後，她離開倫敦，結束了那次與愛潑斯坦和麥克斯韋爾女士一起的旅行。

《全景》節目還聯繫採訪了自由職業攝影師邁克爾·托馬斯，後者在2011年首次複製了這張照片。

托馬斯確信這張照片是真實的，在尤弗裏女士與愛潑斯坦和麥克斯韋爾結束在一起的旅行後，尤弗裏女士交給他一捆照片，在其中找到了這張。

他說，這不是什麼複雜的事情，都是5x7英寸尺寸的照片，看起來像他們來自英國藥妝連鎖超市Boots的典型的青少年快照。

《全景》節目還發現了支持尤弗裏女士聲稱她將原件交給了美國聯邦調查局的證據。

一份經過編輯的美國法庭文件顯示，她在2011年向美國聯邦調查局提供了20張照片，這些照片正反面都被掃描存檔。

但是，在公共的文件中，只能看到19張照片。

《全景》已經被告知，為了保護安德魯王子的隱私，他的照片被從公共文件中刪除。

BBC王室事務記者喬尼·戴蒙德的分析：

目前有5名婦女站出來說安德魯王子目擊了愛潑斯坦和他的客人接受按摩，美國法院凖備在安德魯王子前往美國時給他發傳票。這些新聞在幾個方面對王子來說，都不是好消息。

他說，他從未在愛潑斯坦的住所看到、目擊或懷疑任何有可疑的行為。這些新聞完全與此矛盾。

美國法院傳票的存在，即法院支持的出庭宣誓做證的要求，使得王子訪問美國的可能性變得微乎其微。這是很不尋常的：女王的二兒子現在實際上不能前往美國，除非他願意到美國法庭上作證。

雖然美國法庭的傳票可以受到挑戰，但捲入美國法律制度將是一個巨大的風險。

這個消息，以及BBC節目的其餘部分，包括對弗吉尼亞·尤弗裏的爆炸性採訪，將安德魯王子本人以及他與傑弗裏·愛潑斯坦的關係，還有他做出的否認，重新放到了聚光燈下。這個爭議不但無法消失，還在繼續發酵。

另一名受害者指控

愛潑斯坦案的另一位受害者莎拉·蘭森對BBC《全景》節目指責安德魯王子的老朋友之一吉斯蘭·麥克斯韋爾與愛潑斯坦共謀合作。

圖片版權 Tim Graham Image caption 安德魯王子和吉斯蘭·麥克斯韋爾在2000年6月一起去了阿斯科特賽馬會。

莎拉·蘭森說，吉斯蘭就像一個老鴇一樣控制著那些女孩。

她指責吉斯蘭是這一販運女性進行性交易案的核心人物，她總是拜訪島上的傑弗裏，以確保女孩們做她們被要求做的事情。

莎拉·蘭森說，她知道傑弗裏喜歡什麼，她通過恐嚇女孩來幫助維護傑弗裏達到其要求，因此，這在很大程度上是一項共謀。

BBC記者未能聯繫到麥克斯韋爾女士置評，但此前她否認與愛潑斯坦的性虐待行為有任何牽連，也否認她知情。

2009年，針對她的性虐待的指控首次在法庭文件中公開，但安德魯王子一直保持著與她的友誼。

《全景》發現了一封2015年的電子郵件，表明安德魯王子甚至要求麥克斯韋爾女士幫助處理弗吉尼亞·尤弗裏的指控。尤弗裏當時用的名字是她的婚前姓弗吉尼亞·羅伯茨。

在電子郵件中，王子告訴麥克斯韋爾女士：「讓我知道我們什麼時候可以交談一下。有一些有關弗吉尼亞·羅伯茨的具體問題要問你。」

她回答說：「有一些信息。有空的時候打電話給我。」

安德魯王子拒絶回答《全景》節目的詳細問題，但他在一份聲明中說，他痛恨並反對對任何人的剝削，而且不會接受、參與或鼓勵任何這種行為。

聲明說，約克公爵（安德魯王子）毫不含糊地表示後悔他因判斷錯誤與傑弗裏·愛潑斯坦的友誼。愛潑斯坦的自殺留下了許多未解答的問題，尤其是他的受害者們更無法得到回答。公爵對那些受到影響、想要某種形式將這段歷史終結的人深表同情。

聲明還說，公爵希望，隨著時間的推移，他們將能夠重建他們的生活。如果公爵收到任何恰當的執法機構的要求的話，願意幫助其進行調查。